«Нужно быть варваром — играть беспощадно». Команда Овечкина и Кузнецова готовится добивать «Вегас»
До цели — всего две победы.
До цели — всего две победы.
«Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» готовятся к четвертому матчу финала розыгрыша Кубка Стэнли. Игра может оказаться ключевой — в случае победы команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова поведет в серии со счетом 3:1 и станет гораздо ближе к завоеванию главного трофея Национальной хоккейной лиги. Болельщики клуба из столицы США осознают важность предстоящей встречи — открытое занятие «Вашингтона» на тренировочном катке прошло при аншлаге. Город живет решающим противостоянием хоккейного сезона.
Решительно настроены и хоккеисты «Кэпиталз» — они готовы сделать все для завоевания первого Кубка Стэнли в истории франшизы. Ожидания от четвертой игры финала — в комментариях игроков и тренеров соперников.
Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:
— Фанаты долго ждали этого момента. В последний раз «Кэпиталз» играли в финале в 1998 году. Моё поколение болельщиков даже не успело застать то время, и для многих наших фанов это первый финал, который они смотрят вживую.
Всё это очень эмоционально, и мы сами очень чувствуем, когда болельщики нас поддерживают. Даже на тренировках постоянно много народу. Это тоже дает много положительных эмоций.
Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз»:
— Город возбужден, фанаты возбуждены, но мы выиграли только два матча. Надо двигаться дальше и не думать об этом слишком много.
Дмитрий Орлов, защитник «Вашингтон Кэпиталз»:
— Лучший хоккей в карьере? Возможно. Я стараюсь играть так же, как раньше. Если есть шанс, стараюсь подключаться вперед. Это важный элемент нашей игры. Когда третий или четвертый игроки соперника идут вперед, надо стараться перехватывать шайбу и сразу же создавать преимущество. Форварды всегда ждут нас впереди, это помогает нашей атаке.
Наверное, добавил везде по
Мэтт Нисканен, защитник «Вашингтон Кэпиталз»:
— Оборона — это история про то, что когда ты хорошо защищаешься, твоя команда чаще владеет шайбой, а значит больше атакует. Пока что в серии с «Вегасом» нам это помогает.
По сравнению с первым матчем мы тактически ничего не меняли. Просто все стали делать свою работу лучше, чем в первой игре.
Наверное, мы стали лучше играть перед воротами. Знаете, в этой зоне иногда надо быть немножко варваром: играть беспощадно, умно и с полной отдачей. В двух последних матчах мы стали играть жестче, и не давали сопернику создавать обилия моментов.
Жерар Галлан, главный нападающий «Вегас Голден Найтс»:
— Мы должны лучше поддерживать своего игрока с шайбой или борющегося за шайбу. Нужно играть ближе друг к другу вместо того, чтобы вбрасывать шайбу и позволять их защитникам спокойно выкатывать ее обратно. Когда мы делаем это как следует, постоянно создаем голевые моменты. Вчера это хорошо удавалось Алексу Таку с партнерами и Маршессо.
Размашистая игра против «Вашингтона» не прокатит. Они отлично действуют в средней зоне, работают с полной самоотдачей.
Но если играть с поддержкой, проходить площадку с помощью коротких передач и подключать к атаке защитников — возможности обязательно появятся. Вчера мы просто недостаточно последовательно это делали.
В первых трех матчах мы не были достаточно хороши. Если мы не усилим собственную игру, то завтра нас ждет такой же результат, что и вчера. Вот и увидим, из чего мы сделаны.
Ти Джей Оши, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:
— Мы неплохо действовали в субботу в целом, смена за сменой. Завтра очень важным станет начало. Я считаю, что подготовка к игре будет в большей степени психологической, нежели физической. Очень важно принимать правильные решения при работе с шайбой. Если это получится, у нас будет хороший шанс не упустить возможность, которая открылась перед нами.
Лука Сбиса, защитник «Вегас Голден Найтс»:
— В подсознании мы все должны понимать, что эту серию все еще можно выиграть. Счет 1−2 — не катастрофа. Мы играли в хороший хоккей на протяжении всего года. И в ситуациях подобной этой уже оказывались, со сложностями сталкивались. Наша вера друг в друга никуда не делась, нужно просто оставаться сплоченными.
Четвертый матч финала Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Вегасом» состоится 5 июня в 3:00 по московскому времени. Прямая трансляция — Eurosport Gold.