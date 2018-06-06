Артемий Панарин: Только не думай, что Олег Знарок обиделся из-за машины

Источник: Советский спорт

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«ДЕД ПОШЕЛ НА КРИМИНАЛ»

Я разговариваю с Артемием в одном из самых живописных местечек под Подольском. Вокруг березы, журчит река, слепит солнце. Идиллия!

В руках у Панарина — книга. Он объясняет: «Ее написал мой агент Дэн Мильштейн, называется “Правило № 1 — никогда не быть № 2”. О том, как идти к успеху. Там и обо мне есть глава».

— Уже в заголовке вас сравнивают с гадким утенком. Вы ведь могли не заиграть в хоккей.

— Это правда. Меня убрали из детской команды «Трактора», отправили в «Сигнал». Не совсем успешный клуб, мягко говоря. Пацаны его престижным не считали, мне было стыдно туда ехать. Уровень там плохой, но приходилось играть.

Я даже на тренировки не хотел ходить. В итоге дедушка подсуетился, нашел для меня подольский «Витязь». За мной никто не следил. Я был один с 12 лет, жил в интернате. Имелся выбор — идти в школу или на тренировку. Конечно, я выбирал хоккей! Просился к старшим, чтобы тренер меня пустил покататься. Так развивался, рос.

— Вообще не учились?

— Ну как, ходил иногда. У нас в Челябинске был спецкласс. Там я перебрался из второго сразу в пятый. Дед пошел на криминал. Видать, кому-то дал взятку медом. А с седьмого по девятый учился в вечерней школе в Подольске. Я в 13 лет выглядел на семь. Говорил женским голосом, занимался с мужиками. Чувствовал себя очень некомфортно.

«ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ОВЕЧКИНЕ»

— Что вы думаете о финальной серии «Вегас» — «Вашингтон»?

— Я даже не помню, как мы играли с «Голден Найтс», забил ли я им. Но мы в Лас-Вегас в этом сезоне приезжали…

— Правда, что игроки выездной команды там напиваются?

— Ага, уже в первом периоде, — смеется Панарин. — Кстати, на этот раз я вел себя достойно. А вот в прошлый раз — нет. Мы с «Чикаго» прилетали туда на ужин новичков. Если бы фанаты меня увидели, были бы расстроены. Но я этого не стесняюсь. А что вы думаете, спортсмены сидят в клетке, ничего себе не позволяют? Чем взрослее становлюсь, тем лучше осознаю — у меня тоже должна быть свобода. Сразу предупреждаю, если однажды спалюсь на камеру.

— «Вегас» похож на «Динамо» времен Олега Знарка?

— Думаю, да. Четыре звена ровные, все выполняют свою работу. Нашлись лидеры, и я рад, что клуб-новичок так выстрелил. А представляете, люди к этому идут всю жизнь, строят команды. И тут «Вегас» бац — вышел в финал.

— Вы хорошо начали серию первого раунда с «Вашингтоном».

— Там же Серега Бобровский сделал 750 сэйвов только в первом периоде. Он ведь не железный. Да я по себе скажу. Провел три матча серии, а на четвертый вышел вообще без сил. Весь выжатый, без эмоций. Играл по 30 минут, да еще овертаймы. Очень устал, и достать силы неоткуда. Просто обмяк.

— «Вашингтон» сильно бил своим форчекингом?

— Да никто меня не бил. Стараюсь к борту вообще не подъезжать, — хмыкает Артемий. — Я просто переиграл. Кучу раз за матч закатывался за свои ворота. Забирал шайбу, бежал через всю поляну. Прибегаешь в атаку без сил, а там нужно что-то сделать. Поменялся, а в овертайме вообще играешь через смену. Я просто устал…

— Против вас играли персонально?

— Я это не почувствовал.

— Вас сломали в пятом матче.

— Да там я просто бежал за Димой Орловым, у него пятки выше головы. Как дал мне коньком в колено! Да еще щиток съехал, когда я ногу сгибал. Прям лезвием в кость засадил. Звезды из глаз полетели!

Не понял, как доигрывать матч. Сильная гематома, но серьезной травмы нет. Обошлось без операции. А как играть, когда адская боль?

