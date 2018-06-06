Артемий Панарин: Только не думай, что Олег Знарок обиделся из-за машины
Обозреватель «Советского спорта» встретился с форвардом сборной России и «Коламбуса» Артемием Панариным.
Обозреватель «Советского спорта» встретился с форвардом сборной России и «Коламбуса» Артемием Панариным.
Я разговариваю с Артемием в одном из самых живописных местечек под Подольском. Вокруг березы, журчит река, слепит солнце. Идиллия!
В руках у Панарина — книга. Он объясняет: «Ее написал мой агент Дэн Мильштейн, называется “Правило № 1 — никогда не быть № 2”. О том, как идти к успеху. Там и обо мне есть глава».
— Уже в заголовке вас сравнивают с гадким утенком. Вы ведь могли не заиграть в хоккей.
— Это правда. Меня убрали из детской команды «Трактора», отправили в «Сигнал». Не совсем успешный клуб, мягко говоря. Пацаны его престижным не считали, мне было стыдно туда ехать. Уровень там плохой, но приходилось играть.
Я даже на тренировки не хотел ходить. В итоге дедушка подсуетился, нашел для меня подольский «Витязь». За мной никто не следил. Я был один с 12 лет, жил в интернате. Имелся выбор — идти в школу или на тренировку. Конечно, я выбирал хоккей! Просился к старшим, чтобы тренер меня пустил покататься. Так развивался, рос.
— Вообще не учились?
— Ну как, ходил иногда. У нас в Челябинске был спецкласс. Там я перебрался из второго сразу в пятый. Дед пошел на криминал. Видать,
— Что вы думаете о финальной серии «Вегас» — «Вашингтон»?
— Я даже не помню, как мы играли с «Голден Найтс», забил ли я им. Но мы в
— Правда, что игроки выездной команды там напиваются?
— Ага, уже в первом периоде, — смеется Панарин. — Кстати, на этот раз я вел себя достойно. А вот в прошлый раз — нет. Мы с «Чикаго» прилетали туда на ужин новичков. Если бы фанаты меня увидели, были бы расстроены. Но я этого не стесняюсь. А что вы думаете, спортсмены сидят в клетке, ничего себе не позволяют? Чем взрослее становлюсь, тем лучше осознаю — у меня тоже должна быть свобода. Сразу предупреждаю, если однажды спалюсь на камеру.
— «Вегас» похож на «Динамо» времен Олега Знарка?
— Думаю, да. Четыре звена ровные, все выполняют свою работу. Нашлись лидеры, и я рад, что
— Вы хорошо начали серию первого раунда с «Вашингтоном».
— Там же Серега Бобровский сделал 750 сэйвов только в первом периоде. Он ведь не железный. Да я по себе скажу. Провел три матча серии, а на четвертый вышел вообще без сил. Весь выжатый, без эмоций. Играл по 30 минут, да еще овертаймы. Очень устал, и достать силы неоткуда. Просто обмяк.
— «Вашингтон» сильно бил своим форчекингом?
— Да никто меня не бил. Стараюсь к борту вообще не подъезжать, — хмыкает Артемий. — Я просто переиграл. Кучу раз за матч закатывался за свои ворота. Забирал шайбу, бежал через всю поляну. Прибегаешь в атаку без сил, а там нужно
— Против вас играли персонально?
— Я это не почувствовал.
— Вас сломали в пятом матче.
— Да там я просто бежал за Димой Орловым, у него пятки выше головы. Как дал мне коньком в колено! Да еще щиток съехал, когда я ногу сгибал. Прям лезвием в кость засадил. Звезды из глаз полетели!
Не понял, как доигрывать матч. Сильная гематома, но серьезной травмы нет. Обошлось без операции. А как играть, когда адская боль?
— Вам интересен финал?
— Если честно, я вообще не смотрю хоккей. С детства так себя приучил. И в футбол то же самое — играть люблю, но не смотрю. Уважаю только как зритель бои без правил.
Но вообще хочу, чтобы русские ребята завоевали Кубок Стэнли. Саша Овечкин давно об этом мечтает. И ко мне многие люди подходят. Говорят, как болеют за Ови, желают ему взять эту чашу. Оказывается, очень многие следят за НХЛ. Я даже не подозревал, что столько народа в теме. Они знают об Овечкине все и болеют за него всей душой.
— Вы ведь с 1 июля можете вести переговоры по контракту.
— Кажется, да. Я себе голову не забиваю. Это работа агента. По ходу сезона когда об этом разговаривать? Даже фото не могу выставить в инстаграм. Не хочу терять концентрацию. А если игра вообще не пошла?
— На чемпионат мира вы не поехали, потому что официально не отпустил «Коламбус»?
— Да. Но я смотрел турнир. Правда, не все матчи — только
— До чемпионата мира было понятно, что эта сборная не возьмет золото.
— Почему? А посмотрите на «Вегас». Там в составе тоже не много звезд. Но матч с Канадой в Копенгагене не шел до четырех побед. Могли зацепить «Кленовых листьев», очень уж вальяжно они себя в обороне вели.
