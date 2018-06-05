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15:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Кузнецов хорош, но Овечкин — фаворит в борьбе за «Конн Смайт Трофи»

Североамериканская пресса уже готова выбирать обладателя «Конн Смайт Трофи» после завершения четвертого матча финальной серии.

Источник: AFP 2018

TSN: «ДЛЯ ЗОЛУШКИ ПОЛНОЧЬ ВСЕ БЛИЖЕ»

В этот вечер мы не увидели фирменного празднования от Евгения Кузнецова.

Может, он припас его до момента, когда сможет поднять Кубок Стэнли над головой?

Ведь теперь Евгений и его команда всего в одном шаге от заветной мечты.

Мы раньше не видели таких странных празднований забитых голов. Какая-то смесь птеродактиля и альбатроса. И ведь все это пошло из-за шутки, которую Евгений показал после удачного момента в видеоигре.

Но раньше нам редко удавалось видеть и такое великолепное выступление в плей-офф, которое демонстрирует российский нападающий в этом сезоне.

В этот вечер Кузнецов раздавал передачи, словно вновь играет в видеоигру. В итоге на его счету оказалось 4 паса, а свой общий лицевой счет в этом плей-офф он довел до 31 очка. Лишь четвертым игрокам удавалось сделать подобное в новом веке: Евгению Малкину (36, плей-офф-2009), Сидни Кросби (31, плей-офф-2009), Дэнни Бриеру (30, плей-офф-2010) и Логану Кутюру (30, плей-офф-2016).

«Вашингтон» в шаге от того, чтобы забыть об 44-летней истории неудач.

А что «Вегас»? Кажется, для Золушки полночь все ближе.

БАТТОН: «ОВЕЧКИН ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ ФАВОРИТОМ НА ЗВАНИЕ САМОГО ЦЕННОГО ИГРОКА»

Кузнецов заслужил право считаться главным кандидатом на «Конн Смайт Трофи». И речь не только о набранных очках, но и обо всем, что он делает на льду. Человек, который задает тон игре? Вокруг которого строится игра команда? Мы говорим именно об этом. И в любом другом розыгрыше плей-офф он точно выиграл бы «Конн Смайт».

Но не стоит забывать об Александре Овечкине. Он проводит выдающийся плей-офф. И стоит признать, что после столько лет неудач, он ведет команду к победе. И даже несмотря на прекрасную игру Кузнецова, я считаю, что Овечкин все равно остается фаворитом на звание самого ценного игрока.

SBNATION: «КОГДА ОВЕЧКИН И КУЗНЕЦОВ ВЫХОДЯТ НА ЛЕД ВМЕСТЕ, ТО СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»

Два лучших бомбардира плей-офф играют в одной команде. В одном звене. Если «Вашингтон» все же победит «Вегас», то благодарю тому, что Александр Овечкин и Евгений Кузнецов привели их к этой победе. Потому что они подталкивали друг друга к успеху.

Без сомнения, Овечкин и Кузнецов — выдающиеся игроки. Александр — лучший снайпер своего поколения. Евгений заявил о себе во весь голос в этом году, войдя в 20-ку лучших бомбардиров регулярного сезона и возглавляя этот список в плей-офф. Но, когда они выходят на лед вместе, то становятся еще лучше.

В этом плей-офф они проводят на льду в одном звене 85 процентов своего игрового времени.

За 388 минут, что они провели вместе, «Кэпиталз» переиграли своих соперников со счетом 36:13.

За 132 минуты, что они выходили в разных сочетаниях, «Вашингтон» ведет с минимальным счетом 6:5.

За 864 минуты, что ни одного из них не было на льду, «Столичные» уступают — 34:38.

Да, тот факт, что Овечкин и Кузнецов вместе выходят в первой бригаде большинства и не играют в меньшинстве, серьезно влияет на эти цифры. Но даже в равных составах, если они вместе, «Вашингтон» переигрывает соперника со счетом 18:9. В других ситуациях цифры следующие — 29:25.

Пара российских супернападающих в этом плей-офф именно то, что превратило «Вашингтон» из претендента в фаворита.

SPORTSNET: «СУДЬБА ВОЗВРАЩАЕТ “КЭПИТАЛЗ” ДОЛЖОК ЗА 44 ГОДА НЕУДАЧ»

Вы верите в знаки судьбы?

А как иначе, когда наблюдаешь за тем, ка соперник сметает «Вашингтон» на первых минутах встречи, но не может забить гол. Как иначе, когда видишь, как Джеймс Нил умудряется попасть в штангу уже пустых ворот? Разве не закрадывается мысль, что судьба возвращает «Кэпиталз» должок за 44 года неудач?

А затем атака «Столичных» просыпается и обрушивает град голов на ворота «Вегаса». И вот уже команды в 60 минутах от исполнения заветной мечты. Мечты, которую болельщики лелеяли еще со времен президента Форда.

LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL: «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ КОМАНДЕ УДАВАЛОСЬ ОТЫГРАТЬ ТАКОЕ ОТСТАВАНИЕ В 1942 ГОДУ»

Да. Этот слоган на майках игроков «Вегаса» теперь выглядит несколько иначе.

Он гласит: «Творим историю». И он отлично подходил для всего нынешнего сезона «Голден Найтс».

Но история четко говорит о том, что происходит с командой, которая уступает в серии со счетом 1−3. А именно в такой ситуации оказались «Рыцари» теперь.

Четвертая игра финальной серии завершилась со счетом 6:2 в пользу «Кэпиталз». «Вегас», возможно, провел лучший матч в финале на данный момент, но этого все равно оказалось недостаточно.

Что теперь?

Последний раз, когда команде удавалось отыграть такое отставание в финальной серии, произошел в 1942 году.

THE WASHINGTON TIMES: «ВАШИНГТОН» ПИШЕТ НОВУЮ СТРАНИЦУ СВОЕЙ ИСТОРИИ

Конечно, «Вашингтон» еще не выиграл Кубок Стэнли.

Но по атмосфере на трибунах и на улицах, где гуляли болельщики, такое впечатление не складывалось.

Хотя поклонники «Вашингтона» прекрасно знают, что такое крушение надежд. Ведь совсем недавно команда упускала такое преимущество в серии — в 2015 году в полуфинале Восточной конференции против «Рейнджерс».

Но это команда, образца 2018 году, стала другой. Она впервые преодолела барьер второго раунда в эпоху Александра Овечкина и вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1998 года.

«Вашингтон» пишет новую страницу своей истории. Не только новую историю для хоккея, но и для всего спорта.

THE WASHINGTON POST: «РАДОСТЬ И ОЖИДАНИЕ ВМЕСТО ДАВНО СТАВШЕГО ПРИВЫЧНЫМ РАЗОЧАРОВАНИЯ»

Может, и правда существует какая-то параллельная вселенная, в которую мы, наконец попали? Вот шайба дважды попадает в штангу ворот. И это промахиваются не игроки «Вашингтон». «Кэпиталз» вообще не обращают на это внимание. Они продолжают играть. Нет, нечто большое. Они наступают на горло сопернику. И именно поэтому теперь они в 60 минутах от возможности поднять Кубок Стэнли над головой.

У вас есть время, чтобы свыкнуться с этой мыслью.

Так где мы находимся сейчас? В каком городе? Как оказывается в таком, где тысячи фанатов высыпают на улицы, чтобы ухватить хоть частичку этих радостных эмоций. Радость и ожидание вместо давно ставшего привычным разочарования.

ИВАН ШИТИК

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