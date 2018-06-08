«Эта победа очень важна для нашего хоккея»: Хаванов — о триумфе Овечкина, Кузнецова и Орлова
Постоянный эксперт «СЭ» — о финале Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» победил «Вегас» (4−1 в серии).
Постоянный эксперт «СЭ» — о финале Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» победил «Вегас» (4−1 в серии).
Самое главное, что удалось сделать «Вашингтону» — задушить соперника в средней зоне. Причем, это получилось не только в серии с «Вегасом», но и в предыдущей — с «Тампой». В современном хоккее бороться против скорости соперника все тяжелее и тяжелее. И понимая это, «Кэпс» приложили к этому массу усилий, лишив оппонента главного козыря.
Конечно, одного этого фактора недостаточно для победы. Ведь у «Вегаса» в составе все равно были игроки, которые могли создавать и реализовывать моменты.
Но и отличную серию выдали лидеры «Вашингтона». Мне было очень интересно, изменит ли «Вегас»
Вообще, пятый матч стал показательным для всей серии. «Вегас» чувствовал себя командой, которая очень уверенно прошла весь чемпионат и вышла в финал. Но у «Кэпс» забивали далеко не только лидеры, но и такие игроки, как
Если брать первое ударное звено, то «Вегасу» есть, кем похвастаться. Но с такими Овечкиным и Кузнецовым, которых мы увидели в нынешнем
Я всегда относился к Овечкину, как к игроку, который после окончания карьеры прямой дорогой уйдет в Зал славы. Он взрослеет, и забивать помногу, оставаться на том же самом уровне мотивации из года в год вся тяжелее и тяжелее. Но такая победа его поменяет, потому что она меняет любого игрока. Когда ты один раз добрался до одной из главных спортивных целей, ты уже не согласен ни на что меньшее. И победа в Кубке Стэнли переводит Овечкина из разряда великих игроков в разряд великих лидеров. А для того, чтобы стать им, совсем необязательно забивать по 40−50 голов. Иногда в критических для команды ситуациях достаточно показать дорогу другим. Поэтому эта победа дает новую отправную точку в его карьере.
Не стал бы говорить, что Овечкин поменял свой стиль. Просто с появлением в его звене Кузнецова у Александра пропала необходимость делать многие вещи. Есть вещи, которые Евгений делает лучше: создает моменты, контролирует шайбу в зоне атаки, находит свободных игроков. Может быть, именно это и заставило Овечкина
Не зря показывали то, как Овечкин ловил на себя шайбу в финале. И дело даже не в том, делал он это раньше или нет. Когда человек старается быть полезным для команды в любой ситуации, то это очень сильно влияет положительным образом на весь коллектив. Если Овечкин ложиться под шайбу, то как это может не делать, допустим, Коннолли? Такие эпизоды говорят нам о том, как человек адаптируется к командным победам. После выигрыша в финале конференции было видно, как изменилось отношение Александра к игре — в лучшую сторону.
Даже при том, что Овечкин вынужден был в этом сезоне адаптироваться к новой системе игры, он все равно стал лучшим бомбардиром сезона и лучшим игроком
В прошедшем сезоне Евгений сделал прорыв: превратился одного из самых талантливых игроков лиги — в одного из самых лучших. Когда мы говорим «одного из» — то имеем в виде не 50, не 20, и даже не 10 человек — а меньшее число. Особых сомнений в его таланте не было никогда. Но процесс формирования игрока был непростым. Евгению было сложно в НХЛ в начале. Да и в КХЛ ему долго не могли найти место. Он играл то на краю, то в центре. Прогресс Кузнецова начался раньше, а этот сезон уже начал с пониманием того, что своим участием он очень сильно влияет на результат команды.
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Для Кузнецова это победа также очень важна. Огромная часть его карьеры еще впереди. И теперь Евгений узнал, что такое победа. Теперь любой другой результат, кроме нее, Евгений посчитает неудачным, и он всегда будет стремиться к большему.
Ни в коем случае нельзя забывать, через что пришлось пройти Дмитрию Орлову. Это и травма,
Перед тренерами всегда стоит вопрос: что делать с человеком, который ошибся? Посадить на лавку, чтобы он подумал над своей игрой, или выпустить, чтобы он сам горел желанием исправить ошибку. Орлов доказал, что является игроком со вторым типом психологии. У него могут быть потери или обрезы, но это для него не повод расстраиваться, а повод выйти и в следующей же смене попытаться все исправить. Его психологическая уверенность в собственных способностях позволила ему играть очень полезно для своей команды.
Думаю, что «Вашингтон» будет претендовать на титул и в следующих сезонах. Все игроки теперь знают дорогу к главному трофею.
Что касается российского хоккея, то весь сезон сложился для него очень хорошо. Пожалуй, это один из лучших его сезонов. В нем была победа на Олимпиаде — огромный повод порадоваться и использовать ее в будущем. И, конечно, победа россиян в Кубке Стэнли очень значима для нашего хоккея. Игроков, более знаковых, чем Овечкин, в России нет. Все вопросы, которые к нему были, стали историей. Но помимо него, в «Вашингтоне» есть еще два наших игрока, которых можно рассматривать в качестве нашего настоящего и будущего.
Лично мне победа «Вашингтона» симпатична и тем, что все трое россиян — из разных городов нашей страны: Москвы, Челябинска и Новокузнецка. И победа «Вашингтона», казалось бы, американской команды, которая не имеет к нам никакого отношения, для нас далека. Но даже в ней прослеживается наша большая российская хоккейная география.
|Вегас Голден Найтс
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3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 57:56
|Брэйден Холтби
|1-й период
|11:44
|Колин Миллер
|2-й период
|20:21
|Ши Теодор
|Кристиан Дьос
|23:19
|Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
|26:24
|29:40
|Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
|29:51
|Брэйден Макнэбб
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|30:14
|32:56
|Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
|Александр Овечкин
|37:46
|39:31
|Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
|39:31
|Райлли Смит
|39:31
|Алекс Так
|Брукс Орпик
|39:31
|Джей Бигл
|39:31
|3-й период
|45:37
|Томаш Татар
|Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик)
|49:52
|Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски)
|52:23
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)