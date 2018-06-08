Ти Джей Оши: Мой отец много чего не помнит сейчас, но эту победу он запомнит
Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши отпраздновал победу в Кубке Стэнли с отцом, который страдает от болезни Альгеймера.
Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши отпраздновал победу в Кубке Стэнли с отцом, который страдает от болезни Альгеймера.
«Мой отец, ух… Он много чего не помнит сейчас. Отец помнит достаточно. Он сегодня здесь на стадионе. Не знаю точно, где он сидит. Но это он запомнит навсегда, сто процентов», — сказал Оши после матча со слезами на глазах.