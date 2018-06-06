Кузнецов — лучший игрок плей-офф. Он заслужил приз MVP больше Овечкина
В ночь на пятницу состоится пятый матч финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Вашингтон» (счет в серии — 1−3).
В ночь на пятницу состоится пятый матч финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Вашингтон» (счет в серии — 1−3).
Корреспондент «СЭ» анонсирует эту игру, рассуждая о том, кто должен получить «Конн Смайт Трофи» — награду самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.
Комментировал четвертый матч, но в перерывах включал Sportsnet ради интереса.
Во втором перерыве в эфире появились Ник Кипреос, Эллиотт Фридман, Рон Маклейн и Келли Хруди. Представители панели экспертов Sportsnet. И подняли вопрос о том, кому вручать «Конн Смайт Трофи». Обладатель которого определяется профессиональной ассоциацией пишущих хоккейных журналистов. В которую, в частности, входит и Фридман. Который будет одним из немногих голосующих. И все четверо сказали, что вручили бы приз Александру Овечкину. Это покоробило. При том что Евгений Кузнецов к тому моменту уже набрал 30-е очко. Гроссмейстерский рубеж, который покорялся всего 20 игрокам за всю историю НХЛ. И лишь два россиянина его преодолевали: Павел Буре в 1994-м (31 очко), когда буквально в одиночку дотащил «Ванкувер» до седьмого матча финала, и Евгений Малкин в 2009-м (36 очков), когда доминировал настолько безраздельно, что Кросби казался младшим братом.
Кузя с травмой,
Он очень хорош в этом
Именно Кузнецов затащил «Кэпиталз» в финал. И продолжает тащить команду к вожделенной «чашке». Он разнес «Коламбус» в важнейшей четвертой встрече. Отправил на рыбалку «Питтсбург» мощнейшей игрой в пятом матче и победным голом в овертайме шестого. Создал задел, помогший одолеть «Тампу», и ярко сыграл в решающих матчах. А прямо сейчас — топит «Голден Найтс». Отчаянно сопротивляющихся. Создающих массу моментов. Но попросту не умеющих или, точнее не приученных играть тонко. Играть так, как это делает Кузнецов. Что и определяет разницу между командами.
В общем, тут даже споров никаких быть не может. Без такого Кузнецова вовремя подвинувшийся Овечкин не был бы столь эффективен. А вот сам Евгений и без Ови плавил бы лед. Он зарабатывает удаления (больше, чем на нем, фолили только против Уилсона, но с его участием было много обоюдных), он обороняется, успевая в оба конца, он разгоняет атаки, он их организует, он их завершает, он выводит на пустые и полупустые, он выходит
ФИНАЛ КУБКА СТЭНЛИ
ВЕГАС — ВАШИНГТОН — 1−3
Первый матч — 6:4, второй — 2:3, третий — 1:3, четвертый — 2:6, пятый — 8 июня в 3.00*, шестой** — 11 июня в 3.00, седьмой — 14 июня в 3.00
*Время московское.
**Начиная с шестого матча — если потребуется.
ИГОРЬ ЕРОНКО