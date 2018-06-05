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10:38 (мск), источник: Sport24

«Мы еще не сыграли свой лучший матч». Овечкин, Кузнецов и Орлов — почти с Кубком Стэнли

Эмоции игроков и тренеров после четвертого матча финала.

Источник: Sport24

Кажется, это все-таки случится — «Вашингтон Кэпиталз» наконец-то выиграет один из главных трофеев мирового хоккея. Клуб из столицы США шел к этому событию 44 года — с момента создания команды, и сегодня находится в одном шаге от самой большой победы в истории франшизы.

В четвертом матче финала против «Вегаса», хоккеисты «Кэпиталз» обеспечили себе результат уже в первом периоде, когда забросили три безответных шайбы. В оставшиеся 40 минут им удалось удержать и даже немного увеличить свое преимущество — 6:2. Уже в ночь с четверга на пятницу Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и их партнеры могут стать обладателями Кубка Стэнли. Пока же — комментарии игроков и тренеров после четвертой игры серии.

Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз»:

— Осталась одна победа, но она самая сложная. Мы знали, что эта игра очень важна. Конечно, удача сегодня нам сопутствовала, «Вегас» попал в штангу. Мы боролись, использовали свои шансы, придерживались плана на игру и добились результата.

Сейчас я получаю самое большое удовольствие от хоккея. Мы все получаем удовольствие. Это великолепный момент. Наши друзья за нас болеют, город сходит с ума… Но мы концентрируемся на одной игре, каждой смене. Стараемся действовать просто и умно.

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Кузнецов здорово читает игру, он знает, как играть и распоряжаться шайбой. Когда Эллер, Бекстрем, Кузя и Бигл так играют, их сложно остановить. Мы играем в четыре звена, и это очень важно. Это ключ к успеху. Мы должны продолжать наслаждаться игрой, не думать слишком много о том, что мы в одной победе от Кубка Стэнли. Мы еще не провели свой лучший матч (Официальный сайт НХЛ).

Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Мы сегодня сыграли очень правильно. В начале у соперника были моменты, но мы подобрали все отскоки, а когда появился шанс, забили первый гол. Пожалуй, это был переломный момент.

Четыре передачи? Наверное, не стоит на этом зацикливаться. Бывают хорошие игры, бывают плохие. Нужно правильно понимать ситуацию и не оставаться в прошедшей игре, а фокусироваться на следующей.

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Приятно, что я догнал Павла Буре. Когда я был маленьким, то растил волосы как у него… Но еще приятней будет, если мы добьемся победы в Кубок Стэнли. В этом году у нас больше уверенности, чем в прошлом. Приходят победы, а вместе с ними и уверенность (Официальный сайт НХЛ).

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Жерар Галлан, главный тренер «Вегас Голден Найтс»:

— Счет оказался очень неприятным, потому что я считаю, что мы провели наш лучший период в этой финальной серии. Мы дважды попали в штангу, у нас были и другие хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Больше права на ошибку нет, надо готовиться к пятой игре (Официальный сайт НХЛ).

Барри Троц, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»:

— У нас есть возможность совершить нечто особенное, но нас ждёт самая сложная игра, потому что напротив нас находится очень хорошая команда, очень гордый соперник, который великолепно играет на своём льду. Впрочем, мы совсем не боимся этого. «Вашингтон» уже доказал, что хорошо умеет играть на выезде, теперь мы собираемся поехать в Лас-Вегас и приложить все усилия для победы (AP News).

Том Уилсон, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Кузнецов говорит мне, чтобы я просто держал клюшку на льду, а он найдёт её.

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Мэтт Нисканен, зашитник «Вашингтон Кэпиталз»:

— Думаю, что нам откровенно повезло в первом меньшинстве. Удалось отбить их первый натиск, и это стало нашей первой большой победой в матче. А затем мы cтали атаковать, сумели забить несколько голов и получили преимущество (Официальный сайт НХЛ).

Джеймс Нил, нападающий «Вегас Голден Найтс»:

— Господи, о таких шансах просто мечтаешь. В девяти случаях из десяти ты в такой ситуации забьёшь. Такие моменты меняют игру. Но я не буду себя жалеть. Мы разберёмся и победим дома (Официальный сайт НХЛ).

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Вашингтон Кэпиталз 6:2
(3:0, 1:0, 2:2)
Вегас Голден Найтс
5.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Жерар Галлан
Вратари
Брэйден Холтби Марк-Андре Флери
1-й период
03:58 Джон Карлсон
Колин Миллер 09:22
09:54 Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
16:26 Том Уилсон (Е. Кузнецов)
19:39 Деванте Смит-Пелли (М. Нисканен, А. Овечкин)
2-й период
25:21 Джон Карлсон
29:18 Том Уилсон
Джеймс Нил 34:45
35:23 Джон Карлсон (Е. Кузнецов, Ти.Дж. Оши)
3-й период
Эрик Хаула 41:33
43:42 Евгений Кузнецов
Джеймс Нил (Э. Хаула, Кол. Миллер) 45:43
Райлли Смит (Д. Маршессо, Л. Сбиса) 52:26
53:03 Том Уилсон
Райан Ривз 53:03
53:39 Михал Кемпны (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
Нэйт Шмидт 56:57
57:44 Ти. Джей. Оши
Брэйден Макнэбб 57:44
Дерик Энгелланд 57:44
58:51 Бретт Коннолли (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
Райан Ривз 59:17
Статистика
20 Штрафное время 32
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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