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21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эта победа очень важна для нашего хоккея»: Хаванов — о триумфе Овечкина, Кузнецова и Орлова

Постоянный эксперт «СЭ» — о финале Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» победил «Вегас» (4−1 в серии).

Источник: Спорт-Экспресс

ПРИЧИНЫ УСПЕХА «ВАШИНГТОНА»

Самое главное, что удалось сделать «Вашингтону» — задушить соперника в средней зоне. Причем, это получилось не только в серии с «Вегасом», но и в предыдущей — с «Тампой». В современном хоккее бороться против скорости соперника все тяжелее и тяжелее. И понимая это, «Кэпс» приложили к этому массу усилий, лишив оппонента главного козыря.

Конечно, одного этого фактора недостаточно для победы. Ведь у «Вегаса» в составе все равно были игроки, которые могли создавать и реализовывать моменты.

"Вегас" - "Вашингтон" - 3:4. Кубок Стэнли - у команды Александра ОВЕЧКИНА (в центре) | Источник: AFP 2018

Но и отличную серию выдали лидеры «Вашингтона». Мне было очень интересно, изменит ли «Вегас» что-то после трех поражений подряд. В какой-то момент, уже в пятом матче серии к ним вернулась удача — стали залетать рикошеты, несложные броски. Но и этого не хватило, чтобы справиться с «Вашингтоном».

Вообще, пятый матч стал показательным для всей серии. «Вегас» чувствовал себя командой, которая очень уверенно прошла весь чемпионат и вышла в финал. Но у «Кэпс» забивали далеко не только лидеры, но и такие игроки, как Смит-Пелли, Эллер, Коннолли. В каждой игре именно они становились важнейшим фактором, ответа на который у «Вегаса» не было.

БЫЛ ЛИ ШАНС У «ВЕГАСА»?

Если брать первое ударное звено, то «Вегасу» есть, кем похвастаться. Но с такими Овечкиным и Кузнецовым, которых мы увидели в нынешнем плей-офф, сравнить их все равно сложно. Лига борется за соревновательность — это один из главных ее принципов. Она создает специальные экономические условия, чтобы больше команд могли пробиться в финал. Но в решающих играх плей-офф небольшое неравенство все равно сказывается. В этом розыгрыше Кубка Стэнли было всего три серии, выявивших победителя в седьмом матче. Маловато. И когда такие команды, как «Вегас» и «Вашингтон», чьи игровые модели основываются на совершенно разных принципах, встречаются друг с другом, то в случае, если что-то в серии идет не так, переломить ее такой команде, как «Голден Найтс», чрезвычайно тяжело. Конечно, выход «Вегаса» в финал — большая интрига, это очень и очень интересно. Но внутри самой серии борьбы, конечно, не хватило.

ОВЕЧКИН

Лас-Вегас. «Вегас» — «Вашингтон» — 3:4. Александр ОВЕЧКИН | Источник: AFP 2018

Я всегда относился к Овечкину, как к игроку, который после окончания карьеры прямой дорогой уйдет в Зал славы. Он взрослеет, и забивать помногу, оставаться на том же самом уровне мотивации из года в год вся тяжелее и тяжелее. Но такая победа его поменяет, потому что она меняет любого игрока. Когда ты один раз добрался до одной из главных спортивных целей, ты уже не согласен ни на что меньшее. И победа в Кубке Стэнли переводит Овечкина из разряда великих игроков в разряд великих лидеров. А для того, чтобы стать им, совсем необязательно забивать по 40−50 голов. Иногда в критических для команды ситуациях достаточно показать дорогу другим. Поэтому эта победа дает новую отправную точку в его карьере.

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Не стал бы говорить, что Овечкин поменял свой стиль. Просто с появлением в его звене Кузнецова у Александра пропала необходимость делать многие вещи. Есть вещи, которые Евгений делает лучше: создает моменты, контролирует шайбу в зоне атаки, находит свободных игроков. Может быть, именно это и заставило Овечкина чуть-чуть поменять свою игру. Сейчас у него нет необходимости брать шайбу и своей зоне, тащить ее через среднюю и обыгрывать защитников один в один. Все это теперь ему можно сделать проще и эффективнее — с помощью Кузнецова или Бэкстрема.

Не зря показывали то, как Овечкин ловил на себя шайбу в финале. И дело даже не в том, делал он это раньше или нет. Когда человек старается быть полезным для команды в любой ситуации, то это очень сильно влияет положительным образом на весь коллектив. Если Овечкин ложиться под шайбу, то как это может не делать, допустим, Коннолли? Такие эпизоды говорят нам о том, как человек адаптируется к командным победам. После выигрыша в финале конференции было видно, как изменилось отношение Александра к игре — в лучшую сторону.

