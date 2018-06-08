«Я самый счастливый человек!». Овечкин заслужил свой «Конн Смайт»
Его эмоции — бесценны. Его вклад — неоценим. Его наследие — вечно.
Его эмоции — бесценны. Его вклад — неоценим. Его наследие — вечно.
Последняя минута пятого матча финала. Александр Овечкин на скамейке смотрит, как Никлас Бекстрём промахивается по пустым воротам «Вегаса», закрывает руками лицо, а затем нервно жуёт свою крагу.
Наверное, это были самые напряжённые секунды в жизни капитана «Вашингтона». И тем мощнее был его крик, когда он с сиреной перемахнул через бортик уже в ранге обладателя Кубка Стэнли.
Да, Овечкин в 32 года
Он ждал 13 лет. «Вашингтон» ждал 44 года. Это того стоило. Овечкин — первый русский капитан, поднявший над головой кубок Стэнли и второй русский, выигравший приз самому ценному игроку
«Это просто невероятно! Не знаю, что сказать. Наверное, я самый счастливый человек. Счастлив за ребят, за фанатов, за свою семью. В начале сезона я сказал, что мы не будем отстоем. И мы выиграли Кубок Стэнли. Это всё, что имеет значение. Мы выиграли! Не знаю, как я стал таким эмоциональным лидером. Всё произошло естественно», — сказал Овечкин.
Через минуту ему вручили «Конн Смайт». Он поехал к Гэри Беттмену, показывая на своих одноклубников и как бы говоря, что вся команда заслужила этот приз. И вскоре Овечкин поднял над головой Кубок Стэнли. И следом передал его Никласу Бекстрёму, с которым они шли плечом к плечу 10 лет. А потом Бруксу Орпику — единственному двукратному чемпиону в «Вашингтоне».
Теперь никто не сможет оспорить величие Овечкина. «Вашингтон» был лучше с того момента, как проиграл первые два матча с «Коламбусом». Кто повёл команду за собой? Кто был настоящим лидером как на льду, так и по духу?
Это Овечкин отдувался за все поражения в прошлые годы. Это он обещал, что «Вашингтон» не будет отстоем в этом году. Это он обещал, что «Вашингтон» сравняет счёт в серии с «Коламбусом». Это его эмоции заряжали команду на протяжении всего
«После того, как мы проиграли “Коламбусу” второй матч, я разговаривал с Овечкиным. Мы сказали, что выиграем следующий матч и вместе выиграем кубок Стэнли», — сказал Барри Тротц.
Он был главным козлом отпущения, когда «Вашингтон» проигрывал. И стал главным героем, когда «Вашингтон» победил. Разве он не заслужил этот «Конн Смайт»? Критики замолкли.
Они говорили, что Овечкин был незаметен в самых важных матчах сезона? Бум — он забивает победные голы и отдаёт передачи, и в решающей встрече финала устанавливает клубный рекорд по голам в одном
Великая Восьмёрка показал лучший хоккей в своей карьере. Он и без кубка и без «Конн Смайта» был великим — с первого сезона он поставил лигу на уши и с отрывом стал лучшим снайпером поколения. Он всегда выкладывался в
Только когда вся команда сплотилась ради общей цели, когда все оказались на одной волне, у них получилось.
«Овечкин понял, что лига изменилась, и изменился сам. Мы следуем за ним, потому что знаем, что один человек не может выиграть», — сказал счастливый Брэйден Холтби.
Его эмоции — бесценны. Его вклад — неоценим. Его наследие — вечно.
Овечкин стал первым игроком с 1981 года после Майка Босси, который выиграл гонку снайперов как в регулярном чемпионате, так и в
Теперь без всяких «но».
Овечкин — самый важный игрок в истории «Вашингтона». Когда он дебютировал в НХЛ, арена «столичных» была полупустой. Теперь там не протолкнуться. Он переписал множество клубных рекордов, он влюбил в себя болельщиков. Он стал Капитаном с большой буквы.
Капитаном, который смог.
Овечкин поднял палец, показывая, что он первый, схватил джерси, и в который раз в этом
Овечкин — номер один в НХЛ. Официально и весь год. Имена игроков «Вашингтона» появятся на кубке, а Овечкин навсегда занял место в истории.
«На Александра оказывалось огромное давление. Об этом нет смысла говорить. Выиграть Кубок Стэнли очень непросто, но Овечкин действительно заслужил этот успех. Я не могу сказать, что посмотрел много матчей, но в тех, что видел, Овечкин сыграл в свой лучший хоккей за последние 10 лет», — сказал Яромир Ягр, который вживую наблюдал за триумфом Александра.
Журналисты, голосовавшие за самого ценного игрока
Но большинство в итоге выбрало Овечкина. Все игроки этой команды внесли невероятно важный вклад. Но Овечкин желал этого слишком долго и сделал слишком многое для «Вашингтона», чтобы не получить этот приз.
Он — великий. Он — единственный в своём роде. Он — истинный MVP.
|Вегас Голден Найтс
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3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 57:56
|Брэйден Холтби
|1-й период
|11:44
|Колин Миллер
|2-й период
|20:21
|Ши Теодор
|Кристиан Дьос
|23:19
|Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
|26:24
|29:40
|Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
|29:51
|Брэйден Макнэбб
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|30:14
|32:56
|Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
|Александр Овечкин
|37:46
|39:31
|Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
|39:31
|Райлли Смит
|39:31
|Алекс Так
|Брукс Орпик
|39:31
|Джей Бигл
|39:31
|3-й период
|45:37
|Томаш Татар
|Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик)
|49:52
|Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски)
|52:23
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)