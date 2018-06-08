«Я самый счастливый человек!». Овечкин заслужил свой «Конн Смайт»

Источник: AP 2018

Последняя минута пятого матча финала. Александр Овечкин на скамейке смотрит, как Никлас Бекстрём промахивается по пустым воротам «Вегаса», закрывает руками лицо, а затем нервно жуёт свою крагу.



Наверное, это были самые напряжённые секунды в жизни капитана «Вашингтона». И тем мощнее был его крик, когда он с сиреной перемахнул через бортик уже в ранге обладателя Кубка Стэнли.

Да, Овечкин в 32 года наконец-то осуществил свою мечту и привёл «Вашингтон» к первому титулу в истории клуба. Сколько людей, видя постоянные неудачи, говорили, что Великая Восьмёрка никогда не станет чемпионом? Сколько людей в гневе предлагали обменять Овечкина? Сколько критики он выслушал?



Он ждал 13 лет. «Вашингтон» ждал 44 года. Это того стоило. Овечкин — первый русский капитан, поднявший над головой кубок Стэнли и второй русский, выигравший приз самому ценному игроку плей-офф.

«Это просто невероятно! Не знаю, что сказать. Наверное, я самый счастливый человек. Счастлив за ребят, за фанатов, за свою семью. В начале сезона я сказал, что мы не будем отстоем. И мы выиграли Кубок Стэнли. Это всё, что имеет значение. Мы выиграли! Не знаю, как я стал таким эмоциональным лидером. Всё произошло естественно», — сказал Овечкин.



Через минуту ему вручили «Конн Смайт». Он поехал к Гэри Беттмену, показывая на своих одноклубников и как бы говоря, что вся команда заслужила этот приз. И вскоре Овечкин поднял над головой Кубок Стэнли. И следом передал его Никласу Бекстрёму, с которым они шли плечом к плечу 10 лет. А потом Бруксу Орпику — единственному двукратному чемпиону в «Вашингтоне».

Заслужил!

Теперь никто не сможет оспорить величие Овечкина. «Вашингтон» был лучше с того момента, как проиграл первые два матча с «Коламбусом». Кто повёл команду за собой? Кто был настоящим лидером как на льду, так и по духу?



Это Овечкин отдувался за все поражения в прошлые годы. Это он обещал, что «Вашингтон» не будет отстоем в этом году. Это он обещал, что «Вашингтон» сравняет счёт в серии с «Коламбусом». Это его эмоции заряжали команду на протяжении всего плей-офф. Овечкин радовался больше всех каждому голу, каждому сейву Холтби, каждой победе.

«После того, как мы проиграли “Коламбусу” второй матч, я разговаривал с Овечкиным. Мы сказали, что выиграем следующий матч и вместе выиграем кубок Стэнли», — сказал Барри Тротц.



Он был главным козлом отпущения, когда «Вашингтон» проигрывал. И стал главным героем, когда «Вашингтон» победил. Разве он не заслужил этот «Конн Смайт»? Критики замолкли.



Они говорили, что Овечкин был незаметен в самых важных матчах сезона? Бум — он забивает победные голы и отдаёт передачи, и в решающей встрече финала устанавливает клубный рекорд по голам в одном плей-офф. Они говорили, что он плохой капитан? Бум — он своим примером показывает остальным, как надо отдавать себя без остатка. Летает по льду, сносит соперника мощными хитами, постоянно угрожает воротам. И никогда не теряет веры в команду. Они говорили, что он не старается в защите? Бум — он бесстрашно блокирует броски и первым мчится в оборону.

Великая Восьмёрка показал лучший хоккей в своей карьере. Он и без кубка и без «Конн Смайта» был великим — с первого сезона он поставил лигу на уши и с отрывом стал лучшим снайпером поколения. Он всегда выкладывался в плей-офф, что бы ни говорили критики, но в одиночку титулы не выиграешь.



Только когда вся команда сплотилась ради общей цели, когда все оказались на одной волне, у них получилось.



«Овечкин понял, что лига изменилась, и изменился сам. Мы следуем за ним, потому что знаем, что один человек не может выиграть», — сказал счастливый Брэйден Холтби.

Его эмоции — бесценны. Его вклад — неоценим. Его наследие — вечно.



Овечкин стал первым игроком с 1981 года после Майка Босси, который выиграл гонку снайперов как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, и стал чемпионом.

Теперь без всяких «но».

Главная легенда «Вашингтона»

Овечкин — самый важный игрок в истории «Вашингтона». Когда он дебютировал в НХЛ, арена «столичных» была полупустой. Теперь там не протолкнуться. Он переписал множество клубных рекордов, он влюбил в себя болельщиков. Он стал Капитаном с большой буквы.



Капитаном, который смог.



Овечкин поднял палец, показывая, что он первый, схватил джерси, и в который раз в этом плей-офф издал животный крик.

Овечкин — номер один в НХЛ. Официально и весь год. Имена игроков «Вашингтона» появятся на кубке, а Овечкин навсегда занял место в истории.



«На Александра оказывалось огромное давление. Об этом нет смысла говорить. Выиграть Кубок Стэнли очень непросто, но Овечкин действительно заслужил этот успех. Я не могу сказать, что посмотрел много матчей, но в тех, что видел, Овечкин сыграл в свой лучший хоккей за последние 10 лет», — сказал Яромир Ягр, который вживую наблюдал за триумфом Александра.

Журналисты, голосовавшие за самого ценного игрока плей-офф, все как один отметили, что выбрать между Кузнецовым и Овечкиным было невероятно трудно.



Но большинство в итоге выбрало Овечкина. Все игроки этой команды внесли невероятно важный вклад. Но Овечкин желал этого слишком долго и сделал слишком многое для «Вашингтона», чтобы не получить этот приз.