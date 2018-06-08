Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Все события
Фоторепортажи
24Мутко приехал — все улыбнулись
13Россия проиграла Австрии за две недели до ЧМ
12:03 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Ти Джей Оши: Мой отец много чего не помнит сейчас, но эту победу он запомнит

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши отпраздновал победу в Кубке Стэнли с отцом, который страдает от болезни Альгеймера.

Источник: AP 2018

«Мой отец, ух… Он много чего не помнит сейчас. Отец помнит достаточно. Он сегодня здесь на стадионе. Не знаю точно, где он сидит. Но это он запомнит навсегда, сто процентов», — сказал Оши после матча со слезами на глазах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Александр Овечкин впервые завоевал Кубок Стэнли
Достать билеты на ЧМ-2018 еще реально, остаться в дураках — тоже
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной России на ЧМ
«Я самый счастливый человек». Овечкин заслужил свой «Конн Смайт»
Сборная Англии провела последний матч перед чемпионатом мира
Полузащитник «Лиона» перейдет в «Ливерпуль» за 55 миллионов евро
Сборная Португалии одержала крупную победу в товарищеском матче
Все о ремонте
Тест: убедитесь, что вы ничего не знаете об окнах
Во сколько обойдется ремонт: составляем смету с профи
13 принципиально новых способов декорировать интерьер
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь