Оши сломал нос защитнику «Вегаса»

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан считает, что Оши ударил Миллера локтем в лицо. Судьи не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.



После столкновения Оши с Миллером шайбу подхватил центрфорвард «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, отдавший передачу на защитника Михала Кемпни, который сделал счет 5:2.



Игроки «Вегаса» остались недовольны тем, что судьи не удалили Оши.



Позже Миллер еще раз упал после столкновения с Оши, судьи вновь не увидели в этом эпизоде нарушения.



«Я просто выхожу делать свою работу. Никогда, конечно, не рассчитываешь, что кто-то сломает нос или какую-то кость, просто иногда такое случается. Мне тоже достается в этом плей-офф. Тут надо биться», — сказал после матча Оши.