Овечкин и Флери поприветствовали друг друга ударом клюшкой перед решающим матчем Кубка Стэнли
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин старался психологически воздействовать на вратаря «Вегаса»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин старался психологически воздействовать на вратаря «Вегаса»
На раскатке перед 5-м матчем финала Кубка Стэнли Овечкин заехал на половину соперника и легко ударил Флери по щиткам. Голкипер в ответ на это также ударил российского форварда по щиткам.
Овечкин после этого улыбнулся.