— Вам интересен финал?

— Если честно, я вообще не смотрю хоккей. С детства так себя приучил. И в футбол то же самое — играть люблю, но не смотрю. Уважаю только как зритель бои без правил.

Но вообще хочу, чтобы русские ребята завоевали Кубок Стэнли. Саша Овечкин давно об этом мечтает. И ко мне многие люди подходят. Говорят, как болеют за Ови, желают ему взять эту чашу. Оказывается, очень многие следят за НХЛ. Я даже не подозревал, что столько народа в теме. Они знают об Овечкине все и болеют за него всей душой.

«ПАЦАНЫ БИЛИСЬ С КАНАДОЙ»

— Вы ведь с 1 июля можете вести переговоры по контракту.

— Кажется, да. Я себе голову не забиваю. Это работа агента. По ходу сезона когда об этом разговаривать? Даже фото не могу выставить в инстаграм. Не хочу терять концентрацию. А если игра вообще не пошла?

— На чемпионат мира вы не поехали, потому что официально не отпустил «Коламбус»?

— Да. Но я смотрел турнир. Правда, не все матчи — только плей-офф. Четвертьфинал с Канадой видел, когда прилетел в Екатеринбург к другу. Ну что тут скажешь? Пацаны бились, молодцы. Жаль, не дожали в овертайме.

— До чемпионата мира было понятно, что эта сборная не возьмет золото.

— Почему? А посмотрите на «Вегас». Там в составе тоже не много звезд. Но матч с Канадой в Копенгагене не шел до четырех побед. Могли зацепить «Кленовых листьев», очень уж вальяжно они себя в обороне вели.

— Коннор Макдэвид крут? Он сделал три гола в большинстве.

— Молодец, быстро играет. Заслужил все, что у него есть. Он не стоит просто на пятачке и подправляет шайбы. А реально зверь. Очень хороший форвард, катание, руки, голова. Оснащен по полной программе.

— Представьте Макдэвида в клубе КХЛ. Он бы деградировал?

— Однозначно.

У нас ведь конкуренции вообще нет. НХЛ — лучшая лига мира, там все команды ровные. А у нас иначе выстроена система. Там уже с первого раунда плей-офф идет заруба. А когда в России было 4−3 в первом раунде, если играют сильнейшие? В основном, СКА и ЦСКА первые два раунда проходят со счетом 4−0.

Можно сигареты курить, и только в финале конференции начинаешь напрягаться.

— Но ведь чемпионом стал «Ак Барс».

— Красавцы, хочу поздравить Казань. Молодцы. Но СКА было трудно из-за Олимпиады, многие ребята выжаты после Кореи. Там выплескиваешься, еще пару дней гуляешь с золотом. А тут сразу стартует плей-офф Кубка Гагарина. Тяжело переключиться. И это хорошо, что СКА еще до финала Запада дошел.

«Я ГОРД ЗА БЫКОВА»

— Что сейчас происходит с Олегом Знарком? С ним поступили некрасиво.

— Олег Валерьевич себя чувствует прекрасно, у него все нормально. Хочу сказать одно: когда написали, что он из-за какой-то машины обиделся… Это ерунда. Обидно, что люди так думают. Он все-таки много тренировал — и клубы, и сборную. Сколько побеждал. Автомобиль же не так дорого стоит, чтобы из-за него обижаться. Всем объясняю — машина тут не при чем.

— Знарок вернется к работе? Вот Вячеслав Быков уже три года в вакууме.

— Я горд за Быкова. Он сделал дело, сказал всем «Счастливо» и поехал к себе. Так и надо. Поэтому я в 35 лет ка-ак завалюсь на пляже. Зачем на капельницах мучиться в 40 лет, когда тебя восстанавливают в третьем периоде? На пятак выталкивают, чтобы ты бросок нанес.

Вообще я ситуацию Олега Валерьевича не знаю. Наверное, есть у него какие-то мысли. А пока человек отдыхает, кайфует. Сколько он сделал для сборной и страны, сколько привез медалей? Как побеждал с «Динамо» и СКА? Имеет право!

