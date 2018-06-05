Оши сломал нос защитнику «Вегаса»
Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши нанес травму защитнику «Вегаса» Колину Миллеру в 3-м периоде.
Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши нанес травму защитнику «Вегаса» Колину Миллеру в 3-м периоде.
Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан считает, что Оши ударил Миллера локтем в лицо. Судьи не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.
После столкновения Оши с Миллером шайбу подхватил центрфорвард «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, отдавший передачу на защитника Михала Кемпни, который сделал счет 5:2.
Игроки «Вегаса» остались недовольны тем, что судьи не удалили Оши.
Позже Миллер еще раз упал после столкновения с Оши, судьи вновь не увидели в этом эпизоде нарушения.
«Я просто выхожу делать свою работу. Никогда, конечно, не рассчитываешь, что