— Коннор Макдэвид крут? Он сделал три гола в большинстве.
— Молодец, быстро играет. Заслужил все, что у него есть. Он не стоит просто на пятачке и подправляет шайбы. А реально зверь. Очень хороший форвард, катание, руки, голова. Оснащен по полной программе.
— Представьте Макдэвида в клубе КХЛ. Он бы деградировал?
— Однозначно.
У нас ведь конкуренции вообще нет. НХЛ — лучшая лига мира, там все команды ровные. А у нас иначе выстроена система. Там уже с первого раунда
плей-оффидет заруба. А когда в России было 4−3 в первом раунде, если играют сильнейшие? В основном, СКА и ЦСКА первые два раунда проходят со счетом 4−0.
Можно сигареты курить, и только в финале конференции начинаешь напрягаться.
— Но ведь чемпионом стал «Ак Барс».
— Красавцы, хочу поздравить Казань. Молодцы. Но СКА было трудно
— Что сейчас происходит с Олегом Знарком? С ним поступили некрасиво.
— Олег Валерьевич себя чувствует прекрасно, у него все нормально. Хочу сказать одно: когда написали, что он
— Знарок вернется к работе? Вот Вячеслав Быков уже три года в вакууме.
— Я горд за Быкова. Он сделал дело, сказал всем «Счастливо» и поехал к себе. Так и надо. Поэтому я в 35 лет
Вообще я ситуацию Олега Валерьевича не знаю. Наверное, есть у него
— В какой стране будет этот пляж?
— Да я пошутил. Не хочу сидеть на месте никогда. Это я так говорю, что в 35 лет повешу коньки на гвоздь. И пойду заниматься делами. Считаю, что человек должен работать, быть активным. Иначе выходишь на пенсию, и мозг сразу засыхает. Сразу
— Где олимпийская машина, которую вы купили у Ильи Ковальчука?
— Все четко, отдал в Питере. Я сделал тюнинг в салоне. Езжу — доволен! Давно хотел себе машину в России, но понимал, что покупать ее нет смысла. Невыгодно ради
И тут подвернулся вариант, что можно помочь детям. Я отдал деньги на благотворительность, да еще машину получил. Красота!
— Есть планы сходить хотя бы на один матч чемпионата мира по футболу?
— Кстати, я смотрел финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Ах как жаль вратаря английского клуба! Гады, из его команды даже никто не подошел, не утешил. И я скажу, что не надо себя съедать поедом. Просто пошлите всех куда подальше. В этом сезоне я доволен своей психологией. Даже страшно было: может, мне хоккей уже надоел? Что происходит? Зато к следующей смене ты готов всегда, если себя не кушаешь.
Ну, а за сборную России по футболу болеть стану. Но в душе. В последнее время не очень люблю скопления людей, даже побаиваюсь. Лишний раз в толпу не хожу. Вообще хочу из Питера уехать, тем более живу рядом со стадионом. А я люблю тишину.
— Много друзей вокруг?
— Теперь подхожу к этому с умом.
Раньше распылялся на ненужных друзей. Теперь общаюсь только с близкими, провожу с ними время.
— На деньги вас не разводят?
— Да вы на меня посмотрите! Я же машину, считай, бесплатно у Ковальчука получил, потому что деньги и так бы на благотворительность отдал. Разве меня можно развести? — смеется Артемий. — Нет шансов! Ну да, жулики встречаются. Стараюсь держаться от них подальше.
Артемий Панарин объясняет родителям юных хоккеистов, как правильно тренировать своих детей. Как работать с ними, а не мучить.
— Когда я был маленьким, к нам в Челябинск приезжал Вячеслав Фетисов, — вспоминает Панарин. — Поговорить с легендой не получилось, мне было 10 лет. А вообще я телевизор не смотрел, бегал с ребятами во дворе и на тренировки. Жили в ту пору без интернета. И кумиров не было.
Но я понимаю, как важно выслушать совет от игрока, который выступает в НХЛ или КХЛ. И вот что скажу родителям. Прошу вас, не надо нагнетать, выжимать ребенка. Сейчас с некоторыми
Для них ребенок — как робот. Хотят из него вырастить второго Овечкина, причем сразу. Начинают нагнетать: «Забивай больше голов, еще больше! Передачи не отдавай никому!».
Зла не хватает на таких людей. Пусть дети играют в удовольствие, а там как будет. Мне вот вообще в детстве ничего не говорили. Дед ругался только, когда я в 10 лет приходил домой в два ночи, потому что с пацанами во дворе сидели. А когда я уехал в Подольск, меня вообще никто не опекал. Я сам искал пути к успеху, и все.
Вообще родители не понимают, что делают, потому что сами не были спортсменами. И вы представить не можете, что творится на тренировках. Люди сходят с ума, орут на детей благим матом. Это бесит!
А нужно ребенка мотивировать и создать условия для тренировок. Все. И отойдите в сторону, не мешайте. Добьетесь только того, что отобьете у детей всю охоту к хоккею, и они станут ненавидеть игру.
Павел Лысенков