Крутой русский защитник в шаге от Кубка Стэнли. Он пропустил год из-за перелома руки

Источник: AFP 2018

НХЛ. Плей-офф. Финал. 8 июня. Пятый матч. «ВЕГАС» — «ВАШИНГТОН». 3.00 (мск)

Выдающаяся игра Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в плей-офф отодвинула на второй план весь остальной «Вашингтон». Даже сейчас, когда для завоевания Кубка Стэнли надо еще одержать одну победу, идет дележка шкуры неубитого медведя. Вопрос о том, кому из двух россиян достанется «Конн Смайт Трофи», интригует. Но есть еще один наш соотечественник, чья игра и персональные достижения остаются на втором плане. Тогда как именно присутствие таких людей в команде позволяет ей замахиваться на титул.

Дмитрий Орлов за три последних сезона (чемпионат-2014/15 он полностью пропустил из-за перелома кисти) добился колоссального прогресса. В этом отношении, если сравнивать стартовые позиции, он тому же Кузнецову почти не уступает. Орлову, как и челябинцу, прошлым летом выписали большой контракт — 30,6 миллионов на 6 лет. На тот момент новый договор казался очень рискованной инвестицией в будущее.

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Орлов и защитник первой пары команды, нацеленной на Кубок Стэнли — в минувшем октябре эти две составные части в одном предложении выглядели так же органично, как человек в халате на королевской свадьбе. Надежда на рост, тем не менее, сохранялась. Например, в сентябре 2016 года на Кубке мира первая пара Орлова с Никитой Зайцевым смотрелась надежно в матчах со Швецией и Канадой. Есть уникальные парни типа Дрю Даути и Эрика Карлссона. Однако среднестатистический игрок обороны приближается к своему пику в 26−27 лет. Орлов в эту категорию отлично вписывается.

Сейчас уроженец Новокузнецка проводит на льду по 23−24 минуты и выходит в равных составах в первой паре вместе с Мэттом Нисканеном. Его игровое время увеличилось по вынужденной причине, поскольку в межсезонье из команды ушли Карл Алзнер, Кевин Шаттенкирк и Нэйт Шмидт. В НХЛ хватает защитников неплохого уровня, способных выходить во второй паре. Но стоит только кому-то из них доверить чуть больше времени, то многие начинают проседать.

Между 20 и 24 минутами очень большая разница. Возрастает уровень противостояния, поскольку неизбежно приходится выходить на нейтрализацию лучших нападающих соперника. Поэтому если игрок справляется с увеличением нагрузки, то это говорит о его классе. Орлов в прошлом регулярном чемпионате проводил в среднем 19.17 минут, в нынешнем — 23.08. В плей-офф этот показатель вырос с 21.25 до 24.18.

Россиянин не сбавил, полученный шанс использовал и стал действовать даже рациональней и полезнее, чем раньше. Сократилось почти с 53 до 46 процентов количество смен, которые он начинал в зоне атаки. Орлов доверие оправдал по полной программе: новокузнечанин вполне мог бы настрелять полсотни очков, выходи он в первом большинстве. Но Овечкину, который оккупировал левый круг вбрасывания на синей линии, нужен праворукий защитник. Джону Карллсону из-за правильного хвата (ну и лучших плеймейкерских навыков) удобнее делать передачи на своего капитана.

Назвать Орлова сверхнадежным игроком нельзя. Зато он прекрасно дополняет своего напарника Нисканена, который действует в более простой манере. Их дуэт в плей-офф вышел на высочайший уровень. Нашему защитнику часто достается за собственные ляпы. Их не так много. Но у него они получаются запоминающими и сразу затмевают все положительное в его игре. Такова природа человеческого восприятия, когда прежде всего концентрируешься на негативе. В эти моменты мало кто обращает внимания на то, что именно Орлов за счет первого паса и работы ног разгоняет атаки первой тройки, запуская Кузнецова и Овечкина в большое плавание, что он радикально улучшил игру в своей зоне без шайбы, что научился справляться с самым лютым форчекингом.

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Рискованной манера игры у защитника была всегда. Его только ближе к выпуску из школы с позиции центрального нападающего перевели в оборону. Но количество позитива суммарно перешивает все отрицательное, чтобы вешать на Орлова всех собак за отдельные неприятные эпизоды.