Троц в честь победы выпьет шампанское, которое хранил 22 года

Это было в 1996 году. Троц тогда тренировал «Портленд» в АХЛ. Владелец команды Том Эбрайт купил ящик шампанского на случай победы в 7-м матче финала Кубка Колдера. Команда Троца тогда проиграла 1:2, и через два дня Эбрайт подарил бутылку шампанского тренеру с условием, что они вместе выпьют ее, когда Троц победит в Кубке Стэнли.



Эбрайт умер через год, Троц возглавил новичка НХЛ «Нэшвилл», а своей цели добился только спустя 22 года с «Вашингтоном».



«Меня не волнует, с каким привкусом будет это шампанское, я буду его смаковать», — заявил Троц.