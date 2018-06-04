Русский защитник едет покорять НХЛ в 28 лет. Он отказался от «армейских» денег ради мечты

Источник: РИА "Новости"

Тенденция прошлого лета продолжается в этом межсезонье — российские хоккеисты снова достаточно массово принимают решение сменить КХЛ на НХЛ. Причем, даже те, кого не принято считать главными звездами нашей лиги, незаметные герои. Один из них — защитник ЦСКА и сборной России, олимпийский чемпион Богдан Киселевич, на днях подписавший однолетний контракт с «Флоридой». Игрок уже попрощался с «армейским» клубом, в составе которого он и дорос до статуса основного защитника национальной команды:

«Хочу сказать большое спасибо системе ЦСКА. Это четыре великие буквы. Большая спортивная семья. Товарищи по команде с которыми я играл. Тренеры, оказавшие огромное влияние на мое развитие не только на льду, но и вне площадки. Руководство, которое пригласило в команду и доверяло. Мужики в раздевалке: администраторы, сервисмены, массажисты и доктора. Люди, чей каждодневный труд всегда остаётся в тени. Сегодня, я говорю “спасибо” вам за надежный тыл. Счастлив, что надевал красно-синие цвета».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bjjmo8iggeQ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bjjmo8iggeQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Богдан Киселевич: «Хочу сказать большое спасибо системе ЦСКА. Это четыре великие буквы. Большая спортивная семья. Товарищи по команде с которыми я играл. Тренеры, оказавшие огромное влияние на мое развитие не только на льду, но и вне площадки. Руководство, которое пригласило в команду и доверяло. Мужики в раздевалке: администраторы, сервисмены, массажисты и доктора. Люди, чей каждодневный труд всегда остаётся в тени. И самое главное – это наши болельщики. Весь дворец и особенно фанатский сектор! Они сопровождали нас на дома и на выездах. Болели всей душой в моменты побед и обидных поражений. Я всегда чувствовал энергию и поддержку! Я много раз слышал от этих людей "спасибо". Сегодня, я говорю "спасибо" вам за надежный тыл. Счастлив, что надевал красно-синие цвета.»</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hccska/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб ЦСКА Москва</a> (@hccska) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-03T08:46:06+00:00">3 Июн 2018 в 1:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный вопрос, которым сейчас задаются болельщики и специалисты: «Не поздно ли Киселевич решил покорять Северную Америку?». Богдану — 28 лет, в таком возрасте не каждый хоккеист способен решиться на серьезные перемены. Киселевич решился — и за это его можно только уважать. Карьера защитника не поражает воображения, скорее, она является отличным примером того, как можно добиться многого, не являясь вундеркиндом или просто большим талантом. Самарский ЦСК ВВС, хоккейный клуб «Липецк», череповецкая «Северсталь» — до первого топ-клуба в своей карьере Киселевич дорос только к 24 годам, но пришел в ЦСКА уже состоявшимся хоккеистом, полностью готовым он отправляется и за океан.

Смотреть на статистику результативности Киселевича, скажем, в завершившемся сезоне — занятие пустое. 0 голов в регулярном чемпионате, 3 очка в пле й-офф — все эти цифры могут только ввести в заблуждение, но точно не объяснят, чем Богдан заинтересовал один из самых перспективных клубов сильнейшей лиги мира. Игрока сборной России ценят за хорошее катание, отменную «физику», неплохой первый пас и, самое главное, за умение выключить из игры самых опасных форвардов соперников. Можно много критиковать стиль игры ЦСКА, но невозможно спорить с фактом, что с защитниками в этом клубе работать умеют. А потому слова благодарности Киселевича в адрес тренерского штаба «армейцев» не выглядят просто жестом приличия, сотрудничество с Игорем Никитиным и Дмитрием Юшкевичем действительно дало ему многое.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjfCvlLjAVb/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.638888888888886% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjfCvlLjAVb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#FlaPanthers agree to terms with defenseman @kiselevich55 on a one-year contract. Link in bio. (?: Andre Ringuette, Hockey Hall of Fame)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/flapanthers/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Florida Panthers</a> (@flapanthers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-01T14:15:28+00:00">1 Июн 2018 в 7:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Каковы шансы Киселевича закрепиться в составе «Флориды»? Прямо сейчас они выглядят очень неплохими. Причин на это несколько. Во-первых, оборона точно не является самым сильным звеном «Пантерз», возможно, именно надежности защитников не хватило этой команде, чтобы не попасть в розыгрыш Кубка Стэнли в нынешнем сезоне. Во-вторых, в составе клуба из солнечного Санрайза уже выступают два россиянина — нападающие Евгений Дадонов и Максим Мамин. Добавьте сюда очень приличный английский Киселевича и станет понятно, что проблем с адаптацией у него возникнуть не должно. В-третьих, в Богдане реально заинтересован главный тренер «Флориды» Боб Бугнер. Специалист работал в тренерском штабе сборной Канады на недавнем чемпионате мира в Дании и именно там окончательно убедился — Киселевич нужен «Пантерз».

На чемпионате мира Киселевич был парнем, который привлек мое внимание. Я пообщался с руководством клуба, и он им тоже понравился. Мы рассматриваем его как физически сильного защитника с хорошими игровыми качествами. Я в восторге от подписания контракта с Богданом. Мы ищем способы улучшить состав, а у него уже есть опыт игры в серьезной лиге — КХЛ. Ему 28 лет. Он уже зрелый. Боб Бугнер, главный тренер «Флорида Пантерз»

Получается, что российский защитник практически ничем не рискует. Он просто использует один из последних шансов попробовать себя в НХЛ. Получится — о нем станут говорить, как о «парне, который смог». Не получится — Киселевич всегда сможет вернуться в КХЛ, солидный контракт в нашей лиге ему будет обеспечен.

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К слову, о контрактах. Решение Богдана отправится в Северную Америку у многих вызвало удивление еще и потому, что, приняв его, хоккеист серьезно потерял в деньгах. За год в составе «Пантерз» он заработает 925 тысяч долларов, в России защитник получил бы соглашение на более продолжительный срок и стал бы заметно блогаче, особенно с учетом различий в системе налогообложения. Радует, что для российских хоккеистов с недавнего времени не все определяются суммами их контрактов, возможность расти, развиваться и играть против звезд мирового хоккея они ценят значительно больше.

В России у Киселевича осталась одна нереализованная цель — Кубок Гагарина с ЦСКА он так и не выиграл. Увы, реалии таковы, что между еще одной возможностью побороться за главный трофей КХЛ и попыткой заиграть в НХЛ российские хоккеисты все чаще выбирают второй вариант. И большие деньги больше не являются для них тем аргументом, который способен заставить отказаться от мечты.