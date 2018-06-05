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07:53 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» третий раз обыграл «Вегас» в финале плей-офф НХЛ, Кузнецов набрал четыре очка

ТАСС, 5 июня. «Вашингтон» дома победил «Вегас» со счетом 6:2 в четвертом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Кэпиталз» выиграли третий матч подряд и повели в серии — 3−1.

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (10-я минута), Том Уилсон (17), Деванте Смит-Пелли (20), Джон Карлсон (36), Михал Кемпни (54), Бретт Коннолли (59). У гостей отличились Джеймс Нил (46), Райлли Смит (53).

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет четыре результативные передачи, в активе Александра Овечкина один голевой пас.

Следующий матч пройдет в ночь на 8 июня на льду «Вегаса». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз 6:2
(3:0, 1:0, 2:2)
Вегас Голден Найтс
5.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Жерар Галлан
Вратари
Брэйден Холтби Марк-Андре Флери
1-й период
03:58 Джон Карлсон
Колин Миллер 09:22
09:54 Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
16:26 Том Уилсон (Е. Кузнецов)
19:39 Деванте Смит-Пелли (М. Нисканен, А. Овечкин)
2-й период
25:21 Джон Карлсон
29:18 Том Уилсон
Джеймс Нил 34:45
35:23 Джон Карлсон (Е. Кузнецов, Ти.Дж. Оши)
3-й период
Эрик Хаула 41:33
43:42 Евгений Кузнецов
Джеймс Нил (Э. Хаула, Кол. Миллер) 45:43
Райлли Смит (Д. Маршессо, Л. Сбиса) 52:26
53:03 Том Уилсон
Райан Ривз 53:03
53:39 Михал Кемпны (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
Нэйт Шмидт 56:57
57:44 Ти. Джей. Оши
Брэйден Макнэбб 57:44
Дерик Энгелланд 57:44
58:51 Бретт Коннолли (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
Райан Ривз 59:17
Статистика
20 Штрафное время 32
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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