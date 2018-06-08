Черданцев об Овечкине: Позор, что в России не показали первую большую победу великого спортсмена

В России матчи НХЛ в этом сезоне показывал только телеканал «Евроспорт».



«Всех наших, но особенно Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли!



Позор, что в России не показали первую большую победу великого спортсмена, который для продвижения правильного имиджа нашей страны и нашего спорта в мире делает больше, чем МИД и Минспорта», — написал Черданцев в своем твиттере.