«Вашингтон» третий раз обыграл «Вегас» в финале плей-офф НХЛ, Кузнецов набрал четыре очка

Следующий матч пройдет в ночь на 8 июня на льду «Вегаса». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.