Овечкин играл с нашивкой ярославского «Локомотива» в финале Кубка Стэнли
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (4−1) выступал в форме с нашивкой ярославского «Локомотива».
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (4−1) выступал в форме с нашивкой ярославского «Локомотива».
Таким образом он отдал дань памяти команде, которая погибла в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Тогда в результате крушения самолета погибли 44 человека.
Овечкин сегодня впервые в своей карьере завоевал Кубок Стэнли. В пятом матче «Вашингтон» обыграл «Вегас» (4:3), а сам Овечкин стал лучшим снайпером