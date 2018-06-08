Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, Овечкин — снайпером

Источник: AP 2018

В ночь на пятницу «Вашингтон» в гостях обыграл «Вегас» (4:3) и впервые завоевал Кубок Стэнли. Впервые в истории НХЛ лучшими бомбардиром и снайпером Кубка Стэнли в одном сезоне стали россияне.

Кузнецов набрал в плей-офф 32 очка (12 шайб + 20 передач), опередив ближайшего конкурента Овечкина — 27 очков (15+12). 26-летний Кузнецов установил клубный рекорд по количеству очков в розыгрыше Кубка Стэнли, превзойдя достижение Овечкина 2009 года (21 очко).

Ранее отечественные хоккеисты становились лучшими бомбардирами плей-офф НХЛ трижды. Первым был выступавший на тот момент за «Детройт» Сергей Федоров, который в 1995 году возглавил бомбардирскую гонку с 24 очками. Дважды лучшим становился нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — в 2009 году он набрал 36 очков, 2017-м — 28. Показатель Малкина, установленный в 2009 году, является лучшим среди россиян, тогда как рекорд НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 47 очков в 1985 году.

Овечкин побил клубный снайперский рекорд в плей-офф, установленный Джоном Дрюсом в 1990 году. 32-летний россиянин забросил в чемпионском розыгрыше Кубка Стэнли 15 шайб.

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Лучшими снайперами плей-офф среди россиян ранее становились Павел Буре, забросивший в 1994 году за «Ванкувер» 16 шайб, и Федоров (10 шайб в составе «Детройта» в 1998 году). Именно показатель Буре 1994 года является рекордным среди россиян, а лучший результат в истории НХЛ принадлежит финну Яри Курри (19 голов в 1985 году). Несмотря на то, что Овечкину не удалось достичь отметки в 16 шайб, капитан «Вашингтона» является первым россиянином, которому удалось стать лучшим снайпером и завоевать Кубок Стэнли в одном сезоне.

После завоевания Кубка Стэнли Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи). Из россиян до этого лишь Малкин становился обладателем этого приза (2009). Наибольшее количество раз лучшим игроком плей-офф признавался Патрик Руа (3).

Пять сезонов Кузнецова

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года в первом раунде под 26-м номером. В НХЛ воспитанник челябинского «Трактора» дебютировал 11 марта 2014 года. В прошедшем регулярном чемпионате Кузнецов установил личный бомбардирский и снайперский рекорды в НХЛ. На счету форварда 83 очка (27+56).

До нынешнего сезона в его активе в матчах плей-офф было 19 очков (8+11). Это во многом обуславливалось тем, что «Вашингтон» выбывал из розыгрыша Кубка Стэнли на ранних стадиях, однако ни в одном из сезонов он не шел в таком темпе, как в нынешнем. В частности, в розыгрыше 2017 года Кузнецов набрал 10 очков (5+5) в 13 играх. В чемпионском плей-офф он достиг отметки в 32 очка за 23 игры.