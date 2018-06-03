Бердмэн и Железный человек: связка Кузнецов-Овечкин — лучшая в плей-офф в XXI веке
Корреспондент «СЭ» объясняет, как связка Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» добиться успеха в
Корреспондент «СЭ» объясняет, как связка Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» добиться успеха в
За последние 20 розыгрышей
При этом ни «Большой Эрик» с Бриндамором, ни Зетта с «Мулом», ни Сид с Джино не играли в одной тройке. Линдрос возглавлял «Роковой легион», Зеттерберг играл с Дацюком и Холмстремом, Кросби с Малкиным за все 12 лет, что гоняют вместе в «Пенс», толком в равных составах и не пересекались. Чисто эпизодически.
И даже если снизить порог, то реальных связок окажется по минимуму. Федотенко — Брэд Ричардс (24) в 2004-м: Руслан играл со Стиллманом и Лекавалье, Ричардс — с Модином и Сен-Луи; Сакик — Друри (24) в 2001-м: Крис играл с Хайнотом и Ниеминеном, СуперДжо — с Тэнгуэем и Хейдуком; Кутюр — Павелски (24) в 2016-м: Джо играл с Торнтоном и Марло, Кутюр центрил второе; Маршанд — Крейчи (23) в 2011-м: Давид играл с Лучичем и Хортоном, Марши — с Бержероном; Картер — Габорик (24) в 2014-м: Габби играл с Копитаром и Брауном, Картер — в тройке «70-е» с Пирсоном и Тоффоли; Шарп — Бафлин (22) в 2010-м: Бафлин (он тогда как раз выходил в нападении) играл с Тэйвзом и Кейном, Шарп — с Брауэром и Хоссой. Подходят только Модано — Халл («Даллас», 21) в 2000-м, Кучеров — Джонсон («Тампа-Бэй», 23) в 2015-м, Кросби — Хосса («Питтсбург», 22) в 2008-м и Гюнцель — Кросби: 21 гол в прошлогоднем
Гюнцель и Кросби красавцы, но рядом не валялись с Кузнецовым и Овечкиным по сумме умений. Джейку мало равных в том, чтобы забросить в
С Хоссой — другой разговор. Мариан — элитный универсал, способный заиграть с любым, дополнить любого. Ввиду уникальной разносторонности. Креативный, с хорошим броском и высоким игровым интеллектом, а еще — с момента локаута не было ни одного вингера, достойного «Селке Трофи», кроме него. Немного жаль, что они толком не поиграли с Кросби.
Модано по ходу финала-2000 исполнилось 30. Халлу два месяца спустя — 36. Свитерок Майка
Так что, строго говоря, Овечкин — Кузнецов — самая эффективная связка как минимум за последний 21 год. И не только в плане количества забитых голов. По генерации бросков и бросковой активности, по относительной результативности в пересчете на 60 минут игрового времени в равных составах, по количеству создаваемых голевых моментов — это элитный уровень по крайней мере с тех пор, как стали вести дополнительные метрики, то есть с 2007 года. Да и зрительно если сравнивать — такого динамичного дуэта мы за весь этот отрезок и не видели. Именно дуэта.
Года полтора назад я писал, что Кузнецов и Овечкин не могут не стать суперсвязкой. По всем параметрам они просто обязаны были заиграть вместе на очень высоком уровне. Потребовалось время и желание Ови перезапустить свою карьеру. Слегка сбросить вес, сделать больший упор на выносливость, увеличить объем движения, поднять уровень игры без шайбы на близкий к прежнему уровень и отдать вожжи в руки партнеру. Партнеру, который,
А еще он, как говорят за океаном, — elusive. Грубо говоря, неуловим. И этот «параметр» нынче очень сильно ценится. Кузю трудно поймать, он всюду просачивается. А если не видит такой возможности — притормозит и отдаст под потенциально голевой бросок. Он успевает в обе стороны, вообще не боится креативить под давлением, и в этом его большая сила. У «Вегаса» просто нет на него управы. И ни у кого из других соперников тоже не было. Он даже с травмой левой, что характерно, руки «метелочкой» швыряет под штангу и раздает подкидки в полметра высотой прямо в клюшку. Как тут бороться?
К финалу Кубка Стэнли Кузнецов подошел первым в лиге по времени владения шайбой в зоне атаки, контролируемым входам в зону атаки (то есть индивидуальным с сохранением шайбы), голевым моментам, созданным в атаках с ходу, и точным обостряющим передачам. Первым по всем этим показателям. Монстр, более чем достойный «Конн Смайт Трофи». Если, конечно, «Вашингтон» выиграет. Но обратного он не допустит. И ему в этом очень поможет Овечкин.
Отличная иллюстрация того, что Овечкин готов сейчас идти на все ради команды: в большинстве он, опекаемый в основном Носеком и Смитом, стал регулярно уходить под ворота, не дожидаясь передач в левый круг вбрасывания. Уводя за собой присматривающих за ним оппонентов. И высвобождая кучу пространства для Карлсона. Он перестал переть на двоих, он заставляет этих двоих выполнять латеральные движения, естественно — с потерей скорости, и отдает партнерам. Если Кузнецов в равнозначной позиции — отдает ему. Лезет на пятак. Накатывает под бросок. Делает
То, что Ови показал в третьем матче финала, очень дорогого стоит. Он со старта прямо заставлял команду своим примером идти во всем до конца. Забил. Мог забить еще. Но это даже и не важно. Уровень игры и приносимая польза — вот что важно. Он блокирует броски, как никогда прежде. В
«Кэпс» вчистую переигрывают «Вегас» в том, что касается выбора позиций для броска и передач под бросок. И это напрямую связано с Бердмэном и Железным человеком. Не зря же Ови называют «Русской машиной, которая никогда не ломается». Ну, и Тони Старк тоже ведь эволюционировал: убрал непомерно раздутое эго на задний план. Русская сотня (92+8) в деле. И идет навстречу своей первой такой долгожданной и вожделенной чашке.
|Вашингтон Кэпиталз
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3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
|Вегас Голден Найтс
|Барри Тротц
|Жерар Галлан
|Брэйден Холтби
|Марк-Андре Флери 57:23
|1-й период
|05:04
|Деванте Смит-Пелли
|Райлли Смит
|11:21
|2-й период
|21:10
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
|Эрик Хаула
|29:55
|32:50
|Евгений Кузнецов (Дж. Бигл, Ти.Дж. Оши)
|38:34
|Деванте Смит-Пелли
|Марк-Андре Флери
|39:38
|3-й период
|Томаш Носек (П-Э. Белльмар)
|43:29
|Дерик Энгелланд
|47:35
|53:53
|Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)