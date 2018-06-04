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12:24 (мск), источник: ТАСС

Андрей Свечников обошел в предварительных тестах фаворита драфта НХЛ Далина

ТАСС, 4 июня. Российский форвард Андрей Свечников показал на предварительных тестах драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) результаты лучше, чем у шведского защитника Расмуса Далина. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Свечников стал четвертым в челночном беге со стартом движения вправо, 23-м — со стартом движения влево, 12-м — на велоэнергометре по средней выдаваемой мощности и 23-м по пиковой мощности.

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В вертикальном прыжке без выброса рук россиянин показал восьмой результат, в вертикальном прыжке из приседа — 10-й, в прыжке в длину с места — 15-й, в силомере на левой руке — восьмой, по проценту жира — шестой.

Далин, считающийся фаворитом драфта, стал шестым в проверке на выносливость, 13-м — по размаху рук, 19-м по проценту жира. В остальных тестах шведский защитник не вошел в список 25 лучших.

Свечников в прошедшем регулярном сезоне за «Бэрри Кольтс» провел 44 игры, в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи) при показателе полезности «+26». В плей-офф OHL Свечников сыграл восемь игр, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач. Также он был признан лучшим новичком команды в текущем сезоне.

Драфт НХЛ 2018 года пройдет 22—23 июня в Далласе.

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