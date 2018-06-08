Фетисов: Овечкин — настоящий мужик, он несравним ни с кем

«Поздравляю Овечкина. Александр — настоящий мужик, он терпел столько времени. Много скептиков было вокруг, но он проявил терпение. Поздравляю его и всю его семью. Она была с ним вместе, это немаловажный фактор. Неправильно говорить, что один человек может выиграть Кубок Стэнли, это нереально. Наши соотечественники Кузнецов и Орлов играли с ним вместе, и у Кузнецова турнир получился не хуже. Команда выиграла, и это главное. В историю Кубка Стэнли попадают не личности, а команды. Поздравляю Овечкина, он — молодец.