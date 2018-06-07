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08:50 (мск), источник: ТАСС

Овечкин: «Вашингтону» нужно играть еще лучше, чтобы оформить чемпионство в пятом матче

ТАСС, 7 июня. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что его команде нужно показать свой лучший хоккей, чтобы выиграть пятый матч серии с «Вегасом» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова россиянина приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Источник: AP 2018

«Мы сконцентрированы, попытаемся сделать максимум. Завтра будет совсем другая игра, будет битва, “Вегас” будет играть по-другому. А мы должны играть лучше, чем в предыдущих матчах, чтобы завершить серию», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» ведет в серии до четырех побед — 3−1. После поражения в первой встрече «Кэпиталз» выиграли три матча подряд. Пятая игра пройдет в ночь на 8 июня на льду «Голден Найтс».

Овечкин занимает первое место в списке снайперов текущего плей-офф, на его счету 14 голов — как и у форварда «Виннипега» Марка Шайфли.

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