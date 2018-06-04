Русский защитник едет покорять НХЛ в 28 лет. Он отказался от «армейских» денег ради мечты
Все правильно сделал.
Все правильно сделал.
Тенденция прошлого лета продолжается в этом межсезонье — российские хоккеисты снова достаточно массово принимают решение сменить КХЛ на НХЛ. Причем, даже те, кого не принято считать главными звездами нашей лиги, незаметные герои. Один из них — защитник ЦСКА и сборной России, олимпийский чемпион Богдан Киселевич, на днях подписавший однолетний контракт с «Флоридой». Игрок уже попрощался с «армейским» клубом, в составе которого он и дорос до статуса основного защитника национальной команды:
«Хочу сказать большое спасибо системе ЦСКА. Это четыре великие буквы. Большая спортивная семья. Товарищи по команде с которыми я играл. Тренеры, оказавшие огромное влияние на мое развитие не только на льду, но и вне площадки. Руководство, которое пригласило в команду и доверяло. Мужики в раздевалке: администраторы, сервисмены, массажисты и доктора. Люди, чей каждодневный труд всегда остаётся в тени. Сегодня, я говорю “спасибо” вам за надежный тыл. Счастлив, что надевал
Главный вопрос, которым сейчас задаются болельщики и специалисты: «Не поздно ли Киселевич решил покорять Северную Америку?». Богдану — 28 лет, в таком возрасте не каждый хоккеист способен решиться на серьезные перемены. Киселевич решился — и за это его можно только уважать. Карьера защитника не поражает воображения, скорее, она является отличным примером того, как можно добиться многого, не являясь вундеркиндом или просто большим талантом. Самарский ЦСК ВВС, хоккейный клуб «Липецк», череповецкая «Северсталь» — до первого
Смотреть на статистику результативности Киселевича, скажем, в завершившемся сезоне — занятие пустое. 0 голов в регулярном чемпионате, 3 очка в пле
Каковы шансы Киселевича закрепиться в составе «Флориды»? Прямо сейчас они выглядят очень неплохими. Причин на это несколько.
На чемпионате мира Киселевич был парнем, который привлек мое внимание. Я пообщался с руководством клуба, и он им тоже понравился. Мы рассматриваем его как физически сильного защитника с хорошими игровыми качествами. Я в восторге от подписания контракта с Богданом. Мы ищем способы улучшить состав, а у него уже есть опыт игры в серьезной лиге — КХЛ. Ему 28 лет. Он уже зрелый.
Получается, что российский защитник практически ничем не рискует. Он просто использует один из последних шансов попробовать себя в НХЛ. Получится — о нем станут говорить, как о «парне, который смог». Не получится — Киселевич всегда сможет вернуться в КХЛ, солидный контракт в нашей лиге ему будет обеспечен.
К слову, о контрактах. Решение Богдана отправится в Северную Америку у многих вызвало удивление еще и потому, что, приняв его, хоккеист серьезно потерял в деньгах. За год в составе «Пантерз» он заработает 925 тысяч долларов, в России защитник получил бы соглашение на более продолжительный срок и стал бы заметно блогаче, особенно с учетом различий в системе налогообложения. Радует, что для российских хоккеистов с недавнего времени не все определяются суммами их контрактов, возможность расти, развиваться и играть против звезд мирового хоккея они ценят значительно больше.
В России у Киселевича осталась одна нереализованная цель — Кубок Гагарина с ЦСКА он так и не выиграл. Увы, реалии таковы, что между еще одной возможностью побороться за главный трофей КХЛ и попыткой заиграть в НХЛ российские хоккеисты все чаще выбирают второй вариант. И большие деньги больше не являются для них тем аргументом, который способен заставить отказаться от мечты.
Артем Гаев