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09:41 (мск), источник: ТАСС

Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, Овечкин — снайпером

ТАСС, 8 июня. Нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин стали лучшими бомбардиром и снайпером плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Источник: AP 2018

В ночь на пятницу «Вашингтон» в гостях обыграл «Вегас» (4:3) и впервые завоевал Кубок Стэнли. Впервые в истории НХЛ лучшими бомбардиром и снайпером Кубка Стэнли в одном сезоне стали россияне.

Кузнецов набрал в плей-офф 32 очка (12 шайб + 20 передач), опередив ближайшего конкурента Овечкина — 27 очков (15+12). 26-летний Кузнецов установил клубный рекорд по количеству очков в розыгрыше Кубка Стэнли, превзойдя достижение Овечкина 2009 года (21 очко).

Ранее отечественные хоккеисты становились лучшими бомбардирами плей-офф НХЛ трижды. Первым был выступавший на тот момент за «Детройт» Сергей Федоров, который в 1995 году возглавил бомбардирскую гонку с 24 очками. Дважды лучшим становился нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — в 2009 году он набрал 36 очков, 2017-м — 28. Показатель Малкина, установленный в 2009 году, является лучшим среди россиян, тогда как рекорд НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 47 очков в 1985 году.

Овечкин побил клубный снайперский рекорд в плей-офф, установленный Джоном Дрюсом в 1990 году. 32-летний россиянин забросил в чемпионском розыгрыше Кубка Стэнли 15 шайб.

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Лучшими снайперами плей-офф среди россиян ранее становились Павел Буре, забросивший в 1994 году за «Ванкувер» 16 шайб, и Федоров (10 шайб в составе «Детройта» в 1998 году). Именно показатель Буре 1994 года является рекордным среди россиян, а лучший результат в истории НХЛ принадлежит финну Яри Курри (19 голов в 1985 году). Несмотря на то, что Овечкину не удалось достичь отметки в 16 шайб, капитан «Вашингтона» является первым россиянином, которому удалось стать лучшим снайпером и завоевать Кубок Стэнли в одном сезоне.

После завоевания Кубка Стэнли Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи). Из россиян до этого лишь Малкин становился обладателем этого приза (2009). Наибольшее количество раз лучшим игроком плей-офф признавался Патрик Руа (3).

Пять сезонов Кузнецова

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года в первом раунде под 26-м номером. В НХЛ воспитанник челябинского «Трактора» дебютировал 11 марта 2014 года. В прошедшем регулярном чемпионате Кузнецов установил личный бомбардирский и снайперский рекорды в НХЛ. На счету форварда 83 очка (27+56).

До нынешнего сезона в его активе в матчах плей-офф было 19 очков (8+11). Это во многом обуславливалось тем, что «Вашингтон» выбывал из розыгрыша Кубка Стэнли на ранних стадиях, однако ни в одном из сезонов он не шел в таком темпе, как в нынешнем. В частности, в розыгрыше 2017 года Кузнецов набрал 10 очков (5+5) в 13 играх. В чемпионском плей-офф он достиг отметки в 32 очка за 23 игры.

По данным североамериканских СМИ, три заключительных финальных матча, в которых Кузнецов набрал 7 очков, российский форвард провел с травмой. В частности, это не помешало ему отметиться четырьмя результативными передачи в предпоследней игре. Он стал 12-м игроком и восьмым форвардом в истории лиги, которому удалось сделать четыре передачи в матче финала Кубка Стэнли. В последний раз подобного достижения добивался форвард «Колорадо» Джо Сакик в 1996 году.

Вегас Голден Найтс 3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
Вашингтон Кэпиталз
8.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 57:56 Брэйден Холтби
1-й период
11:44 Колин Миллер
2-й период
20:21 Ши Теодор
Кристиан Дьос 23:19
Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов) 26:24
29:40 Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
29:51 Брэйден Макнэбб
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон) 30:14
32:56 Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
Александр Овечкин 37:46
39:31 Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
39:31 Райлли Смит
39:31 Алекс Так
Брукс Орпик 39:31
Джей Бигл 39:31
3-й период
45:37 Томаш Татар
Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик) 49:52
Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски) 52:23
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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