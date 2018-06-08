Овечкин играл с нашивкой ярославского «Локомотива» в финале Кубка Стэнли

Таким образом он отдал дань памяти команде, которая погибла в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Тогда в результате крушения самолета погибли 44 человека.

Овечкин сегодня впервые в своей карьере завоевал Кубок Стэнли. В пятом матче «Вашингтон» обыграл «Вегас» (4:3), а сам Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15-ю шайбами.