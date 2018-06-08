Дон Черри про Кузнецова: В «Вашингтоне» мне не нравится только Бердмэн

— Некоторые болельщики считают, что вы ненавидите «Вашингтон». Давайте внесем ясность.



— Нет, я не ненавижу «Кэпиталс». Всегда поддерживал Овечкина. Помните, 2−3 года назад, кода у него было непростое время, некоторые уверяли, что Овечкин больше не может нормально кататься. Я говорил, что у него все нормально.



Мне не нравится Бердмэн. Мы в Канаде не ведем так себя — в отличие от других видов спорта. Как его зовут… Кутисов?



— Кузнецов.



— Да все равно. Большинство канадцев игроков старается отмечать голы скромно. Так что он единственный, кто мне не нравится в «Вашинтоне», — сообщил Черри.



Кузнецов любит праздновать важные голы, изображая птичку. Такое празднование нравится его дочери.