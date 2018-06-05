Оши и Нисканен снова приехали на матч «Вашингтона» на метро
Игроки «Кэпиталс» Ти Джей Оши и Мэтт Нисканен во второй раз подряд добрались до Capital One Arena на метро.
Игроки «Кэпиталс» Ти Джей Оши и Мэтт Нисканен во второй раз подряд добрались до Capital One Arena на метро.
Хоккеисты сначала так сделали перед 3-м матчем финала Кубка Стэнли
«Вашингтон» победил в том матче, поэтому Оши и Нисканен на удачу повторили свой маршрут и перед 4-м матчем финала.
«Я попал сегодня впросак. Не буду называть его по имени, но
Оши встал в очередь, чтобы пополнить счет на карте, когда к нему подошел работник метро и пропустил через турникет.
«Вашингтон» выиграл и 4-й матч в серии и ведет теперь 3−1.