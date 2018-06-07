Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
24Мутко приехал — все улыбнулись
28Антирекорд сборной Черчесова: семь матчей без побед
09:41 (мск), источник: Р-Спорт

Орлов: «Вашингтону» важно не зацикливаться на мыслях о победе в Кубке Стэнли

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Хоккеистам «Вашингтон Кэпиталз» важно не зацикливаться на мыслях о победе в Кубке Стэнли, считает российский защитник столичной команды Дмитрий Орлов.

Источник: AP 2018

«Вашингтон» ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, за предыдущие 43 сезона в НХЛ клуб лишь раз добирался до финала, где в 1998 году всухую уступил «Детройту». В финальной серии Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон» выигрывает у «Вегаса» со счетом 3−1. Пятый матч серии до четырех побед пройдет в четверг на льду «Вегаса».

«Конечно, в голове крутится много всяких мыслей об этом (о победе в серии). Но надо стараться на них не зацикливаться. Важно хорошо сыграть, а там уже будет видно», — цитирует Орлова сайт НХЛ.

Орлов, как и еще два россиянина в составе «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, впервые в карьере играет в финале Кубка Стэнли.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Самые красивые теннисистки, которые могут покорять сердца на подиуме (фото)
"Когда Липницкая была молодой": как встречает своё 20-летие фигуристка
Мы должны были любить эту команду. Но она только раздражает
Сергей Игнашевич: 38-летний рекордсмен сборной России
«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в 3 матче финала плей-офф НБА
Египет без Салаха разгромлен Бельгией
Роналду назвал игроков, которые затмят его и Месси
Овечкин: Надо играть лучше, чтобы оформить чемпионство в 5 матче
Аршавин - лучший игрок КПЛ в мае
Все о ремонте
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа и 30 идей
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта и дельные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь