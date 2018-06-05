Овечкин: Осталось одержать одну победу в финале с «Вегасом», добыть ее сложнее всего
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что добиться решающей победы в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» будет сложнее всего.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что добиться решающей победы в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» будет сложнее всего.
«Вашингтон» в понедельник обыграл «Вегас» со счетом 6:2 и повел в финальной серии
«Осталось одержать одну победу, но добыть ее будет сложнее всего. Мы знали, что эта (домашняя) игра очень важна для нас. Очевидно, что нам
Капитан «Вашингтона» также отметил игру российского нападающего Евгения Кузнецова, который отдал четыре результативных передачи и был признан второй звездой дня. «Он отлично читает игру. Знает, что нужно делать с шайбой», — добавил Овечкин.