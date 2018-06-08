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15:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп назвал Овечкина суперзвездой

Президент США Дональд Трамп поздравил «Вашингтон Кэпиталс» с победой над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли. Глава государства обратился к команде в Twitter.

Источник: AP 2018

«Поздравляю “Вашингтон” с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Капитан команды Алекс Овечкин был невероятен — настоящая суперзвезда!» — написал Трамп.

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8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас» в пятом матче финальной серии плей-офф (4:3) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Команда выступала в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 43 года и лишь однажды до этого выходила в финал плей-офф (1998).

Овечкин забросил одну из шайб в решающем матче. Россиянин был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. 32-летний нападающий стал лучшим снайпером регулярного чемпионата (49 заброшенных шайб) и плей-офф (15). Он выступал за «Кэпиталс» с 2005 года и ни разу не выходил в финал.

Вегас Голден Найтс 3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
Вашингтон Кэпиталз
8.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 57:56 Брэйден Холтби
1-й период
11:44 Колин Миллер
2-й период
20:21 Ши Теодор
Кристиан Дьос 23:19
Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов) 26:24
29:40 Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
29:51 Брэйден Макнэбб
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон) 30:14
32:56 Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
Александр Овечкин 37:46
39:31 Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
39:31 Райлли Смит
39:31 Алекс Так
Брукс Орпик 39:31
Джей Бигл 39:31
3-й период
45:37 Томаш Татар
Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик) 49:52
Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски) 52:23
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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