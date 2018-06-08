Александр Овечкин впервые завоевал Кубок Стэнли

Источник: AP 2018

Однако среди россиян 32-летний капитан «Вашингтона» проделал наибольший путь от дебюта НХЛ к чемпионству. До последнего момента Овечкин носил неофициальное звание лучшего хоккеиста мира среди игроков, ни разу не завоевывавших Кубок Стэнли. Его сравнивали с Марселем Дионном, Майком Гартнером, Дэйлом Хаверчуком, Джеромом Игинлой, Джо Торнтоном и Павлом Буре, которые, несмотря на великолепную игру, так и не подняли серебряную чашу над головой. По мнению лучшего бомбардира и снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки, Овечкин больше всех заслуживал Кубка Стэнли среди игроков, которым ранее не покорялась эта вершина.

В итоге для завоевания Кубка Стэнли Овечкину потребовалось провести 13 сезонов, 1024 матча, забросить 668 шайб и сделать 571 передачу. Среди именитых игроков позднее к своему первому чемпионству в НХЛ приходили лишь пятеро — Стив Айзерман (14-й сезон), Лэнни Макдональд, Род Бриндамор (оба — 16-й), Рэй Бурк, Дэйв Андрейчук (оба — 22-й). В то же время Овечкин стал третьим в истории европейцем, который завоевал трофей в ранге капитана команды. Его предшественниками являются швед Никлас Лидстрём («Детройт», 2007/08) и словак Здено Хара («Бостон», 2010/11).

На пути к Кубку Стэнли

Овечкин дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года. Его переезд за океан был бы отложен на 1−2 года, если бы не скандал с родным московским «Динамо». После завоевания первого титула чемпиона России в апреле 2005 года Овечкин вступил с руководством бело-голубых в конфликт, который привел к подписанию предварительного соглашения с на тот момент самым принципиальным соперником «Динамо» — омским «Авангардом». Столичный клуб не оставлял попыток продлить контракт с 19-летним форвардом, чтобы при его переходе в НХЛ получить компенсацию в размере $2 млн, обвиняя конкурентов в нечестной борьбе. В итоге дело дошло до арбитражного суда, который вынес решение в пользу бело-голубых, Овечкин в ответ заявил, что не вернется в «Динамо» и продолжит выступление в НХЛ.

В дебютном матче, в котором команде Овечкина противостоял «Коламбус», форвард отметился дублем и принес своей команде победу. Воспитанник московского «Динамо» набрал очки в первых восьми матчах (6 шайб + 4 передачи), установив рекорд новичков по этому показателю.

В сезоне-2005/06 первый номер драфта-2004 (он стал вторым после нападающего Ильи Ковальчука россиянином, выбранным на драфте под первым номером) набрал 106 очков (52+54), став третьим в бомбардирской и снайперской гонках. По итогам сезона он был признан лучшим новичком регулярного чемпионата. В ходе голосования россиянину отдали первое место 124 респондента из 129. Второе место в голосовании занял канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Итогом хорошего выступления для Овечкина стало подписание в 2008 году первого полноценного контракта в НХЛ — 13-летнее соглашение с «Вашингтоном» на рекордные на тот момент $124 млн (он стал первым хоккеистом с контрактом, превышающим $100 млн).

Через сезон «Вашингтон» с Овечкиным впервые стал победителем регулярного чемпионата (2009/10). До нынешнего сезона в активе клуба было три Президентских кубка, но в плей-офф команда не проходила дальше второго раунда. Овечкина не раз спрашивали о том, не жалеет ли он, что подписал столь длительное соглашение со столичным клубом. «Если бы знал, как все сложится, то подписал бы на 16 лет», — отметил он накануне 1000-го матча в апреле 2018 года.

В то же время российского форварда нередко критиковали, а после неудач команды в плей-офф руководство клуба многие призывали обменять игрока. Однако владелец клуба Тед Леонсис всегда вставал на сторону россиянина, называя его самым ценным спортсменом в истории столицы.

Цифры сезона

Кубок Стэнли — самое важное, но не единственное достижение капитана «Вашингтона» в прошедшем сезоне. Ранее он первым в истории отметился хет-триками в двух подряд днях стартового отрезка чемпионата и достиг отметки в 20 шайб в овертайме. Овечкин стал 20-м игроком в истории, забросившим 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах, также 319-м хоккеистом и седьмым россиянином в истории лиги, который достиг отметки в 1000 игр.

Форвард, помимо этого, преодолел отметку в 500 передач и стал шестым игроком в истории, которому удалось забросить 40 и более шайб в девяти сезонах. В этом сезоне он с 15 шайбами впервые стал лучшим снайпером Кубка Стэнли вслед за завоеванием аналогичного звания в регулярном чемпионате.

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Россиянин является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам (604) и набранным очкам (1119). Также ему принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), заброшенных шайб в одном сезоне (65 в сезоне-2007/08). Из значимых клубных достижений ему не покорились рекорды по количеству очков в сезоне (Деннис Марук — 136), передач в сезоне (Марук — 76) и в карьере (Никлас Бекстрём — 586), шайб в меньшинстве в сезоне (Петер Бондра, Майк Гартнер — по 6) и в карьере (Бондра — 32), победных шайб в сезоне (Бондра — 13). В общей сложности на его счету 515 передач (лучший показатель за сезон — 59), четыре гола в меньшинстве (3), его наилучший показатель по очкам в сезоне — 112, по победным шайбам — 11.

Российский форвард трижды получал «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. Россиянин рекордные семь раз становился обладателем приза «Морис Ришар Трофи», вручаемого лучшему снайперу лиги с сезона-1998/99, — ни один игрок в истории не получал данную награду более двух раз. На его счету три «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги) — он уступает по этому показателю только канадцам Уэйну Гретцки (5) и Марио Лемье (4). Овечкин является единственным хоккеистом в истории НХЛ, который в одном сезоне (2007/08) завоевал «Харт Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи» (награда за наибольшее количество очков).