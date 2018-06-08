Черданцев об Овечкине: Позор, что в России не показали первую большую победу великого спортсмена
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев негативно оценил тот факт, что финал Кубка Стэнли не был показан на основных телеканалах страны.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев негативно оценил тот факт, что финал Кубка Стэнли не был показан на основных телеканалах страны.
В России матчи НХЛ в этом сезоне показывал только телеканал «Евроспорт».
«Всех наших, но особенно Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли!
Позор, что в России не показали первую большую победу великого спортсмена, который для продвижения правильного имиджа нашей страны и нашего спорта в мире делает больше, чем МИД и Минспорта», — написал Черданцев в своем твиттере.