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08:18 (мск), источник: ТАСС

Кузнецов: Хоккеисты «Вашингтона» рады третьей победе над «Вегасом», но дело еще не сделано

ТАСС, 5 июня. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов считает, что ему и его одноклубникам нужно оставаться сосредоточенными, чтобы не растерять преимущество над «Вегасом» и довести до победы финальную серию плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова россиянина приводит телеканал TVA Sports.

Источник: AP 2018

В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Вегас» со счетом 6:2 и повел в серии — 3−1. Кузнецов сделал четыре результативные передачи. Россиянин с 31 (12+19) очком лидирует в списке бомбардиров текущего розыгрыша плей-офф.

«Я рад, что нам удалось повести со счетом 3−1 в серии, мы провели хорошую игру. Порой очки приходят сами, нужно лишь показывать свой хоккей. В раздевалке “Вашингтона” все можно прочесть в глазах игроков — все знают, что работа еще не сделана, мы довольны, что победили сегодня, но нам нужно оставаться сосредоточенными, чтобы завершить дело», — сказал Кузнецов.

Пятый матч серии может стать последним, он пройдет в ночь на 8 июня на льду «Вегаса». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.

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