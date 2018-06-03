Карьера Кузнецова катилась в пропасть. А теперь он в двух шагах от Кубка Стэнли

Источник: Спорт-Экспресс

ЗЛЫЕ СОБАКИ

В 2012 году Евгений Кузнецов принял одно из главных решений в своей жизни. Решение, которое принесло ему много неприятностей и разочарований. Он согласиться остаться в России и продлил контракт с «Трактором» еще на два года.

На бумаге — отличный многомиллионный, в том числе в долларовом варианте, контракт, роль главной звезды сильного клуба, который претендует на Кубок Гагарина и самое важное — домашняя Олимпиада. Второй другой в карьере не будет.

На выходе — да, тот самый контракт, но вместе с ним — поражение в финале плей-офф, а следом — провал «Трактора» в сезоне-2013/14, оглушительная критика челябинских (да и российских в целом) болельщиков, травмы и … никакой Олимпиады.

Кузнецов рассказывал, что в родном городе от него отвернулись даже местные собаки, и это не было лукавством — в глазах хоккейного мира Евгений превратился из золотого мальчика Баффало в человека, зачем-то променявшего большую мечту на миллионы здесь и сейчас.

В НХЛ он уезжал в статусе хоккеиста, потерявшего два года в развитии, и двукратного чемпиона мира со скамейки запасных: что у Билялетдинова, что у Знарка Кузнецов к концу победного турнира оказывался лишним в составе после приезда звезд из-за океана.

ОПАСНЫЕ ПРИВЫЧКИ

На первом этапе своей тренерской карьеры в «Вашингтоне» Барри Тротц моментами был неотличим от того самого Билялетдинова в своем отношении к Кузнецову — по крайней мере, так это выглядело со стороны. В Америку Евгений приехал полностью «белоусовским» игроком: но как в хорошем, так и плохом смысле.

Кузнецов привык, что когда он выходит из своей зоны с шайбой, его не атакуют — потому что в КХЛ слишком много играют в откат либо просто не умеют пользоваться активным прессингом. Привык, что если он открывается на скорости, ему дадут пас точно в клюшку — потому что партнеры в «Тракторе» всегда работали на него. Привык, что самому нужно играть в комбинационный и только комбинационный хоккей — вбросы в зону для тех, у кого руки растут из неправильного места.

Если бы у Кузнецова не было всех этих умений, он бы и не стал тем нападающим, которого мы знаем, — уникальные таланты не возникают из примитивщины. Но на то, чтобы понять, что для успеха в НХЛ требуется кое-что еще, потребовался почти сезон.

ТЕРПЕНИЕ И ТЕРПЕНИЕ

Тротц отдал место Кузнецова шведу Андре Бураковски, который был на три года моложе и никогда раньше не выступал во взрослой лиге. Сажал Евгения в запас и отправлял в четвертое звено. Не давал ему игрового времени даже при удобном для нашего форварда формате «четыре на четыре» со свободным пространством на льду, и, словно издеваясь, выпускал на лед то Джея Бигла, то Джейсона Чимеру. В ноябре 2014-го Кузнецов в четырех матчах подряд получал всего семь минут — его смены заканчивались забросом шайбы от кого-то из партнеров, которые и не слыхивали об игре в пас.

В тот момент Тротц мог показаться упрямым, ограниченным в хоккейном смысле физруком, который не готов разглядеть хоть что-то, существующее за пределами его простой схемы. Неужели он не понимал, что Кузнецов видит площадку, катается и играет в пас лучше, чем 80 процентов нападающих «Кэпс»? К счастью, понимал.

Терпение, терпение и еще раз терпение. Надо было лишь подождать. Пусть и для Кузнецова, который и так к отъезду за океан растерял почти все, что только мог, это ожидание было мучительным. Ему уже исполнилось 22 — в таком совсем не юниорским возрасте Овечкин с Малкиным, с которыми Кузнецова после геройств в «молодежке» неизбежно сравнивали, наштамповали индивидуальных трофеев на зависть многим.

ПОЛЕЗНЫЙ КНУТ

Процесс набивания шишек был неприятным. Только Кузнецов показывал какую-то конфетную штуку у чужих ворот, после которой оставалось лишь сказать «вау», как в следующей смене забывал, что нельзя:

— Пасовать поперек своей зоны.

— Идти в проход под серьезным давлением без подстраховки.

— Долго нарезать круги у бортов, думая, что идеальное катание не позволит сопернику отобрать шайбу.

Тротц — конечно, консерватор, но совсем не дурак. Он понимал, что без кнута Кузнецов так и научится играть в хоккей, который нужен в НХЛ. И довольно длинный период адаптации сработал. Сначала Евгений смог стабилизировать свою игру на отрезках в несколько матчей. Затем провел отличный чемпионат — уже в сезоне-2015/16. Сейчас же за лучшей регуляркой последовал и лучший плей-офф.

При этом Кузнецова нисколько не коснулась болезнь некоторых других российских звездных форвардов. Из Овечкина в НХЛ вылепили суперснайпера, на несколько лет забывшего о других аспектах игры. У нынешнего Тарасенко — аналогичная ситуация. Малкин при его физических данных мог бы чуть лучше развиться в сторону универсального нападающего, но его направили в сторону прогресса исключительно атакующих талантов.

Тротц смог исключить из игры Кузнецова фатальные для НХЛ излишки созидания, но нисколько не ограничил свободу Евгения в креативе, который действительно способен помогать команде. И сделал россиянина полностью независимым от того, что творится на льду.

В «Тракторе» Кузнецова приучили, что игра строится под него и поэтому работа остальных ведется под Евгения. Чтобы он создал момент, кто-то другой должен был выстроить, грубо говоря, «момент для момента». В «Вашингтоне» Кузнецов узнал, что не так важно, кто в его партнерах — Бигл, Уилсон, Юханссон или Овечкин. Его технические возможности позволяют творить вместе с кем угодно против кого угодно. И это освободило его и полностью раскрепостило.

А ЧТО, ЕСЛИ БЫ…

Кто-то назовет то решение Кузнецова остаться в России ошибочным. По краткосрочным последствиям — оно, безусловно, именно такое. По итогу — мы никогда не узнаем. Не узнаем, что было бы, если бы Кузнецов рванул в «Вашингтон» перед локаутным сезоном и поработал бы не с Тротцем, а Адамом Оутсом, чья энхаэловская тренерская карьера на «Кэпс» и закончилась. Может, Кузнецов съездил бы на Олимпиаду, «Вашингтон» чуть раньше добрался бы до финала Кубка Стэнли, Джорджа Макфи не уволили бы, и «Вегас» не оказался бы лучшей командой «Запада».

А, может, менее опытный и искусный Оутс не смог бы разобраться в сложном хоккее Кузнецова, и Евгений получил бы ярлык типичного европейского технаря, которому не дано привыкнуть к суровым североамериканским реалиям, и через сезон-два поехал бы обратно в Челябинск, Москву или Санкт-Петербург.

Жалеть об упущенном россиянин точно не будет. Сейчас Кузнецов — лучший игрок команды, которая находится в двух шагах от Кубка Стэнли. И именно от него в наибольшей степени зависит, сделает ли их «Вашингтон» или нет.

В финале Кубка Стэнли играют «Вегас» и «Вашингтон».