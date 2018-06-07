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09:24 (мск), источник: ТАСС

Игрок «Вегаса» Хант: Шипачев оставил положительное впечатление в команде

ТАСС, 7 июня. Российский нападающий Вадим Шипачев произвел положительное впечатление на партнеров по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» во время пребывания в команде. Об этом сообщил защитник клуба Брэд Хант, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Источник: AP 2018

Шипачев начал сезон-2017/18 в «Вегасе», но вскоре был отстранен за отказ играть в фарм-клубе команды. В НХЛ он провел три игры и забросил одну шайбу.

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В ноябре форвард вернулся в санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.

«Вообще он оставил очень приятное впечатление, — сказал Хант. — Понятно, что он хотел заиграть сразу, но потом ситуация осложнилась. Хотя вряд ли вам кто-то скажет о нем хоть одно плохое слово, он показался милым человеком и отличным хоккеистом, но просто иногда так случается».

Форвард в составе СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Ранее он выступал за череповецкую «Северсталь». В составе команды олимпийских атлетов из России Шипачев завоевал золото Игр-2018, также игрок в составе сборной России стал победителем чемпионата мира — 2014. Шипачев становился лучшим бомбардиром Кубка Гагарина — 2015 и чемпионата мира — 2016, после завершения прошедшего сезона нападающий подписал контракт с московским «Динамо».

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