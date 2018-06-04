«Нужно быть варваром — играть беспощадно». Команда Овечкина и Кузнецова готовится добивать «Вегас»

Источник: Sport24

«Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» готовятся к четвертому матчу финала розыгрыша Кубка Стэнли. Игра может оказаться ключевой — в случае победы команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова поведет в серии со счетом 3:1 и станет гораздо ближе к завоеванию главного трофея Национальной хоккейной лиги. Болельщики клуба из столицы США осознают важность предстоящей встречи — открытое занятие «Вашингтона» на тренировочном катке прошло при аншлаге. Город живет решающим противостоянием хоккейного сезона.

Решительно настроены и хоккеисты «Кэпиталз» — они готовы сделать все для завоевания первого Кубка Стэнли в истории франшизы. Ожидания от четвертой игры финала — в комментариях игроков и тренеров соперников.

Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Фанаты долго ждали этого момента. В последний раз «Кэпиталз» играли в финале в 1998 году. Моё поколение болельщиков даже не успело застать то время, и для многих наших фанов это первый финал, который они смотрят вживую.

Всё это очень эмоционально, и мы сами очень чувствуем, когда болельщики нас поддерживают. Даже на тренировках постоянно много народу. Это тоже дает много положительных эмоций.

Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз»:

— Город возбужден, фанаты возбуждены, но мы выиграли только два матча. Надо двигаться дальше и не думать об этом слишком много.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjkibumhPAO/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjkibumhPAO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ALWAYS remember to hug them goalies. #HockeyHugs #ALLCAPS #StanleyCup</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/capitals/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Washington Capitals</a> (@capitals) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-03T17:28:35+00:00">3 Июн 2018 в 10:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Орлов, защитник «Вашингтон Кэпиталз»:

— Лучший хоккей в карьере? Возможно. Я стараюсь играть так же, как раньше. Если есть шанс, стараюсь подключаться вперед. Это важный элемент нашей игры. Когда третий или четвертый игроки соперника идут вперед, надо стараться перехватывать шайбу и сразу же создавать преимущество. Форварды всегда ждут нас впереди, это помогает нашей атаке.

Наверное, добавил везде по чуть-чуть. Когда у тебя есть уверенность, то все воспринимается по-другому: и твои действия на льду, и принимаемые решения.

Мэтт Нисканен, защитник «Вашингтон Кэпиталз»:

— Оборона — это история про то, что когда ты хорошо защищаешься, твоя команда чаще владеет шайбой, а значит больше атакует. Пока что в серии с «Вегасом» нам это помогает.

По сравнению с первым матчем мы тактически ничего не меняли. Просто все стали делать свою работу лучше, чем в первой игре.

Наверное, мы стали лучше играть перед воротами. Знаете, в этой зоне иногда надо быть немножко варваром: играть беспощадно, умно и с полной отдачей. В двух последних матчах мы стали играть жестче, и не давали сопернику создавать обилия моментов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bjiw8RkAFup/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bjiw8RkAFup/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">No look ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/vegasgoldenknights/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vegas Golden Knights</a> (@vegasgoldenknights) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-03T00:56:53+00:00">2 Июн 2018 в 5:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Жерар Галлан, главный нападающий «Вегас Голден Найтс»:

— Мы должны лучше поддерживать своего игрока с шайбой или борющегося за шайбу. Нужно играть ближе друг к другу вместо того, чтобы вбрасывать шайбу и позволять их защитникам спокойно выкатывать ее обратно. Когда мы делаем это как следует, постоянно создаем голевые моменты. Вчера это хорошо удавалось Алексу Таку с партнерами и Маршессо.

Размашистая игра против «Вашингтона» не прокатит. Они отлично действуют в средней зоне, работают с полной самоотдачей.

Но если играть с поддержкой, проходить площадку с помощью коротких передач и подключать к атаке защитников — возможности обязательно появятся. Вчера мы просто недостаточно последовательно это делали.

В первых трех матчах мы не были достаточно хороши. Если мы не усилим собственную игру, то завтра нас ждет такой же результат, что и вчера. Вот и увидим, из чего мы сделаны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bdf9kN0AVrC/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bdf9kN0AVrC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@vegasgoldenknights coach Gerard Gallant will coach the Pacific Division All-Stars on Jan. 28 in Tampa, Florida. (More: link in bio) . . . Golden Knights head coach Gerard Gallant watches his players during the @nhl team's practice at the City National Arena in #LasVegas, Wednesday, Oct. 4, 2017. (@vegasphotograph/#RJphoto) #goldenknights #vegasgoldenknights #nhl #lasvegas #hockey #lasvegashockey #gerardgallant</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/reviewjournalsports/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Review-Journal Sports</a> (@reviewjournalsports) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-03T19:41:06+00:00">3 Янв 2018 в 11:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ти Джей Оши, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

— Мы неплохо действовали в субботу в целом, смена за сменой. Завтра очень важным станет начало. Я считаю, что подготовка к игре будет в большей степени психологической, нежели физической. Очень важно принимать правильные решения при работе с шайбой. Если это получится, у нас будет хороший шанс не упустить возможность, которая открылась перед нами.

Лука Сбиса, защитник «Вегас Голден Найтс»:

— В подсознании мы все должны понимать, что эту серию все еще можно выиграть. Счет 1−2 — не катастрофа. Мы играли в хороший хоккей на протяжении всего года. И в ситуациях подобной этой уже оказывались, со сложностями сталкивались. Наша вера друг в друга никуда не делась, нужно просто оставаться сплоченными.