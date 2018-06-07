Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Уткин потроллил Кокорина
Комментатор Василий Уткин иронически отозвался об отдыхе форварда "Зенита" Александра Кокорина, выложив фото, где игрок стоит на фоне своей "Ламборгини".
Фоторепортажи
24Мутко приехал — все улыбнулись
28Антирекорд сборной Черчесова: семь матчей без побед
08:53 (мск), источник: ТАСС

Кузнецов: Игроки «Вашингтона» стараются не думать о возможном чемпионстве в пятом матче

ТАСС, 7 июня. Хоккеисты «Вашингтона» сфокусированы на своей игре и стараются не думать о том, что победа в пятом матче серии с «Вегасом» принесет команде победу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом рассказал российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, которого цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ.

Источник: AP 2018

В ночь на 8 июня в Лас-Вегасе пройдет пятый матч между «Кэпиталз» и «Голден Найтс».

Читайте также
Кузнецов — лучший игрок плей-офф. Он заслужил приз MVP больше Овечкина

«Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.

«В команде об этом никто не говорит, мы сфокусированы на своей игре. Конечно, где-то там в голове эта мысль сидит, но лично я пока об этом не думаю. У меня не было такого, чтобы я мысленно поднимал над головой кубок. Я просто жду момента, когда уже можно будет выйти на лед, играть в финале — это большая привилегия», — сказал Кузнецов.

Нападающий рассказал, что «Вашингтон» обретает уверенность с каждым матчем Кубка Стэнли. «По мере побед в плей-офф у нас стала появляться уверенность, — сказал он. — За счет этого появляется и расслабленность, точнее сказать, пропадает зажатость. Мы делаем каждый день одно и то же, и это приносит нам успех. Перед ответственными матчами не стоит закрываться и зацикливаться на чем-то, это неправильно, можно легко перегореть».

Россиянин рассказал, что справиться с давлением ему помогает общение с партнерами по команде. «У нас есть отдельная комната в отеле, куда все приходят, общаются, играют, шутят, — рассказал Кузнецов. — Американцы говорят: “Enjoy the moment”. Раньше я этого не понимал, но теперь чем ближе конец финала, тем отчетливее я понимаю, что надо поменьше спать и побольше находиться с ребятами, то есть с одной стороны, хочется поскорее победить, а с другой — продлить момент».

Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф, в его активе 31 очко (12 голов + 19 передач).

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Одного из лучших немецких футболистов не взяли на чемпионат мира
После случая в раздевалке на Уимблдоне Уильямс недолюбливает Шарапову
Мы должны были любить эту команду. Но она только раздражает
Сергей Игнашевич: 38-летний рекордсмен сборной России
«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в 3 матче финала плей-офф НБА
Египет без Салаха разгромлен Бельгией
Роналду назвал игроков, которые затмят его и Месси
Овечкин: Надо играть лучше, чтобы оформить чемпионство в 5 матче
Аршавин - лучший игрок КПЛ в мае
Все о ремонте
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа и 30 идей
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта и дельные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь