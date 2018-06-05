Гениальная игра Кузнецова помогла «Вашингтону» вынести «Вегас». У россиянина — ассистентский покер
Теперь «Кэпиталз» — в шаге от Кубка Стэнли.
Теперь «Кэпиталз» — в шаге от Кубка Стэнли.
Третья игра финала Кубка Стэнли заставила в очередной раз убедиться — сегодняшний «Вашингтон» — это не только Александр Овечкин. Теперь у «Кэпиталз» есть еще один человек, способный потащить их за собой и сделать результат. Возможно, именно наличие в составе этого хоккеиста стало решающим фактором для того, чтобы команда из столицы США
Чтобы понять его значимость для «Вашингтона» достаточно заглянуть в список бомбардиров нынешнего
Фанаты долго ждали этого момента. В последний раз «Кэпиталз» играли в финале в 1998 году. Моё поколение болельщиков даже не успело застать то время, и для многих наших фанов это первый финал, который они смотрят вживую. Всё это очень эмоционально, и мы сами очень чувствуем, когда болельщики нас поддерживают. Даже на тренировках постоянно много народу. Это тоже дает много положительных эмоций.
К середине финальной серии превосходство столичного клуба в классе стало очевидным. «Вегас» можно бесконечно любить за агрессивный хоккей, характер, фартовость, но как спорить с тем, что дебютант НХЛ по уровню мастерства слабее команды, которая целенаправленно идет к большой цели на протяжении нескольких лет. Так, например, к главным матча сезона стало сказываться отсутствие в составе «Голден Найтс»
А во второй половине стартовой двадцатиминутке два русских форварда «Вашингтона» выдали для коллег из «Голден Найтс»
Затем случился еще один чудесный пас Кузнецова, после которого Том Уилсон оказался прямо напротив ворот
А на последних секундах периода у гостей возникли проблемы с выходом из зоны, Александр Овечкин перевел шайбу на Мэтта Нисканена, тот же нашел на дальней штанге Деванте
Во втором игровом отрезке «Вегас» в два раза чаще бросал — это и логично, команде Жерара Галлана необходимо было отыгрываться. Ну, а забил снова «Вашингтон», и снова при помощи голевого российского ассиста. На этот раз Кузнецов поперечной передачей вывел на бросок Джона Карслона и тот прошил Флери из «офиса Овечкина». На третий период команды могли не выходить.
«Вегас»
6:2 — от такого удара «Голден Найтс» вполне могут и не оправиться. «Вашингтону» осталось выиграть один из следующих четырех матчей, чтобы написать главную страницу в истории клуба. Задача более чем выполнимая. Не хочется забегать вперед, но надежда на то, что в этом сезоне в российском хоккее станет на трех обладателей Кубка Стэнли больше, уже переросла практически в уверенность. Кузнецову, Овечкину и Орлову (прямо сейчас именно такой порядок выглядит правильным) осталось сделать один, самый важный, шаг.
Кубок Стэнли. Финал
«Вашингтон» — «Вегас» — 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)
Голы: Оши (Кузнецов, Бекстрем), 09:54 — 1:0; Уилсон (Кузнецов), 16:26 — 2:0;
Счет в серии: 3−1.
Пятый матч финала Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Вегасом» состоится 8 июня в 3:00 по московскому времени. Прямая трансляция — Eurosport Gold.
Артем Гаев
|Вашингтон Кэпиталз
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6:2
(3:0, 1:0, 2:2)
|Вегас Голден Найтс
|Барри Тротц
|Жерар Галлан
|Брэйден Холтби
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|03:58
|Джон Карлсон
|Колин Миллер
|09:22
|09:54
|Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
|16:26
|Том Уилсон (Е. Кузнецов)
|19:39
|Деванте Смит-Пелли (М. Нисканен, А. Овечкин)
|2-й период
|25:21
|Джон Карлсон
|29:18
|Том Уилсон
|Джеймс Нил
|34:45
|35:23
|Джон Карлсон (Е. Кузнецов, Ти.Дж. Оши)
|3-й период
|Эрик Хаула
|41:33
|43:42
|Евгений Кузнецов
|Джеймс Нил (Э. Хаула, Кол. Миллер)
|45:43
|Райлли Смит (Д. Маршессо, Л. Сбиса)
|52:26
|53:03
|Том Уилсон
|Райан Ривз
|53:03
|53:39
|Михал Кемпны (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|Нэйт Шмидт
|56:57
|57:44
|Ти. Джей. Оши
|Брэйден Макнэбб
|57:44
|Дерик Энгелланд
|57:44
|58:51
|Бретт Коннолли (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|Райан Ривз
|59:17
|20
|Штрафное время
|32
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)