Кузнецов: Хоккеисты «Вашингтона» рады третьей победе над «Вегасом», но дело еще не сделано

Источник: AP 2018

В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Вегас» со счетом 6:2 и повел в серии — 3−1. Кузнецов сделал четыре результативные передачи. Россиянин с 31 (12+19) очком лидирует в списке бомбардиров текущего розыгрыша плей-офф.

«Я рад, что нам удалось повести со счетом 3−1 в серии, мы провели хорошую игру. Порой очки приходят сами, нужно лишь показывать свой хоккей. В раздевалке “Вашингтона” все можно прочесть в глазах игроков — все знают, что работа еще не сделана, мы довольны, что победили сегодня, но нам нужно оставаться сосредоточенными, чтобы завершить дело», — сказал Кузнецов.