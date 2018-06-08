Трамп назвал Овечкина суперзвездой
Президент США Дональд Трамп поздравил «Вашингтон Кэпиталс» с победой над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли. Глава государства обратился к команде в Twitter.
Президент США Дональд Трамп поздравил «Вашингтон Кэпиталс» с победой над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли. Глава государства обратился к команде в Twitter.
«Поздравляю “Вашингтон” с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Капитан команды Алекс Овечкин был невероятен — настоящая суперзвезда!» — написал Трамп.
8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас» в пятом матче финальной серии
Овечкин забросил одну из шайб в решающем матче. Россиянин был признан самым ценным игроком
|Вегас Голден Найтс
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3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 57:56
|Брэйден Холтби
|1-й период
|11:44
|Колин Миллер
|2-й период
|20:21
|Ши Теодор
|Кристиан Дьос
|23:19
|Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
|26:24
|29:40
|Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
|29:51
|Брэйден Макнэбб
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|30:14
|32:56
|Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
|Александр Овечкин
|37:46
|39:31
|Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
|39:31
|Райлли Смит
|39:31
|Алекс Так
|Брукс Орпик
|39:31
|Джей Бигл
|39:31
|3-й период
|45:37
|Томаш Татар
|Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик)
|49:52
|Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски)
|52:23
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)