Даже при том, что Овечкин вынужден был в этом сезоне адаптироваться к новой системе игры, он все равно стал лучшим бомбардиром сезона и лучшим игроком плей-офф. В общем, даже если что-то в его игре и изменилось, недостаточно сказать, что это произошло кардинальным образом.

Лас-Вегас. «Вегас» — «Вашингтон» — 3:4. Евгений КУЗНЕЦОВ | Источник: AFP 2018

КУЗНЕЦОВ

В прошедшем сезоне Евгений сделал прорыв: превратился одного из самых талантливых игроков лиги — в одного из самых лучших. Когда мы говорим «одного из» — то имеем в виде не 50, не 20, и даже не 10 человек — а меньшее число. Особых сомнений в его таланте не было никогда. Но процесс формирования игрока был непростым. Евгению было сложно в НХЛ в начале. Да и в КХЛ ему долго не могли найти место. Он играл то на краю, то в центре. Прогресс Кузнецова начался раньше, а этот сезон уже начал с пониманием того, что своим участием он очень сильно влияет на результат команды.

В плей-офф хорошо было видно: как только у «Вашингтона» начинались проблемы, у Тротца всегда был один выход — он просто выпускал Кузнецова, который брал шайбу под свой контроль и ситуацию либо успокаивал — для своих ворот, либо нагнетал — у чужих. Он показал себя универсальным центром Неслучайно Тротц сказал, что разделил бы «Конн Смайт» — для Овечкина и Кузнецова.

Для Кузнецова это победа также очень важна. Огромная часть его карьеры еще впереди. И теперь Евгений узнал, что такое победа. Теперь любой другой результат, кроме нее, Евгений посчитает неудачным, и он всегда будет стремиться к большему.

ОРЛОВ

Лас-Вегас. «Вегас» — «Вашингтон» — 3:4. Дмитрий ОРЛОВ | Источник: AFP 2018

Ни в коем случае нельзя забывать, через что пришлось пройти Дмитрию Орлову. Это и травма, из-за которой он пропустил целый сезон, и большое количество вопросов непосредственно по игре. Этот сезон для Дмитрия стал определяющим. Положительные качества в его игре, например, созидательные, способность играть помногу — перевесили все его недостатки. Это огромное умение — в сложных моментах, когда многое не получается, сохранить мотивацию и концентрацию.

Перед тренерами всегда стоит вопрос: что делать с человеком, который ошибся? Посадить на лавку, чтобы он подумал над своей игрой, или выпустить, чтобы он сам горел желанием исправить ошибку. Орлов доказал, что является игроком со вторым типом психологии. У него могут быть потери или обрезы, но это для него не повод расстраиваться, а повод выйти и в следующей же смене попытаться все исправить. Его психологическая уверенность в собственных способностях позволила ему играть очень полезно для своей команды.

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ИТОГИ

Думаю, что «Вашингтон» будет претендовать на титул и в следующих сезонах. Все игроки теперь знают дорогу к главному трофею.

Что касается российского хоккея, то весь сезон сложился для него очень хорошо. Пожалуй, это один из лучших его сезонов. В нем была победа на Олимпиаде — огромный повод порадоваться и использовать ее в будущем. И, конечно, победа россиян в Кубке Стэнли очень значима для нашего хоккея. Игроков, более знаковых, чем Овечкин, в России нет. Все вопросы, которые к нему были, стали историей. Но помимо него, в «Вашингтоне» есть еще два наших игрока, которых можно рассматривать в качестве нашего настоящего и будущего.

Лично мне победа «Вашингтона» симпатична и тем, что все трое россиян — из разных городов нашей страны: Москвы, Челябинска и Новокузнецка. И победа «Вашингтона», казалось бы, американской команды, которая не имеет к нам никакого отношения, для нас далека. Но даже в ней прослеживается наша большая российская хоккейная география.

Вегас Голден Найтс 3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
Вашингтон Кэпиталз
8.06.2018, 03:00 Зрители: 18529 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 57:56 Брэйден Холтби
1-й период
11:44 Колин Миллер
2-й период
20:21 Ши Теодор
Кристиан Дьос 23:19
Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов) 26:24
29:40 Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
29:51 Брэйден Макнэбб
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон) 30:14
32:56 Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
Александр Овечкин 37:46
39:31 Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
39:31 Райлли Смит
39:31 Алекс Так
Брукс Орпик 39:31
Джей Бигл 39:31
3-й период
45:37 Томаш Татар
Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик) 49:52
Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски) 52:23
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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