Оши и Нисканен снова приехали на матч «Вашингтона» на метро

Хоккеисты сначала так сделали перед 3-м матчем финала Кубка Стэнли из-за того, что дороги перед стадионом перекрыли для фан-зоны и была опасность попасть в пробку.



«Вашингтон» победил в том матче, поэтому Оши и Нисканен на удачу повторили свой маршрут и перед 4-м матчем финала.



«Я попал сегодня впросак. Не буду называть его по имени, но кое-кто мне одолжил карточку на метро, а там было всего 35 центов. Так что не знаю, сколько стоила поездка, но, метрополитен, я у тебя в долгу», — рассказал Оши.



Оши встал в очередь, чтобы пополнить счет на карте, когда к нему подошел работник метро и пропустил через турникет.



«Вашингтон» выиграл и 4-й матч в серии и ведет теперь 3−1.