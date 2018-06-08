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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Фетисов: Овечкин — настоящий мужик, он несравним ни с кем

Двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов прокомментировал победу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Кубке Стэнли.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю Овечкина. Александр — настоящий мужик, он терпел столько времени. Много скептиков было вокруг, но он проявил терпение. Поздравляю его и всю его семью. Она была с ним вместе, это немаловажный фактор. Неправильно говорить, что один человек может выиграть Кубок Стэнли, это нереально. Наши соотечественники Кузнецов и Орлов играли с ним вместе, и у Кузнецова турнир получился не хуже. Команда выиграла, и это главное. В историю Кубка Стэнли попадают не личности, а команды. Поздравляю Овечкина, он — молодец.

Можно ли сравнить Александра по влиянию на хоккей с Гретцки, Лемье и Кросби? У каждого игрока своя история. Овечкин попал в пантеон игроков, которые выиграли Кубок Стэнли, и их достаточно много. Он несравним ни с кем, у него свой почерк. Желаю Овечкину, чтобы он не потерял эту жажду выходить и забивать в каждой игре, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Вегас Голден Найтс 3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
Вашингтон Кэпиталз
8.06.2018, 03:00 Зрители: 18529 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 57:56 Брэйден Холтби
1-й период
11:44 Колин Миллер
2-й период
20:21 Ши Теодор
Кристиан Дьос 23:19
Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов) 26:24
29:40 Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
29:51 Брэйден Макнэбб
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон) 30:14
32:56 Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
Александр Овечкин 37:46
39:31 Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
39:31 Райлли Смит
39:31 Алекс Так
Брукс Орпик 39:31
Джей Бигл 39:31
3-й период
45:37 Томаш Татар
Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик) 49:52
Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски) 52:23
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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