Бердмэн и Железный человек: связка Кузнецов-Овечкин — лучшая в плей-офф в XXI веке

Источник: AFP 2018

СТАТИСТИКА

За последние 20 розыгрышей плей-офф было всего четыре случая, чтобы два одноклубника забили на двоих 25 или более голов. Эрик Линдрос и Род Бриндамор (25 голов) в 1997-м за «Филадельфию», Хенрик Зеттерберг и Юхан Франзен (26) в 2008-м за «Детройт», Сидни Кросби и Евгений Малкин (29) в 2009-м за «Питтсбург» и, конечно же, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, ведущие «Вашингтон» к первому в истории клуба Кубку Стэнли. И они еще обязательно пополнят лицевой счет.

При этом ни «Большой Эрик» с Бриндамором, ни Зетта с «Мулом», ни Сид с Джино не играли в одной тройке. Линдрос возглавлял «Роковой легион», Зеттерберг играл с Дацюком и Холмстремом, Кросби с Малкиным за все 12 лет, что гоняют вместе в «Пенс», толком в равных составах и не пересекались. Чисто эпизодически.

И даже если снизить порог, то реальных связок окажется по минимуму. Федотенко — Брэд Ричардс (24) в 2004-м: Руслан играл со Стиллманом и Лекавалье, Ричардс — с Модином и Сен-Луи; Сакик — Друри (24) в 2001-м: Крис играл с Хайнотом и Ниеминеном, СуперДжо — с Тэнгуэем и Хейдуком; Кутюр — Павелски (24) в 2016-м: Джо играл с Торнтоном и Марло, Кутюр центрил второе; Маршанд — Крейчи (23) в 2011-м: Давид играл с Лучичем и Хортоном, Марши — с Бержероном; Картер — Габорик (24) в 2014-м: Габби играл с Копитаром и Брауном, Картер — в тройке «70-е» с Пирсоном и Тоффоли; Шарп — Бафлин (22) в 2010-м: Бафлин (он тогда как раз выходил в нападении) играл с Тэйвзом и Кейном, Шарп — с Брауэром и Хоссой. Подходят только Модано — Халл («Даллас», 21) в 2000-м, Кучеров — Джонсон («Тампа-Бэй», 23) в 2015-м, Кросби — Хосса («Питтсбург», 22) в 2008-м и Гюнцель — Кросби: 21 гол в прошлогоднем плей-офф и 19 в этом при всего 12 матчах. Эти ребята постоянно играли вместе.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Гюнцель и Кросби красавцы, но рядом не валялись с Кузнецовым и Овечкиным по сумме умений. Джейку мало равных в том, чтобы забросить в плей-офф очередную ковыряшку в касание из очень сложного положения. Он страшно «фарто***ый». У него реализация бросков в плей-офф — 26,7%. Это невероятный показатель. Даже Уэйн Гретцки в самые лучшие свои годы не выдавал выше 25,4% в Кубке Стэнли. Более того, двадцатку выбивал всего три раза. А по карьере у него 17,5%. Это при том, что в его годы вратари — вообще не чета нынешним. Сид есть Сид, но Гюнцель — всего лишь придаток. Хороший придаток, вот только скольких уже игроков Кросби выводил на небывалые высоты. Игроков, которые в его отсутствие ничего из себя не представляли.

С Хоссой — другой разговор. Мариан — элитный универсал, способный заиграть с любым, дополнить любого. Ввиду уникальной разносторонности. Креативный, с хорошим броском и высоким игровым интеллектом, а еще — с момента локаута не было ни одного вингера, достойного «Селке Трофи», кроме него. Немного жаль, что они толком не поиграли с Кросби.

Модано по ходу финала-2000 исполнилось 30. Халлу два месяца спустя — 36. Свитерок Майка по-прежнему развевался от набираемой им скорости, но уже не так. Золотой Бретт и вовсе превратился в удивительного снайпера-ролевика. По максимуму используя свой бросок, выискивая возможности для него, но и все на этом.

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СУПЕРСВЯЗКА

Так что, строго говоря, Овечкин — Кузнецов — самая эффективная связка как минимум за последний 21 год. И не только в плане количества забитых голов. По генерации бросков и бросковой активности, по относительной результативности в пересчете на 60 минут игрового времени в равных составах, по количеству создаваемых голевых моментов — это элитный уровень по крайней мере с тех пор, как стали вести дополнительные метрики, то есть с 2007 года. Да и зрительно если сравнивать — такого динамичного дуэта мы за весь этот отрезок и не видели. Именно дуэта.

Года полтора назад я писал, что Кузнецов и Овечкин не могут не стать суперсвязкой. По всем параметрам они просто обязаны были заиграть вместе на очень высоком уровне. Потребовалось время и желание Ови перезапустить свою карьеру. Слегка сбросить вес, сделать больший упор на выносливость, увеличить объем движения, поднять уровень игры без шайбы на близкий к прежнему уровень и отдать вожжи в руки партнеру. Партнеру, который, во-первых, куда моложе. А во-вторых, куда более разносторонний хоккеист. Куда ни глянь — везде умница. Поляну видит круто, может и бросить, и отдать. Причем отдать так — что закачаешься. Шикарное фирменное челябинское катание.

А еще он, как говорят за океаном, — elusive. Грубо говоря, неуловим. И этот «параметр» нынче очень сильно ценится. Кузю трудно поймать, он всюду просачивается. А если не видит такой возможности — притормозит и отдаст под потенциально голевой бросок. Он успевает в обе стороны, вообще не боится креативить под давлением, и в этом его большая сила. У «Вегаса» просто нет на него управы. И ни у кого из других соперников тоже не было. Он даже с травмой левой, что характерно, руки «метелочкой» швыряет под штангу и раздает подкидки в полметра высотой прямо в клюшку. Как тут бороться?

Александр ОВЕЧКИН | Источник: AFP 2018

СОТНЯ

К финалу Кубка Стэнли Кузнецов подошел первым в лиге по времени владения шайбой в зоне атаки, контролируемым входам в зону атаки (то есть индивидуальным с сохранением шайбы), голевым моментам, созданным в атаках с ходу, и точным обостряющим передачам. Первым по всем этим показателям. Монстр, более чем достойный «Конн Смайт Трофи». Если, конечно, «Вашингтон» выиграет. Но обратного он не допустит. И ему в этом очень поможет Овечкин.

Отличная иллюстрация того, что Овечкин готов сейчас идти на все ради команды: в большинстве он, опекаемый в основном Носеком и Смитом, стал регулярно уходить под ворота, не дожидаясь передач в левый круг вбрасывания. Уводя за собой присматривающих за ним оппонентов. И высвобождая кучу пространства для Карлсона. Он перестал переть на двоих, он заставляет этих двоих выполнять латеральные движения, естественно — с потерей скорости, и отдает партнерам. Если Кузнецов в равнозначной позиции — отдает ему. Лезет на пятак. Накатывает под бросок. Делает мини-раскаты во время позиционок, чтобы выбраться на свободное пространство. И просто лютует в форчеке.

То, что Ови показал в третьем матче финала, очень дорогого стоит. Он со старта прямо заставлял команду своим примером идти во всем до конца. Забил. Мог забить еще. Но это даже и не важно. Уровень игры и приносимая польза — вот что важно. Он блокирует броски, как никогда прежде. В каких-то выпадах, приземляясь на колено. Бежит в оборону накрывать или подстраховывать. Он готов помогать партнерам. И это самого его делает значительно лучше.