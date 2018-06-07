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14:39 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Фаны «Вегаса» оплатили перелет для 9-летней болельщицы из Виннипега

9-летняя болельщица «Голден Найтс» из Виннипега Кили Марсден прилетела в Лас-Вегас. В аэропорту ее встретили фаны «Вегаса» и представители клуба.

Источник: AP 2018

У Кили не получилось встретиться с любимыми игроками в аэропорту Виннипега после финала Западной конференции, и девочка очень расстроилась. Ее мама написала об этом в твиттере, и пост увидела жительница Лас-Вегаса, которая объявила кампанию в интернете по сбору денег для поездки Кили в Лас-Вегас.

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После прилета Кили поехала на тренировку «Вегаса» перед 5-м матчем финала Кубка Стэнли и встретилась там с вратарем Марком-Андре Флери и защитником Нэйтом Шмидтом.

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Вегас Голден Найтс
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