Андрей Свечников обошел в предварительных тестах фаворита драфта НХЛ Далина

Свечников стал четвертым в челночном беге со стартом движения вправо, 23-м — со стартом движения влево, 12-м — на велоэнергометре по средней выдаваемой мощности и 23-м по пиковой мощности.

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В вертикальном прыжке без выброса рук россиянин показал восьмой результат, в вертикальном прыжке из приседа — 10-й, в прыжке в длину с места — 15-й, в силомере на левой руке — восьмой, по проценту жира — шестой.

Далин, считающийся фаворитом драфта, стал шестым в проверке на выносливость, 13-м — по размаху рук, 19-м по проценту жира. В остальных тестах шведский защитник не вошел в список 25 лучших.

Свечников в прошедшем регулярном сезоне за «Бэрри Кольтс» провел 44 игры, в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи) при показателе полезности «+26». В плей-офф OHL Свечников сыграл восемь игр, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач. Также он был признан лучшим новичком команды в текущем сезоне.