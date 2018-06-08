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17:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Черданцев об Овечкине: Позор, что в России не показали первую большую победу великого спортсмена

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев негативно оценил тот факт, что финал Кубка Стэнли не был показан на основных телеканалах страны.

Источник: AP 2018

В России матчи НХЛ в этом сезоне показывал только телеканал «Евроспорт».

«Всех наших, но особенно Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли!

Позор, что в России не показали первую большую победу великого спортсмена, который для продвижения правильного имиджа нашей страны и нашего спорта в мире делает больше, чем МИД и Минспорта», — написал Черданцев в своем твиттере.

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