— В какой стране будет этот пляж?

— Да я пошутил. Не хочу сидеть на месте никогда. Это я так говорю, что в 35 лет повешу коньки на гвоздь. И пойду заниматься делами. Считаю, что человек должен работать, быть активным. Иначе выходишь на пенсию, и мозг сразу засыхает. Сразу что-то чудится, кто-то тебя преследует. Нет, это не мое.

«КОВАЛЬЧУК ОТДАЛ МАШИНУ»

— Где олимпийская машина, которую вы купили у Ильи Ковальчука?

— Все четко, отдал в Питере. Я сделал тюнинг в салоне. Езжу — доволен! Давно хотел себе машину в России, но понимал, что покупать ее нет смысла. Невыгодно ради двух-трех месяцев. Мне давали напрокат, но я люблю свои автомобили. Ухаживать за ними, коврики протирать.

И тут подвернулся вариант, что можно помочь детям. Я отдал деньги на благотворительность, да еще машину получил. Красота!

— Есть планы сходить хотя бы на один матч чемпионата мира по футболу?

— Кстати, я смотрел финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Ах как жаль вратаря английского клуба! Гады, из его команды даже никто не подошел, не утешил. И я скажу, что не надо себя съедать поедом. Просто пошлите всех куда подальше. В этом сезоне я доволен своей психологией. Даже страшно было: может, мне хоккей уже надоел? Что происходит? Зато к следующей смене ты готов всегда, если себя не кушаешь.

Ну, а за сборную России по футболу болеть стану. Но в душе. В последнее время не очень люблю скопления людей, даже побаиваюсь. Лишний раз в толпу не хожу. Вообще хочу из Питера уехать, тем более живу рядом со стадионом. А я люблю тишину.

— Много друзей вокруг?

— Теперь подхожу к этому с умом.

Раньше распылялся на ненужных друзей. Теперь общаюсь только с близкими, провожу с ними время.

— На деньги вас не разводят?

— Да вы на меня посмотрите! Я же машину, считай, бесплатно у Ковальчука получил, потому что деньги и так бы на благотворительность отдал. Разве меня можно развести? — смеется Артемий. — Нет шансов! Ну да, жулики встречаются. Стараюсь держаться от них подальше.

ЦЕННЫЙ СОВЕТ: «НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ РЕБЕНКА ВТОРОГО ОВЕЧКИНА»

Артемий Панарин объясняет родителям юных хоккеистов, как правильно тренировать своих детей. Как работать с ними, а не мучить.

— Когда я был маленьким, к нам в Челябинск приезжал Вячеслав Фетисов, — вспоминает Панарин. — Поговорить с легендой не получилось, мне было 10 лет. А вообще я телевизор не смотрел, бегал с ребятами во дворе и на тренировки. Жили в ту пору без интернета. И кумиров не было.

Но я понимаю, как важно выслушать совет от игрока, который выступает в НХЛ или КХЛ. И вот что скажу родителям. Прошу вас, не надо нагнетать, выжимать ребенка. Сейчас с некоторыми папами-мамами встречаюсь, у которых играет малыш. И видишь, что родители вообще неправильно подходят к хоккейному воспитанию.

Для них ребенок — как робот. Хотят из него вырастить второго Овечкина, причем сразу. Начинают нагнетать: «Забивай больше голов, еще больше! Передачи не отдавай никому!».

Зла не хватает на таких людей. Пусть дети играют в удовольствие, а там как будет. Мне вот вообще в детстве ничего не говорили. Дед ругался только, когда я в 10 лет приходил домой в два ночи, потому что с пацанами во дворе сидели. А когда я уехал в Подольск, меня вообще никто не опекал. Я сам искал пути к успеху, и все.

Вообще родители не понимают, что делают, потому что сами не были спортсменами. И вы представить не можете, что творится на тренировках. Люди сходят с ума, орут на детей благим матом. Это бесит!

А нужно ребенка мотивировать и создать условия для тренировок. Все. И отойдите в сторону, не мешайте. Добьетесь только того, что отобьете у детей всю охоту к хоккею, и они станут ненавидеть игру.