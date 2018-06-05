«Вашингтон» третий раз обыграл «Вегас» в финале плей-офф НХЛ, Кузнецов набрал четыре очка
ТАСС, 5 июня. «Вашингтон» дома победил «Вегас» со счетом 6:2 в четвертом матче финала
ТАСС, 5 июня. «Вашингтон» дома победил «Вегас» со счетом 6:2 в четвертом матче финала
В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (10-я минута), Том Уилсон (17), Деванте
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет четыре результативные передачи, в активе Александра Овечкина один голевой пас.
Следующий матч пройдет в ночь на 8 июня на льду «Вегаса». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.
|Вашингтон Кэпиталз
|
6:2
(3:0, 1:0, 2:2)
|Вегас Голден Найтс
|Барри Тротц
|Жерар Галлан
|Брэйден Холтби
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|03:58
|Джон Карлсон
|Колин Миллер
|09:22
|09:54
|Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
|16:26
|Том Уилсон (Е. Кузнецов)
|19:39
|Деванте Смит-Пелли (М. Нисканен, А. Овечкин)
|2-й период
|25:21
|Джон Карлсон
|29:18
|Том Уилсон
|Джеймс Нил
|34:45
|35:23
|Джон Карлсон (Е. Кузнецов, Ти.Дж. Оши)
|3-й период
|Эрик Хаула
|41:33
|43:42
|Евгений Кузнецов
|Джеймс Нил (Э. Хаула, Кол. Миллер)
|45:43
|Райлли Смит (Д. Маршессо, Л. Сбиса)
|52:26
|53:03
|Том Уилсон
|Райан Ривз
|53:03
|53:39
|Михал Кемпны (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|Нэйт Шмидт
|56:57
|57:44
|Ти. Джей. Оши
|Брэйден Макнэбб
|57:44
|Дерик Энгелланд
|57:44
|58:51
|Бретт Коннолли (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|Райан Ривз
|59:17
|20
|Штрафное время
|32
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)