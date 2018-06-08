Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Все события
Фоторепортажи
24Мутко приехал — все улыбнулись
13Россия проиграла Австрии за две недели до ЧМ
12:38 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Дон Черри про Кузнецова: В «Вашингтоне» мне не нравится только Бердмэн

Знаменитый канадский эксперт Дон Черри рассказал, кого он не любит в составе «Вашингтона».

Источник: AP 2018

— Некоторые болельщики считают, что вы ненавидите «Вашингтон». Давайте внесем ясность.

— Нет, я не ненавижу «Кэпиталс». Всегда поддерживал Овечкина. Помните, 2−3 года назад, кода у него было непростое время, некоторые уверяли, что Овечкин больше не может нормально кататься. Я говорил, что у него все нормально.

Мне не нравится Бердмэн. Мы в Канаде не ведем так себя — в отличие от других видов спорта. Как его зовут… Кутисов?

— Кузнецов.

— Да все равно. Большинство канадцев игроков старается отмечать голы скромно. Так что он единственный, кто мне не нравится в «Вашинтоне», — сообщил Черри.

Кузнецов любит праздновать важные голы, изображая птичку. Такое празднование нравится его дочери.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Александр Овечкин впервые завоевал Кубок Стэнли
Достать билеты на ЧМ-2018 еще реально, остаться в дураках — тоже
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной России на ЧМ
«Я самый счастливый человек». Овечкин заслужил свой «Конн Смайт»
Сборная Англии провела последний матч перед чемпионатом мира
Полузащитник «Лиона» перейдет в «Ливерпуль» за 55 миллионов евро
Сборная Португалии одержала крупную победу в товарищеском матче
Все о ремонте
Важнейшая деталь интерьера, о которой вы ничего не знаете: тест
13 принципиально новых способов декорировать интерьер
10 идей для практичного использования подоконника 
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь