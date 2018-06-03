Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хватит морочить голову: Польша обратилась к Украине по РФ - СМИ
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Мария Кожевникова опубликовала архивные «беременные» фото
Новые русские: семь звезд, принявших гражданство России
Екатерина Климова устроила забавную фотосессию в бикини
Текущие события
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
Все события
Камерунскому фермеру удалили гигантскую опухоль
Раскрыт секрет «невозможного» танца Майкла Джексона
Повзрослевшая Пуговка восхитила соцсети выпускным платьем
Блейк Лайвли беременна третьим ребенком
Российские волейболисты разгромили Болгарию в матче Лиги наций
Винер-Усманова прокомментировала инцидент с упавшим баннером
Фото Джонни Деппа, сделанные в России, встревожили фанатов
Как князь Монако навсегда стал «мужем Грейс Келли»
В России появится новый дорожный знак (но ненадолго)
Новый «сарайчик» от Kia: первые шпионские фото
Какие лампы запретят использовать с 1 июля?
Главные мифы о поверке счетчиков
Фоторепортажи
15Шейх дает установку Саудовской Аравии. Так будет и в России?
17Обнимашки. Сборная России накануне матча с Австрией
01:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бердмэн и Железный человек: связка Кузнецов-Овечкин — лучшая в плей-офф в XXI веке

Корреспондент «СЭ» объясняет, как связка Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» добиться успеха в плей-офф НХЛ.

Источник: AFP 2018

СТАТИСТИКА

За последние 20 розыгрышей плей-офф было всего четыре случая, чтобы два одноклубника забили на двоих 25 или более голов. Эрик Линдрос и Род Бриндамор (25 голов) в 1997-м за «Филадельфию», Хенрик Зеттерберг и Юхан Франзен (26) в 2008-м за «Детройт», Сидни Кросби и Евгений Малкин (29) в 2009-м за «Питтсбург» и, конечно же, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, ведущие «Вашингтон» к первому в истории клуба Кубку Стэнли. И они еще обязательно пополнят лицевой счет.

При этом ни «Большой Эрик» с Бриндамором, ни Зетта с «Мулом», ни Сид с Джино не играли в одной тройке. Линдрос возглавлял «Роковой легион», Зеттерберг играл с Дацюком и Холмстремом, Кросби с Малкиным за все 12 лет, что гоняют вместе в «Пенс», толком в равных составах и не пересекались. Чисто эпизодически.

И даже если снизить порог, то реальных связок окажется по минимуму. Федотенко — Брэд Ричардс (24) в 2004-м: Руслан играл со Стиллманом и Лекавалье, Ричардс — с Модином и Сен-Луи; Сакик — Друри (24) в 2001-м: Крис играл с Хайнотом и Ниеминеном, СуперДжо — с Тэнгуэем и Хейдуком; Кутюр — Павелски (24) в 2016-м: Джо играл с Торнтоном и Марло, Кутюр центрил второе; Маршанд — Крейчи (23) в 2011-м: Давид играл с Лучичем и Хортоном, Марши — с Бержероном; Картер — Габорик (24) в 2014-м: Габби играл с Копитаром и Брауном, Картер — в тройке «70-е» с Пирсоном и Тоффоли; Шарп — Бафлин (22) в 2010-м: Бафлин (он тогда как раз выходил в нападении) играл с Тэйвзом и Кейном, Шарп — с Брауэром и Хоссой. Подходят только Модано — Халл («Даллас», 21) в 2000-м, Кучеров — Джонсон («Тампа-Бэй», 23) в 2015-м, Кросби — Хосса («Питтсбург», 22) в 2008-м и Гюнцель — Кросби: 21 гол в прошлогоднем плей-офф и 19 в этом при всего 12 матчах. Эти ребята постоянно играли вместе.

