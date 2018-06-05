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13:50 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Я тут как вампир, не могу быть на солнце». Брызгалов сделал репортаж из Лас-Вегаса

Бывший вратарь «Анахайма», «Аризоны» и «Филадельфии» Илья Брызгалов сделал репортаж из Лас-Вегаса для сайта The Players' Tribune.

Источник: AP 2018

Брызгалов поговорил с людьми, встречающими гостей города в костюме Элвиса Пресли и Микки Мауса, загадал свою любимую задачку (сколько будет два плюс два умножить на два?), встретился с игроками «Вегаса» и «Вашингтона» и пообщался с болельщиками.

Давид Перрон из «Вегаса» рассказал Брызгалову о своих любимых мультфильмах в детстве, а Евгений Кузнецов из «Вашингтона» — о фирменном праздновании гола.

«Я тут как вампир, не могу быть на солнце», — сказал Брызгалов о погоде в Лас-Вегасе. Во время первых матчей финала Кубка Стэнли в городе было примерно +35 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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