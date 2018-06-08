Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, Овечкин — снайпером
ТАСС, 8 июня. Нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин стали лучшими бомбардиром и снайпером
ТАСС, 8 июня. Нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин стали лучшими бомбардиром и снайпером
В ночь на пятницу «Вашингтон» в гостях обыграл «Вегас» (4:3) и впервые завоевал Кубок Стэнли. Впервые в истории НХЛ лучшими бомбардиром и снайпером Кубка Стэнли в одном сезоне стали россияне.
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Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года в первом раунде под 26-м номером. В НХЛ воспитанник челябинского «Трактора» дебютировал 11 марта 2014 года. В прошедшем регулярном чемпионате Кузнецов установил личный бомбардирский и снайперский рекорды в НХЛ. На счету форварда 83 очка (27+56).
До нынешнего сезона в его активе в матчах
По данным североамериканских СМИ, три заключительных финальных матча, в которых Кузнецов набрал 7 очков, российский форвард провел с травмой. В частности, это не помешало ему отметиться четырьмя результативными передачи в предпоследней игре. Он стал 12-м игроком и восьмым форвардом в истории лиги, которому удалось сделать четыре передачи в матче финала Кубка Стэнли. В последний раз подобного достижения добивался форвард «Колорадо» Джо Сакик в 1996 году.
|Вегас Голден Найтс
|
3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 57:56
|Брэйден Холтби
|1-й период
|11:44
|Колин Миллер
|2-й период
|20:21
|Ши Теодор
|Кристиан Дьос
|23:19
|Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
|26:24
|29:40
|Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
|29:51
|Брэйден Макнэбб
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|30:14
|32:56
|Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
|Александр Овечкин
|37:46
|39:31
|Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
|39:31
|Райлли Смит
|39:31
|Алекс Так
|Брукс Орпик
|39:31
|Джей Бигл
|39:31
|3-й период
|45:37
|Томаш Татар
|Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик)
|49:52
|Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски)
|52:23
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)