Сундин: Овечкин ведет за собой «Вашингтон», он стал настоящим лидером

Источник: AP 2018

В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Вегас» со счетом 6:2 и повел в серии до четырех побед — 3−1. Овечкин отметился результативной передачей. Российский нападающий является лидером в гонке снайперов Кубка Стэнли, он забросил 14 шайб. В списке бомбардиров форвард занимает второе место (26 очков), уступая только своем соотечественнику и одноклубнику Евгению Кузнецову (31).

«Овечкин стал лидером, это заметно в последние несколько сезонов. Когда он играл против нас, то он редко возвращался в защиту и не делала много подобных вещей. Теперь он действительно ведет за собой команду. Он хочет, чтобы его команда победила, как и его товарищи», — сказал Сундин.

«Если вы часто участвуете в плей-офф, то рано или поздно вы сможете выйти в финал. “Вашингтон” — отличный пример команды, которая долгое время играет на высоком уровне, постепенно добавляет в состав хороших игроков, теперь у них есть глубина состава. И вот они в финале, у них хороший шанс победить», — добавил 47-летний швед.