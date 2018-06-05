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11:46 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Оши и Нисканен снова приехали на матч «Вашингтона» на метро

Игроки «Кэпиталс» Ти Джей Оши и Мэтт Нисканен во второй раз подряд добрались до Capital One Arena на метро.

Источник: AP 2018

Хоккеисты сначала так сделали перед 3-м матчем финала Кубка Стэнли из-за того, что дороги перед стадионом перекрыли для фан-зоны и была опасность попасть в пробку.

«Вашингтон» победил в том матче, поэтому Оши и Нисканен на удачу повторили свой маршрут и перед 4-м матчем финала.

«Я попал сегодня впросак. Не буду называть его по имени, но кое-кто мне одолжил карточку на метро, а там было всего 35 центов. Так что не знаю, сколько стоила поездка, но, метрополитен, я у тебя в долгу», — рассказал Оши.

Оши встал в очередь, чтобы пополнить счет на карте, когда к нему подошел работник метро и пропустил через турникет.

«Вашингтон» выиграл и 4-й матч в серии и ведет теперь 3−1.

Во время загрузки произошла ошибка.
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