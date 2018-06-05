Сундин: Овечкин ведет за собой «Вашингтон», он стал настоящим лидером

В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Вегас» со счетом 6:2 и повел в серии до четырех побед — 3−1. Овечкин отметился результативной передачей. Российский нападающий является лидером в гонке снайперов Кубка Стэнли, он забросил 14 шайб. В списке бомбардиров форвард занимает второе место (26 очков), уступая только своем соотечественнику и одноклубнику Евгению Кузнецову (31).
«Овечкин стал лидером, это заметно в последние несколько сезонов. Когда он играл против нас, то он редко возвращался в защиту и не делала много подобных вещей. Теперь он действительно ведет за собой команду. Он хочет, чтобы его команда победила, как и его товарищи», — сказал Сундин.
«Если вы часто участвуете в плей-офф, то рано или поздно вы сможете выйти в финал. “Вашингтон” — отличный пример команды, которая долгое время играет на высоком уровне, постепенно добавляет в состав хороших игроков, теперь у них есть глубина состава. И вот они в финале, у них хороший шанс победить», — добавил 47-летний швед.
Сундин вошел в список 100 самых великих игроков в истории НХЛ, согласно рейтингу, составленному лигой в 2017 году. Он провел 18 сезонов в НХЛ. За свою карьеру в североамериканской лиге швед сыграл 1437 матчей, в которых забросил 602 шайбы и отдал 829 результативных передач, однако ни разу не выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной Швеции Матс Сундин становился олимпийским чемпионом (2006) и трехкратным чемпионом мира (1991, 1992, 1998).