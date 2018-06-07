Орлов: «Вашингтону» важно не зацикливаться на мыслях о победе в Кубке Стэнли

Источник: AP 2018

«Вашингтон» ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, за предыдущие 43 сезона в НХЛ клуб лишь раз добирался до финала, где в 1998 году всухую уступил «Детройту». В финальной серии Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон» выигрывает у «Вегаса» со счетом 3−1. Пятый матч серии до четырех побед пройдет в четверг на льду «Вегаса».

«Конечно, в голове крутится много всяких мыслей об этом (о победе в серии). Но надо стараться на них не зацикливаться. Важно хорошо сыграть, а там уже будет видно», — цитирует Орлова сайт НХЛ.