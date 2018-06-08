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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я самый счастливый человек!». Овечкин заслужил свой «Конн Смайт»

Его эмоции — бесценны. Его вклад — неоценим. Его наследие — вечно.

Источник: AP 2018

Последняя минута пятого матча финала. Александр Овечкин на скамейке смотрит, как Никлас Бекстрём промахивается по пустым воротам «Вегаса», закрывает руками лицо, а затем нервно жуёт свою крагу.

Наверное, это были самые напряжённые секунды в жизни капитана «Вашингтона». И тем мощнее был его крик, когда он с сиреной перемахнул через бортик уже в ранге обладателя Кубка Стэнли.

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Да, Овечкин в 32 года наконец-то осуществил свою мечту и привёл «Вашингтон» к первому титулу в истории клуба. Сколько людей, видя постоянные неудачи, говорили, что Великая Восьмёрка никогда не станет чемпионом? Сколько людей в гневе предлагали обменять Овечкина? Сколько критики он выслушал?

Он ждал 13 лет. «Вашингтон» ждал 44 года. Это того стоило. Овечкин — первый русский капитан, поднявший над головой кубок Стэнли и второй русский, выигравший приз самому ценному игроку плей-офф.

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«Это просто невероятно! Не знаю, что сказать. Наверное, я самый счастливый человек. Счастлив за ребят, за фанатов, за свою семью. В начале сезона я сказал, что мы не будем отстоем. И мы выиграли Кубок Стэнли. Это всё, что имеет значение. Мы выиграли! Не знаю, как я стал таким эмоциональным лидером. Всё произошло естественно», — сказал Овечкин.

Через минуту ему вручили «Конн Смайт». Он поехал к Гэри Беттмену, показывая на своих одноклубников и как бы говоря, что вся команда заслужила этот приз. И вскоре Овечкин поднял над головой Кубок Стэнли. И следом передал его Никласу Бекстрёму, с которым они шли плечом к плечу 10 лет. А потом Бруксу Орпику — единственному двукратному чемпиону в «Вашингтоне».

Заслужил!

Теперь никто не сможет оспорить величие Овечкина. «Вашингтон» был лучше с того момента, как проиграл первые два матча с «Коламбусом». Кто повёл команду за собой? Кто был настоящим лидером как на льду, так и по духу?

Это Овечкин отдувался за все поражения в прошлые годы. Это он обещал, что «Вашингтон» не будет отстоем в этом году. Это он обещал, что «Вашингтон» сравняет счёт в серии с «Коламбусом». Это его эмоции заряжали команду на протяжении всего плей-офф. Овечкин радовался больше всех каждому голу, каждому сейву Холтби, каждой победе.

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«После того, как мы проиграли “Коламбусу” второй матч, я разговаривал с Овечкиным. Мы сказали, что выиграем следующий матч и вместе выиграем кубок Стэнли», — сказал Барри Тротц.

Он был главным козлом отпущения, когда «Вашингтон» проигрывал. И стал главным героем, когда «Вашингтон» победил. Разве он не заслужил этот «Конн Смайт»? Критики замолкли.

Они говорили, что Овечкин был незаметен в самых важных матчах сезона? Бум — он забивает победные голы и отдаёт передачи, и в решающей встрече финала устанавливает клубный рекорд по голам в одном плей-офф. Они говорили, что он плохой капитан? Бум — он своим примером показывает остальным, как надо отдавать себя без остатка. Летает по льду, сносит соперника мощными хитами, постоянно угрожает воротам. И никогда не теряет веры в команду. Они говорили, что он не старается в защите? Бум — он бесстрашно блокирует броски и первым мчится в оборону.

Великая Восьмёрка показал лучший хоккей в своей карьере. Он и без кубка и без «Конн Смайта» был великим — с первого сезона он поставил лигу на уши и с отрывом стал лучшим снайпером поколения. Он всегда выкладывался в плей-офф, что бы ни говорили критики, но в одиночку титулы не выиграешь.

Только когда вся команда сплотилась ради общей цели, когда все оказались на одной волне, у них получилось.

«Овечкин понял, что лига изменилась, и изменился сам. Мы следуем за ним, потому что знаем, что один человек не может выиграть», — сказал счастливый Брэйден Холтби.

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Его эмоции — бесценны. Его вклад — неоценим. Его наследие — вечно.

Овечкин стал первым игроком с 1981 года после Майка Босси, который выиграл гонку снайперов как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, и стал чемпионом.

Теперь без всяких «но».

Главная легенда «Вашингтона»

Овечкин — самый важный игрок в истории «Вашингтона». Когда он дебютировал в НХЛ, арена «столичных» была полупустой. Теперь там не протолкнуться. Он переписал множество клубных рекордов, он влюбил в себя болельщиков. Он стал Капитаном с большой буквы.

Капитаном, который смог.

Овечкин поднял палец, показывая, что он первый, схватил джерси, и в который раз в этом плей-офф издал животный крик.

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Овечкин — номер один в НХЛ. Официально и весь год. Имена игроков «Вашингтона» появятся на кубке, а Овечкин навсегда занял место в истории.

«На Александра оказывалось огромное давление. Об этом нет смысла говорить. Выиграть Кубок Стэнли очень непросто, но Овечкин действительно заслужил этот успех. Я не могу сказать, что посмотрел много матчей, но в тех, что видел, Овечкин сыграл в свой лучший хоккей за последние 10 лет», — сказал Яромир Ягр, который вживую наблюдал за триумфом Александра.

Журналисты, голосовавшие за самого ценного игрока плей-офф, все как один отметили, что выбрать между Кузнецовым и Овечкиным было невероятно трудно.

Но большинство в итоге выбрало Овечкина. Все игроки этой команды внесли невероятно важный вклад. Но Овечкин желал этого слишком долго и сделал слишком многое для «Вашингтона», чтобы не получить этот приз.

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Он — великий. Он — единственный в своём роде. Он — истинный MVP.

Вегас Голден Найтс 3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
Вашингтон Кэпиталз
8.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 57:56 Брэйден Холтби
1-й период
11:44 Колин Миллер
2-й период
20:21 Ши Теодор
Кристиан Дьос 23:19
Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов) 26:24
29:40 Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
29:51 Брэйден Макнэбб
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон) 30:14
32:56 Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
Александр Овечкин 37:46
39:31 Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
39:31 Райлли Смит
39:31 Алекс Так
Брукс Орпик 39:31
Джей Бигл 39:31
3-й период
45:37 Томаш Татар
Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик) 49:52
Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски) 52:23
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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