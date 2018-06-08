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11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин играл с нашивкой ярославского «Локомотива» в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (4−1) выступал в форме с нашивкой ярославского «Локомотива».

Источник: Спорт-Экспресс

Таким образом он отдал дань памяти команде, которая погибла в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Тогда в результате крушения самолета погибли 44 человека.

Овечкин сегодня впервые в своей карьере завоевал Кубок Стэнли. В пятом матче «Вашингтон» обыграл «Вегас» (4:3), а сам Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15-ю шайбами.

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