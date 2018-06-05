Овечкин: Осталось одержать одну победу в финале с «Вегасом», добыть ее сложнее всего

«Осталось одержать одну победу, но добыть ее будет сложнее всего. Мы знали, что эта (домашняя) игра очень важна для нас. Очевидно, что нам где-то повезло, соперник (в одном из эпизодов) попал в штангу. Но мы выложились на максимум, использовали свои шансы, придерживались плана на игру и добились результата», — сказал Овечкин, чьи слова приводятся на сайте лиги.