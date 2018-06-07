«Думаю о машинах, отелях, Вегасе, но не о Кубке Стэнли». Овечкин настраивается на пятый матч финала
«Вашингтон» пытается не перегореть.
«Вашингтон» пытается не перегореть.
Меньше суток остается до матча, который может стать последним в этом сезоне Национальной хоккейной лиге. Счет в финале Кубка Стэнли 3:1 в пользу «Вашингтона» и следующей ночью по московскому времени в
Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз»:
— Пытаюсь слишком много не думать о том, что происходит сейчас в финале Кубка Стэнли. Пытаюсь сконцентрировать свое внимание на
На кону стоит кубок, и все мы понимаем это. Будет очень эмоциональная игра, как говорится, будет весело на льду.
Большинство из нас никогда не было в таком положении. Лично я стараюсь отвлекаться и думать о
Как проведу вечер перед матчем? Я ничего менять не буду, всё буду делать как обычно. Поддержка будет, но говорить об этом пока не надо. Все слова будут после окончания финала (Русская версия официального сайта НХЛ).
Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:
— В команде об этом никто не говорит. Мы сфокусированы на своей игре. Конечно,
По мере побед в
Как проведу вечер перед матчем с «Вегасом»? У нас есть отдельная комната в отеле, куда все приходят, общаются, играют, шутят. Американцы говорят: «Enjoy the moment». Раньше я этого не понимал. Но теперь чем ближе конец финала, тем отчетливее я понимаю, что надо поменьше спать и побольше находиться с ребятами. То есть с одной стороны, хочется поскорее победить, а с другой — продлить момент (Русская версия официального сайта НХЛ).
Дмитрий Орлов, защитник «Вашингтон Кэпиталз»:
— Близость чемпионства? Конечно, в голове крутится много всяких мыслей об этом. Но надо стараться на них не зацикливаться. Важно хорошо сыграть, а там уже будет видно.
Поддержка будет у каждого из ребят. Вообще на каждый матч
плей-оффк нам старался кто-топриезжать. И мы чувствуем эту поддержку.
Родные знают, какой нелегкий путь мы проделали. Мы сейчас находимся в хорошей позиции, но расслабляться и отвлекаться нельзя.
Вечер проведу спокойно — сначала поужинаю, а потом отдохну в номере (Русская версия официального сайта НХЛ).
Жерар Галлан, главный тренер «Вегас Голден Найтс»:
— Вы знаете, если отмотать пленку назад, то мы не так давно разговаривали с вами,
Нам нужно лучше действовать в обороне, вот что я скажу. Надо лучше контролировать свою зону, потому что мы позволяем их умелым форвардам — таким как Кузнецов или Бекстрём — вести свою игру. И мы на своём примере видим, как классно эти ребята раздают пасы. Нужно этого не допускать (Русская версия официального сайта НХЛ).
— Я просто хочу напомнить всем, что необходимо оставаться спокойными, хорошо? Нужно показывать наш хоккей, получать удовольствие от игры. Это ведь финал.
Конечно, мы на большой сцене. Однако нельзя бояться неудач, возможных поражений. Мы обязаны играть с выкладкой, искать свое счастье в атаке, создавать хорошие моменты.
Один человек не может украсть игру. Это работа всей команды. Мы все вместе побеждали на протяжении чемпионата и в
Пятый матч финала Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Вегасом» состоится 8 июня в 3:00 по московскому времени. Прямая трансляция — Eurosport Gold.