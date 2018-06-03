Лучший персональщик КХЛ едет покорять НХЛ. У него все получится

Источник: Спорт-Экспресс

КЛУБЫ И ДЕНЬГИ

У него было четыре реальных варианта. Один — с «Флоридой». Еще три — с клубами, игравшими в плей-офф. В одном из них через некоторое время он даже мог бы воссоединиться с хорошо знакомым напарником. Предложения от этих трех клубов были где-то посерьезнее по деньгам, где-то по срокам, где-то и в том, и в другом. Но Киселевич выбирал в первую очередь перспективу. Понимая, что именно в «Пэнтерз» ему будет проще получить шанс заявить о себе.

Деньги всегда важны. Даже очень важны. И если бы Богдан остался — в них определенно выиграл бы. Умножьте 925 тысяч долларов за вычетом налогов на три — примерно такой его зарплата была бы в КХЛ. С совсем другим налогообложением. Киселевич, отвечая на это, цитирует Никколо Макиавелли: «Я лучше буду сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал».

Марк Твен писал о том же, развивая мысль: «Так к черту сомнения и лень. Уходи из тихой гавани. Лови ветер в паруса. Путешествуй. Мечтай. Открывай». Богдан так и поступил. И поступил правильно. Даже стратегически — правильно, особенно — выбрав «Флориду».

ПОЧЕМУ «ФЛОРИДА»

Во-первых, интерес генменеджера Дэйла Тэллона был неподдельным. Во-вторых, Киселевич сильно впечатлил Боба Бугнера, работавшего на чемпионате мира-2018 в тренерском штабе сборной Канады. К слову, в равных составах Коннор Макдэвид ничего не показал отчасти из-за действий российского защитника, не дававшего разбегаться, здорово подкатывавшегося. В-третьих, в «Пантерз» по сути только два неприкасаемых: Аарон Экблад и Кит Йендл.

Остальных, в том числе и Майка Мэтисона, пусть ему и выписали огромный контракт, вполне можно подвинуть. Возможно, придется перебраться на правый фланг (Кстати, Мэтисону такой партнер бы очень пригодился). Но Киселевич к этому готов. Как готов и к тому, что подключаться к атакам будет обязательным условием, если центр при подборе находится низко. Что часто можно наблюдать у Бугнера. Более того — ему по душе такая игра, но в ЦСКА ему пришлось сосредоточиться на других вещах. Он никогда не играл на маленьких площадках, если не считать юношеских турниров, но Бугнер уверен, что это не проблема, а сам Богдан летом планирует уделить взрывной работе ног, куда более важной на узких полянах, очень большое внимание.

«Флорида» ничего не обещала, но ему это даже нравится. Потому что справедливо. Он неплохо знает английский — в день подписания контракта даже провел телеконференцию с американскими журналистами. Школа и детский сад с углубленным изучением языка очень даже пригодились. В самом начале августа он отправится за океан и за полтора месяца, что останутся до открытия тренировочных лагерей, его подтянет.

ВЕТЕР В ПАРУСА

Он хорошо катается, силен физически, обладает первым пасом, неплохо подключается и умело находит линии для броска. Он хорош на бортах, очень надежен и рассудителен (и это не только самой по себе игры касается) — работа с Игорем Никитиным ему многое дала. Он незаменим в меньшинстве. В конце концов, это лучший шатдаун-защитник КХЛ, лучший ее персональщик. Пока во «Флориде» его видят больше в качестве игрока для глубины состава, но нет никаких сомнений в том, что он способен на большее.

Он провел за этот сезон 88 матчей — длиннющий марафон регулярки НХЛ не должен его страшить. «Пантерз» — команда очень перспективная, одна из самых молодых в лиге. И ей, к слову, не хватило всего одного очка, чтобы попасть в плей-офф. Внутренних резервов полно, да и со стороны появляется усиление.

В краткосрочной перспективе Киселевич потерял в деньгах. Но даже если вернется — все равно свое получит. Да еще и колоссального опыта наберется. А если нет, если все срастется, во что вполне себе верится, — разговор уже пойдет о совсем других суммах. Пока он — эдакий Марк-Эдуард Власик для бедных. Но определенно претендует на то, чтобы стать таковым для богатых.