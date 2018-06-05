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10:13 (мск), источник: Sport24

Гениальная игра Кузнецова помогла «Вашингтону» вынести «Вегас». У россиянина — ассистентский покер

Теперь «Кэпиталз» — в шаге от Кубка Стэнли.

Источник: Sport24

Третья игра финала Кубка Стэнли заставила в очередной раз убедиться — сегодняшний «Вашингтон» — это не только Александр Овечкин. Теперь у «Кэпиталз» есть еще один человек, способный потащить их за собой и сделать результат. Возможно, именно наличие в составе этого хоккеиста стало решающим фактором для того, чтобы команда из столицы США наконец-то выдала свою лучшую кубковую историю. Зовут его Евгений Кузнецов.

Чтобы понять его значимость для «Вашингтона» достаточно заглянуть в список бомбардиров нынешнего плей-офф. Воспитанник челябинского хоккея располагается там на первой строчке, обгоняя и своего российского партнера по звену и других суперзвезд лиги. Но это не все — постепенно Кузнецов становится и ментальным лидером команды. Его участие в третьей встрече финала было под вопросом, но форвард проявил характер, принял решение выйти на лед и забил победный гол. В четвертом матче болельщики «Кэпиталз» ждали продолжения.

Фанаты долго ждали этого момента. В последний раз «Кэпиталз» играли в финале в 1998 году. Моё поколение болельщиков даже не успело застать то время, и для многих наших фанов это первый финал, который они смотрят вживую. Всё это очень эмоционально, и мы сами очень чувствуем, когда болельщики нас поддерживают. Даже на тренировках постоянно много народу. Это тоже дает много положительных эмоций.
Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» (Официальный сайт НХЛ)

К середине финальной серии превосходство столичного клуба в классе стало очевидным. «Вегас» можно бесконечно любить за агрессивный хоккей, характер, фартовость, но как спорить с тем, что дебютант НХЛ по уровню мастерства слабее команды, которая целенаправленно идет к большой цели на протяжении нескольких лет. Так, например, к главным матча сезона стало сказываться отсутствие в составе «Голден Найтс» топ-форвардов — взять на себя ответственность и решить эпизод в самые важные моменты второй и третьей игр у них оказалось некому. В очередной раз об этой проблеме «Рыцарей» пришлось вспомнить уже в первом периоде четвертого матча — Джеймс Нил обязан был открывать в нем счет, но так неудачно бросил по абсолютно пустым воротам, что позволил Брэйдену Холтби совершить сэйв. Невероятный промах! И это — один из самых опытных в кубковом плане нападающих «Вегаса», что уж говорить о других.

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А во второй половине стартовой двадцатиминутке два русских форварда «Вашингтона» выдали для коллег из «Голден Найтс» мастер-класс. Первым делом хозяева реализовали большинство, причем, сделали это не совсем привычным способом — при помощи атаки сходу. НИклас Бэкстрем затащил шайбу в зону, а Евгений Кузнецов сбросил ее на дальнюю штангу, а Ти Джей Оши показал Нилу, как нужно использовать голевые шансы в финале.

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Затем случился еще один чудесный пас Кузнецова, после которого Том Уилсон оказался прямо напротив ворот Марка-Андре Флери и разобрался с канадским голкипером. К слову, Флери, которого до старта финала называли злым гением Овечкина и «Вашингтона» в этой серии пока не впечатляет, а без его удивительных спасений, «Вегасу» приходится очень сложно.

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А на последних секундах периода у гостей возникли проблемы с выходом из зоны, Александр Овечкин перевел шайбу на Мэтта Нисканена, тот же нашел на дальней штанге Деванте Смит-Пелли. Форвард четвертого звена, по сути, подписал «Вегасу» приговор, забив во втором матче подряд. 3:0 к первому перерыву — в еще одну сказку в исполнении клуба-новичка НХЛ не верилось совсем.

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Во втором игровом отрезке «Вегас» в два раза чаще бросал — это и логично, команде Жерара Галлана необходимо было отыгрываться. Ну, а забил снова «Вашингтон», и снова при помощи голевого российского ассиста. На этот раз Кузнецов поперечной передачей вывел на бросок Джона Карслона и тот прошил Флери из «офиса Овечкина». На третий период команды могли не выходить.

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«Вегас» все-таки попытался организовать подобие камбэка, забросил две шайбы подряд, но «Вашингтон» не позволил себе поплыть. Голы Михала Кемни и Бретта Конноли добили дерзкую, амбициозную, но все-таки не самую классную команду из игорной столицы мира. В эпизоде с последним голом в этой игре не обошлось без очередного результативного паса Кузнецова, у которого после этого стало 4 очка в матче и 31 — в плей-офф. Отметку в три десятка кубковых баллов до россиянина в 21-м веке преодолевало всего пять хоккеистов — Евгений Малкин, Сидни Кросби, Даниэль Бриер и Логан Кутюр.

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6:2 — от такого удара «Голден Найтс» вполне могут и не оправиться. «Вашингтону» осталось выиграть один из следующих четырех матчей, чтобы написать главную страницу в истории клуба. Задача более чем выполнимая. Не хочется забегать вперед, но надежда на то, что в этом сезоне в российском хоккее станет на трех обладателей Кубка Стэнли больше, уже переросла практически в уверенность. Кузнецову, Овечкину и Орлову (прямо сейчас именно такой порядок выглядит правильным) осталось сделать один, самый важный, шаг.

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Кубок Стэнли. Финал

«Вашингтон» — «Вегас» — 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)
Голы: Оши (Кузнецов, Бекстрем), 09:54 — 1:0; Уилсон (Кузнецов), 16:26 — 2:0; Смит-Пелли (Овечкин, Нисканен), 19:39 — 3:0; Карлсон (Кузнецов, Оши), 35:23 — 4:0; Нил (Хаула, Миллер), 45:43 — 4:1; Смит (Маршессо, Сбиса), 52:26 — 4:2; Кемпны (Бекстрем, Оши), 53:39 — 5:2; Коннолли (Бекстрем, Кузнецов), 58:51 — 6:2.
Счет в серии: 3−1.

Пятый матч финала Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Вегасом» состоится 8 июня в 3:00 по московскому времени. Прямая трансляция — Eurosport Gold.

Артем Гаев

Вашингтон Кэпиталз 6:2
(3:0, 1:0, 2:2)
Вегас Голден Найтс
5.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Жерар Галлан
Вратари
Брэйден Холтби Марк-Андре Флери
1-й период
03:58 Джон Карлсон
Колин Миллер 09:22
09:54 Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
16:26 Том Уилсон (Е. Кузнецов)
19:39 Деванте Смит-Пелли (М. Нисканен, А. Овечкин)
2-й период
25:21 Джон Карлсон
29:18 Том Уилсон
Джеймс Нил 34:45
35:23 Джон Карлсон (Е. Кузнецов, Ти.Дж. Оши)
3-й период
Эрик Хаула 41:33
43:42 Евгений Кузнецов
Джеймс Нил (Э. Хаула, Кол. Миллер) 45:43
Райлли Смит (Д. Маршессо, Л. Сбиса) 52:26
53:03 Том Уилсон
Райан Ривз 53:03
53:39 Михал Кемпны (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
Нэйт Шмидт 56:57
57:44 Ти. Джей. Оши
Брэйден Макнэбб 57:44
Дерик Энгелланд 57:44
58:51 Бретт Коннолли (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
Райан Ривз 59:17
Статистика
20 Штрафное время 32
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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