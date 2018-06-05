«Я тут как вампир, не могу быть на солнце». Брызгалов сделал репортаж из Лас-Вегаса

Брызгалов поговорил с людьми, встречающими гостей города в костюме Элвиса Пресли и Микки Мауса, загадал свою любимую задачку (сколько будет два плюс два умножить на два?), встретился с игроками «Вегаса» и «Вашингтона» и пообщался с болельщиками.



Давид Перрон из «Вегаса» рассказал Брызгалову о своих любимых мультфильмах в детстве, а Евгений Кузнецов из «Вашингтона» — о фирменном праздновании гола.



«Я тут как вампир, не могу быть на солнце», — сказал Брызгалов о погоде в Лас-Вегасе. Во время первых матчей финала Кубка Стэнли в городе было примерно +35 градусов.