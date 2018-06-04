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00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Флориды»: В восторге от подписания контракта с Киселевичем

Главный тренер «Флорида Пантерз» Боб Бугнер прокомментировал подписание однолетнего контракта с российским защитником Богданом Киселевичем.

Источник: AFP 2018

«На чемпионате мира в Дании Киселевич определённо был парнем, который привлёк моё внимание (специалист входил в тренерский штаб сборной Канады — прим. «Чемпионата). Я пообщался с руководством клуба, и он им тоже понравился. Мы рассматриваем его как физически сильного защитника с хорошими игровыми качествами.

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Я в восторге от подписания контракта с Богданом. Мы ищем способы улучшить наш состав в межсезонье, а у него уже есть опыт игры в серьёзной лиге — КХЛ. Ему 28 лет. Он не приходит во «Флориду» как молодой и перспективный парень, которому ещё нужно раскрыться. Он уже зрелый", — сказал Бугнер.

Последние четыре сезона Киселевич выступал в КХЛ за столичный ЦСКА. В минувшем регулярном чемпионате Богдан провёл 44 матча, в которых сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+21». В плей-офф он сыграл в 21 встрече, записав в свой актив 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3».

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