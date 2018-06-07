Фаны «Вегаса» оплатили перелет для 9-летней болельщицы из Виннипега

У Кили не получилось встретиться с любимыми игроками в аэропорту Виннипега после финала Западной конференции, и девочка очень расстроилась. Ее мама написала об этом в твиттере, и пост увидела жительница Лас-Вегаса, которая объявила кампанию в интернете по сбору денег для поездки Кили в Лас-Вегас.