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08:46 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин: Осталось одержать одну победу в финале с «Вегасом», добыть ее сложнее всего

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что добиться решающей победы в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» будет сложнее всего.

Источник: AP 2018

«Вашингтон» в понедельник обыграл «Вегас» со счетом 6:2 и повел в финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 3−1.

«Осталось одержать одну победу, но добыть ее будет сложнее всего. Мы знали, что эта (домашняя) игра очень важна для нас. Очевидно, что нам где-то повезло, соперник (в одном из эпизодов) попал в штангу. Но мы выложились на максимум, использовали свои шансы, придерживались плана на игру и добились результата», — сказал Овечкин, чьи слова приводятся на сайте лиги.

Капитан «Вашингтона» также отметил игру российского нападающего Евгения Кузнецова, который отдал четыре результативных передачи и был признан второй звездой дня. «Он отлично читает игру. Знает, что нужно делать с шайбой», — добавил Овечкин.

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