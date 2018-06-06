Кузнецов — лучший игрок плей-офф. Он заслужил приз MVP больше Овечкина

Источник: Спорт-Экспресс

Корреспондент «СЭ» анонсирует эту игру, рассуждая о том, кто должен получить «Конн Смайт Трофи» — награду самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.

Комментировал четвертый матч, но в перерывах включал Sportsnet ради интереса. Во-первых, Дон Черри — это всегда весело, а тут он еще и должен был встречаться с топ-проспектами драфта-2018, в том числе — Андреем Свечниковым и Расмусом Далином, который попросил его вместе сфотографироваться. Но весь первый перерыв Дон потратил на разговор с главой штаба армии США. Вероятно — за большие деньги. Других причин появления Марка Милли в эфире Coach’s Corner просто быть не может. Каким бы болельщиком «Бостона» он ни был. Американская армия тратит большие суммы на пиар-акции в спорте. Это не секрет. И вы бы слышали этот разговор. Брови поднимались все выше. Ну да ладно.

Во втором перерыве в эфире появились Ник Кипреос, Эллиотт Фридман, Рон Маклейн и Келли Хруди. Представители панели экспертов Sportsnet. И подняли вопрос о том, кому вручать «Конн Смайт Трофи». Обладатель которого определяется профессиональной ассоциацией пишущих хоккейных журналистов. В которую, в частности, входит и Фридман. Который будет одним из немногих голосующих. И все четверо сказали, что вручили бы приз Александру Овечкину. Это покоробило. При том что Евгений Кузнецов к тому моменту уже набрал 30-е очко. Гроссмейстерский рубеж, который покорялся всего 20 игрокам за всю историю НХЛ. И лишь два россиянина его преодолевали: Павел Буре в 1994-м (31 очко), когда буквально в одиночку дотащил «Ванкувер» до седьмого матча финала, и Евгений Малкин в 2009-м (36 очков), когда доминировал настолько безраздельно, что Кросби казался младшим братом.

Кузя с травмой, из-за которой было под вопросом само его участие в третьем матче, за две игры набрал 6 очков, включая победный гол в той самой третьей встрече. Фактически предопределив исход финала. 1−3 в финале отыгрывали всего раз — в далеком-предалеком 1942 году «Торонто» впервые в истории сумел выиграть серию, уступая по ее ходу 0−3. А вляпался в эту самую историю «Детройт».

Да, у Овечкина бэкграунд. Много лет боли и разочарований. Много лет капитанства. Мы говорим «Вашингтон» — подразумеваем «Овечкин». И наоборот. Он лицо НХЛ. Одно из самых ярких. Он единственный, кто бросает вызов незыблемому, казалось бы, рекорду Уэйну Гретцки. И заставляет верить в то, что побить его все же возможно.

Он очень хорош в этом плей-офф, он забивает, он отдает, он играет на партнеров, он раздает силовые приемы, он блокирует броски, он, наконец, всегда готов показать партнерам пример. Но эти «Кэпиталз» — команда Кузнецова. Именно Кузя — мотор и мозг этих «Кэпс». Именно его действия заставляет «Вашингтон» выглядеть выигрышно на фоне «Вегаса». Очень работящего, но не располагающего ни одним хоккеистом с таким полетом мысли.

Именно Кузнецов затащил «Кэпиталз» в финал. И продолжает тащить команду к вожделенной «чашке». Он разнес «Коламбус» в важнейшей четвертой встрече. Отправил на рыбалку «Питтсбург» мощнейшей игрой в пятом матче и победным голом в овертайме шестого. Создал задел, помогший одолеть «Тампу», и ярко сыграл в решающих матчах. А прямо сейчас — топит «Голден Найтс». Отчаянно сопротивляющихся. Создающих массу моментов. Но попросту не умеющих или, точнее не приученных играть тонко. Играть так, как это делает Кузнецов. Что и определяет разницу между командами.

В общем, тут даже споров никаких быть не может. Без такого Кузнецова вовремя подвинувшийся Овечкин не был бы столь эффективен. А вот сам Евгений и без Ови плавил бы лед. Он зарабатывает удаления (больше, чем на нем, фолили только против Уилсона, но с его участием было много обоюдных), он обороняется, успевая в оба конца, он разгоняет атаки, он их организует, он их завершает, он выводит на пустые и полупустые, он выходит из-под прессинга и его навязывает. Он делает все, что только может делать хоккеист на льду. И делает это блестяще. При всем уважении к Овечкину — отдать награду ему будет крайне несправедливо. Но никого не удивит, если так оно и случится.

Собственно, на «Конн Смайт» претендуют всего два игрока. Даже Холтби особо не рассматривается. Что, в принципе, справедливо. По совокупности — Овечкин, наверное, наиграл. Но если выбирать самого ценного, то у Кузнецова просто нет конкурентов.

ФИНАЛ КУБКА СТЭНЛИ

ВЕГАС — ВАШИНГТОН — 1−3

Первый матч — 6:4, второй — 2:3, третий — 1:3, четвертый — 2:6, пятый — 8 июня в 3.00*, шестой** — 11 июня в 3.00, седьмой — 14 июня в 3.00

*Время московское.

**Начиная с шестого матча — если потребуется.