Читайте также
«Большая Красная машина». За океаном восхищены Овечкиным и Кузнецовым

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Гюнцель и Кросби красавцы, но рядом не валялись с Кузнецовым и Овечкиным по сумме умений. Джейку мало равных в том, чтобы забросить в плей-офф очередную ковыряшку в касание из очень сложного положения. Он страшно «фарто***ый». У него реализация бросков в плей-офф — 26,7%. Это невероятный показатель. Даже Уэйн Гретцки в самые лучшие свои годы не выдавал выше 25,4% в Кубке Стэнли. Более того, двадцатку выбивал всего три раза. А по карьере у него 17,5%. Это при том, что в его годы вратари — вообще не чета нынешним. Сид есть Сид, но Гюнцель — всего лишь придаток. Хороший придаток, вот только скольких уже игроков Кросби выводил на небывалые высоты. Игроков, которые в его отсутствие ничего из себя не представляли.

С Хоссой — другой разговор. Мариан — элитный универсал, способный заиграть с любым, дополнить любого. Ввиду уникальной разносторонности. Креативный, с хорошим броском и высоким игровым интеллектом, а еще — с момента локаута не было ни одного вингера, достойного «Селке Трофи», кроме него. Немного жаль, что они толком не поиграли с Кросби.

Модано по ходу финала-2000 исполнилось 30. Халлу два месяца спустя — 36. Свитерок Майка по-прежнему развевался от набираемой им скорости, но уже не так. Золотой Бретт и вовсе превратился в удивительного снайпера-ролевика. По максимуму используя свой бросок, выискивая возможности для него, но и все на этом.

Читайте также
Смертельный удар «Вашингтона». Художник Кузнецов превратился в былинного героя

СУПЕРСВЯЗКА

Так что, строго говоря, Овечкин — Кузнецов — самая эффективная связка как минимум за последний 21 год. И не только в плане количества забитых голов. По генерации бросков и бросковой активности, по относительной результативности в пересчете на 60 минут игрового времени в равных составах, по количеству создаваемых голевых моментов — это элитный уровень по крайней мере с тех пор, как стали вести дополнительные метрики, то есть с 2007 года. Да и зрительно если сравнивать — такого динамичного дуэта мы за весь этот отрезок и не видели. Именно дуэта.

Года полтора назад я писал, что Кузнецов и Овечкин не могут не стать суперсвязкой. По всем параметрам они просто обязаны были заиграть вместе на очень высоком уровне. Потребовалось время и желание Ови перезапустить свою карьеру. Слегка сбросить вес, сделать больший упор на выносливость, увеличить объем движения, поднять уровень игры без шайбы на близкий к прежнему уровень и отдать вожжи в руки партнеру. Партнеру, который, во-первых, куда моложе. А во-вторых, куда более разносторонний хоккеист. Куда ни глянь — везде умница. Поляну видит круто, может и бросить, и отдать. Причем отдать так — что закачаешься. Шикарное фирменное челябинское катание.

А еще он, как говорят за океаном, — elusive. Грубо говоря, неуловим. И этот «параметр» нынче очень сильно ценится. Кузю трудно поймать, он всюду просачивается. А если не видит такой возможности — притормозит и отдаст под потенциально голевой бросок. Он успевает в обе стороны, вообще не боится креативить под давлением, и в этом его большая сила. У «Вегаса» просто нет на него управы. И ни у кого из других соперников тоже не было. Он даже с травмой левой, что характерно, руки «метелочкой» швыряет под штангу и раздает подкидки в полметра высотой прямо в клюшку. Как тут бороться?

Александр ОВЕЧКИН | Источник: AFP 2018

СОТНЯ

К финалу Кубка Стэнли Кузнецов подошел первым в лиге по времени владения шайбой в зоне атаки, контролируемым входам в зону атаки (то есть индивидуальным с сохранением шайбы), голевым моментам, созданным в атаках с ходу, и точным обостряющим передачам. Первым по всем этим показателям. Монстр, более чем достойный «Конн Смайт Трофи». Если, конечно, «Вашингтон» выиграет. Но обратного он не допустит. И ему в этом очень поможет Овечкин.

