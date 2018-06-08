Троц в честь победы выпьет шампанское, которое хранил 22 года
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц рассказал, что однажды ему подарили бутылку шампанского, открыть которую он мог только при условии, что выиграет Кубок Стэнли.
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц рассказал, что однажды ему подарили бутылку шампанского, открыть которую он мог только при условии, что выиграет Кубок Стэнли.
Это было в 1996 году. Троц тогда тренировал «Портленд» в АХЛ. Владелец команды Том Эбрайт купил ящик шампанского на случай победы в 7-м матче финала Кубка Колдера. Команда Троца тогда проиграла 1:2, и через два дня Эбрайт подарил бутылку шампанского тренеру с условием, что они вместе выпьют ее, когда Троц победит в Кубке Стэнли.
Эбрайт умер через год, Троц возглавил новичка НХЛ «Нэшвилл», а своей цели добился только спустя 22 года с «Вашингтоном».
«Меня не волнует, с каким привкусом будет это шампанское, я буду его смаковать», — заявил Троц.