Кузнецов: Игроки «Вашингтона» стараются не думать о возможном чемпионстве в пятом матче

Источник: AP 2018

В ночь на 8 июня в Лас-Вегасе пройдет пятый матч между «Кэпиталз» и «Голден Найтс».

«Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.

«В команде об этом никто не говорит, мы сфокусированы на своей игре. Конечно, где-то там в голове эта мысль сидит, но лично я пока об этом не думаю. У меня не было такого, чтобы я мысленно поднимал над головой кубок. Я просто жду момента, когда уже можно будет выйти на лед, играть в финале — это большая привилегия», — сказал Кузнецов.

Нападающий рассказал, что «Вашингтон» обретает уверенность с каждым матчем Кубка Стэнли. «По мере побед в плей-офф у нас стала появляться уверенность, — сказал он. — За счет этого появляется и расслабленность, точнее сказать, пропадает зажатость. Мы делаем каждый день одно и то же, и это приносит нам успех. Перед ответственными матчами не стоит закрываться и зацикливаться на чем-то, это неправильно, можно легко перегореть».

Россиянин рассказал, что справиться с давлением ему помогает общение с партнерами по команде. «У нас есть отдельная комната в отеле, куда все приходят, общаются, играют, шутят, — рассказал Кузнецов. — Американцы говорят: “Enjoy the moment”. Раньше я этого не понимал, но теперь чем ближе конец финала, тем отчетливее я понимаю, что надо поменьше спать и побольше находиться с ребятами, то есть с одной стороны, хочется поскорее победить, а с другой — продлить момент».