Читайте также
Овечкин: «У нас с Кузей одна школа хоккея». Цитаты после матча

Отличная иллюстрация того, что Овечкин готов сейчас идти на все ради команды: в большинстве он, опекаемый в основном Носеком и Смитом, стал регулярно уходить под ворота, не дожидаясь передач в левый круг вбрасывания. Уводя за собой присматривающих за ним оппонентов. И высвобождая кучу пространства для Карлсона. Он перестал переть на двоих, он заставляет этих двоих выполнять латеральные движения, естественно — с потерей скорости, и отдает партнерам. Если Кузнецов в равнозначной позиции — отдает ему. Лезет на пятак. Накатывает под бросок. Делает мини-раскаты во время позиционок, чтобы выбраться на свободное пространство. И просто лютует в форчеке.

То, что Ови показал в третьем матче финала, очень дорогого стоит. Он со старта прямо заставлял команду своим примером идти во всем до конца. Забил. Мог забить еще. Но это даже и не важно. Уровень игры и приносимая польза — вот что важно. Он блокирует броски, как никогда прежде. В каких-то выпадах, приземляясь на колено. Бежит в оборону накрывать или подстраховывать. Он готов помогать партнерам. И это самого его делает значительно лучше.

«Кэпс» вчистую переигрывают «Вегас» в том, что касается выбора позиций для броска и передач под бросок. И это напрямую связано с Бердмэном и Железным человеком. Не зря же Ови называют «Русской машиной, которая никогда не ломается». Ну, и Тони Старк тоже ведь эволюционировал: убрал непомерно раздутое эго на задний план. Русская сотня (92+8) в деле. И идет навстречу своей первой такой долгожданной и вожделенной чашке.

Вашингтон Кэпиталз 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Вегас Голден Найтс
3.06.2018, 03:00 Зрители: 18506 Плей-офф: Финал Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Жерар Галлан
Вратари
Брэйден Холтби Марк-Андре Флери 57:23
1-й период
05:04 Деванте Смит-Пелли
Райлли Смит 11:21
2-й период
21:10 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Эрик Хаула 29:55
32:50 Евгений Кузнецов (Дж. Бигл, Ти.Дж. Оши)
38:34 Деванте Смит-Пелли
Марк-Андре Флери 39:38
3-й период
Томаш Носек (П-Э. Белльмар) 43:29
Дерик Энгелланд 47:35
53:53 Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 ЦСКА решил всех удивить! Встречайте новичка!
Трансферный инсайд по "Спартаку"
«Шокирован и разочарован»: Реакция на состав сборной на ЧМ
Неймар вернулся после травмы и сразу же забил за Бразилию
Российские волейболисты разгромили Болгарию в матче Лиги наций
Винер-Усманова прокомментировала инцидент с упавшим баннером
Соперник сборной России крупно уступил команде Перу
Матч российской теннисистки на Roland Garros был прерван
Сборная Испании не смогла обыграть Швейцарию на своем поле
Новости
Авто
Новый рекорд стоимости авто: 4,3 миллиарда рублей В США на аукционе был продан Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска
Hi-Tech
5 технологий, которые изменили современное телевидение Интернет в телевизоре, квантовые точки, лазерные проекторы и другие технологии.
Кино
«Кинотавр 2018»: Собчак, Козловский и другие звезды на открытии Все звезды российского кино съехались в Сочи на один из самых крупных отечественных кинофестивалей — смотрите репортаж «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Какие лампы запретят использовать с 1 июля?
Россиян оставят без дешевых квартир
Главные мифы о поверке счетчиков
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Леди
Павел Прилучный прокомментировал слухи об измене жене Актер возмущен беспардонностью интернет-пользователей.
Дети
Повзрослевшая Пуговка восхитила соцсети выпускным платьем Старшова выбрала нежно-голубой наряд, вызвавший восторг у публики.
Все о ремонте
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа и 30 идей
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта и дельные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь