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12:07 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Овечкин и Флери поприветствовали друг друга ударом клюшкой перед решающим матчем Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин старался психологически воздействовать на вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флери.

Источник: AP 2018

На раскатке перед 5-м матчем финала Кубка Стэнли Овечкин заехал на половину соперника и легко ударил Флери по щиткам. Голкипер в ответ на это также ударил российского форварда по щиткам.

Овечкин после этого улыбнулся.

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