«Кузнецов хорош, но Овечкин — фаворит в борьбе за «Конн Смайт Трофи»
Североамериканская пресса уже готова выбирать обладателя «Конн Смайт Трофи» после завершения четвертого матча финальной серии.
Североамериканская пресса уже готова выбирать обладателя «Конн Смайт Трофи» после завершения четвертого матча финальной серии.
В этот вечер мы не увидели фирменного празднования от Евгения Кузнецова.
Может, он припас его до момента, когда сможет поднять Кубок Стэнли над головой?
Ведь теперь Евгений и его команда всего в одном шаге от заветной мечты.
Мы раньше не видели таких странных празднований забитых голов.
Но раньше нам редко удавалось видеть и такое великолепное выступление в
В этот вечер Кузнецов раздавал передачи, словно вновь играет в видеоигру. В итоге на его счету оказалось 4 паса, а свой общий лицевой счет в этом
«Вашингтон» в шаге от того, чтобы забыть об 44-летней истории неудач.
А что «Вегас»? Кажется, для Золушки полночь все ближе.
Кузнецов заслужил право считаться главным кандидатом на «Конн Смайт Трофи». И речь не только о набранных очках, но и обо всем, что он делает на льду. Человек, который задает тон игре? Вокруг которого строится игра команда? Мы говорим именно об этом. И в любом другом розыгрыше
Но не стоит забывать об Александре Овечкине. Он проводит выдающийся
Два лучших бомбардира
Без сомнения, Овечкин и Кузнецов — выдающиеся игроки. Александр — лучший снайпер своего поколения. Евгений заявил о себе во весь голос в этом году, войдя в 20-ку лучших бомбардиров регулярного сезона и возглавляя этот список в
В этом
За 388 минут, что они провели вместе, «Кэпиталз» переиграли своих соперников со счетом 36:13.
За 132 минуты, что они выходили в разных сочетаниях, «Вашингтон» ведет с минимальным счетом 6:5.
За 864 минуты, что ни одного из них не было на льду, «Столичные» уступают — 34:38.
Да, тот факт, что Овечкин и Кузнецов вместе выходят в первой бригаде большинства и не играют в меньшинстве, серьезно влияет на эти цифры. Но даже в равных составах, если они вместе, «Вашингтон» переигрывает соперника со счетом 18:9. В других ситуациях цифры следующие — 29:25.
Пара российских супернападающих в этом
Вы верите в знаки судьбы?
А как иначе, когда наблюдаешь за тем, ка соперник сметает «Вашингтон» на первых минутах встречи, но не может забить гол. Как иначе, когда видишь, как Джеймс Нил умудряется попасть в штангу уже пустых ворот? Разве не закрадывается мысль, что судьба возвращает «Кэпиталз» должок за 44 года неудач?
А затем атака «Столичных» просыпается и обрушивает град голов на ворота «Вегаса». И вот уже команды в 60 минутах от исполнения заветной мечты. Мечты, которую болельщики лелеяли еще со времен президента Форда.
Да. Этот слоган на майках игроков «Вегаса» теперь выглядит несколько иначе.
Он гласит: «Творим историю». И он отлично подходил для всего нынешнего сезона «Голден Найтс».
Но история четко говорит о том, что происходит с командой, которая уступает в серии со счетом 1−3. А именно в такой ситуации оказались «Рыцари» теперь.
Четвертая игра финальной серии завершилась со счетом 6:2 в пользу «Кэпиталз». «Вегас», возможно, провел лучший матч в финале на данный момент, но этого все равно оказалось недостаточно.
Что теперь?
Последний раз, когда команде удавалось отыграть такое отставание в финальной серии, произошел в 1942 году.
Конечно, «Вашингтон» еще не выиграл Кубок Стэнли.
Но по атмосфере на трибунах и на улицах, где гуляли болельщики, такое впечатление не складывалось.
Хотя поклонники «Вашингтона» прекрасно знают, что такое крушение надежд. Ведь совсем недавно команда упускала такое преимущество в серии — в 2015 году в полуфинале Восточной конференции против «Рейнджерс».
Но это команда, образца 2018 году, стала другой. Она впервые преодолела барьер второго раунда в эпоху Александра Овечкина и вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1998 года.
«Вашингтон» пишет новую страницу своей истории. Не только новую историю для хоккея, но и для всего спорта.
Может, и правда существует
У вас есть время, чтобы свыкнуться с этой мыслью.
Так где мы находимся сейчас? В каком городе? Как оказывается в таком, где тысячи фанатов высыпают на улицы, чтобы ухватить хоть частичку этих радостных эмоций. Радость и ожидание вместо давно ставшего привычным разочарования.
ИВАН ШИТИК