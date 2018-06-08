Трамп назвал Овечкина суперзвездой

Источник: AP 2018

«Поздравляю “Вашингтон” с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Капитан команды Алекс Овечкин был невероятен — настоящая суперзвезда!» — написал Трамп.

8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас» в пятом матче финальной серии плей-офф (4:3) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Команда выступала в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 43 года и лишь однажды до этого выходила в финал плей-офф (1998).