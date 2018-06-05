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17:52 (мск), источник: Советский спорт

Вячеслав Быков: Кузнецов был не прочь вернуться в СКА! Но я его отговорил

После двух последних побед «Вашингтона» в матчах финальной серии Кубка Стэнли, рейтинг форварда Евгения Кузнецова резко попер вверх. Без всякого преувеличения можно сказать, что в этих встречах челябинский самородок был главным героем «Кэпиталз». Оценить его игру мы предложили еще более известному уральскому игроку и тренеру — олимпийскому чемпиону Вячеславу Быкову.

Источник: Советский спорт

«ТАЛАНТОВ В ЧЕЛЯБИНСКЕ МНОГО ИЗ-ЗА… МЕТЕОРИТА!»

— Слава челябинского хоккея началась с Шувалова, Макарова, Бабинова, Цыгурова, — начинает с удовольствием перечислять Быков своих именитых земляков. -Почему там так часто таланты появляются? Так на наш город метеориты часто падают, из-за этого там почва особо богатая на редкие элементы! Ну, а если серьезно, то ответ прост — на Урале и Челябинске в частности, хоккей безумно популярен. Глубоко эта игра пустила корни в тамошний народ, в души людей. Поэтому появилась хорошая школа, с традициями, где до сих пор вырастают замечательные игроки. Но помимо талантов я бы еще отметил, что в Челябинске всегда работали на перспективу, со своей молодежью.

— Удивлены, что Кузнецов так здорово выступает в нынешнем Кубке Стэнли и уже набрал там 31 очко повторив рекорд Павла Буре?
— Можно только порадоваться за Женю. Ведь то, что сделал Павел в 1994-м — тоже уникально. Это был талантище! Легенда нашего хоккея. Можно только приветствовать, что у нас вырастают игроки, на которых равняется весь мир.

— Наш обозреватель Виталий Славин считает, что Кузнецов по стилю напоминает сейчас Сергея Федорова — такая же легкость катания, огромный объем работы и роль дирижера при розыгрыше большинства. Согласны?
— Целиком и полностью! Тут, во-первых, наша традиционно великолепная школа катания. Эта легкость дает возможность принимать на площадке мгновенные и верные решения, что для плеймейкера очень важно. Кузнецов и Федоров чувствуют себя на коньках, как рыба в воде. Это позволяет им быстро ориентироваться, находить бреши в обороне соперника и заранее ставить его в сложное положение. А уже потом распоряжаться шайбой. Я бы, кстати, включил в эту компанию еще и легендарного Игоря Ларионова. И отмечу, что именно такая техника дает возможность долголетия в профессиональном хоккее.

«В 2014-м СКАЗАЛ КУЗНЕЦОВУ: В СКА ВОЗЬМУ, НО ЛУЧШЕ ПОТЕРПИ!»

— В свое время Кузнецов прилично скис в КХЛ. И за океаном начал строить карьеру чуть ли не заново. Что не так с нашей лигой? Или это просто судьба отдельного талантливого игрока?
— Тут в первую очередь судьба. Каждый выбирает себе момент для штурма НХЛ по-своему, чтобы быть уверенным в своих силах. Главное — верить в себя. Забросить подальше все амбиции и работать на результат. Я помню, зашел в раздевалку, когда наша сборная выиграла чемпионат мира-2014 в Минске, чтобы поздравить ребят. И с Женей тоже поздоровался, спросил: как дела? А у него тогда как раз не очень все ладилось в НХЛ. То ли его там зажимали, то ли, наоборот, давали обжиться… Видно было, что ему за океаном несладко, тревожно. И вдруг Кузнецов мне говорит: «Возьмете меня обратно?». А я тогда в СКА работал. Я в ответ рассмеялся: конечно, возьму! Но у тебя в НХЛ, говорю, превосходное будущее будет, просто потерпи. Очень рад, что Женя проявил тогда характер. И вот теперь добился своего — великолепный мастер.

— Вы раньше не скрывали, что не особо любите НХЛ и не смотрите ее матчи. Овечкин, Кузнецов и Орлов могут вас заставить следить за финалом Кубка Стэнли?
— Мое отношение к НХЛ связано с негативным отношением лиги к мировому хоккейному сообществу. Особенно — к Олимпийским играм. Но то, что там собраны сильнейшие игроки, и хоккей самого высокого уровня — бесспорно.

Мне интересна судьба наших парней в НХЛ. И потому сейчас все мои симпатии — на стороне «Вашингтона». Ну должен Санька Овечкин все-таки привезти этот Кубок к себе домой!

— Кому бы вы отдали в этом году приз самого ценного игрока плей-офф — Овечкину или Кузнецову?
— Непростая задача. Очень сложный выбор. Но прежние заслуги тут точно не в счет! Важно, кто был лучшим именно в нынешнем плей-офф. Конечно, если будут судить по совокупности заслуг перед командой, то приз получит Овечкин. Но мне бы хотелось, чтоб и игру Женьки нашли возможность отметить.

«ЧЕРЧЕСОВУ НАДО ПРЕВРАТИТЬ НЕГАТИВ В ПОЗИТИВ»

— Удивительный факт показывают опросы в интернете -сейчас в России больше людей болеют за «Вашингтон» в финале Кубка Стэнли, а не за нашу футбольную сборную, которая скоро стартует на ЧМ-2018?
— Люди живут тем, что происходит здесь и сейчас. А футбольные баталии все еще впереди. До решающих матчей на ЧМ — целый месяц. Вот закончится финал в НХЛ, и все болельщики начнут поддерживать сборную России.

— То есть крест на нашем футболе не ставим?
— Ни в коем случае! Не сомневаюсь, что все россияне будут искренне переживать за наших футболистов. Понимаю, что Черчесов сейчас под жутким прессом. Но ему надо подпитываться этой энергетикой. Трансформировать негатив в позитив. Он же был голкипером сборной! Это особая каста, умеющая контролировать свои эмоции. Думаю, он сейчас продуктивно работает внутри коллектива, не взирая на огульную критику. Я ему желаю удачи! Потому что по себе знаю — какая это ответственность.

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