«Большая Красная машина». За океаном восхищены Овечкиным и Кузнецовым

Источник: Спорт-Экспресс

TSN: «Этим вечером Александра Великого остановить было невозможно»

У «Бостона» есть Бобби Орр со своим легендарным полетом и голом в 1970-м. Теперь нечто похожее есть и у «Вашингтона». И именно прыжок Александра Овечкина через Брэйдена Макнэбба в отчаянной и успешной попытке забить первый домашний гол «Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли с 1998 года.

Мы ждали этого момента. Как ждал его и Овечкин. 4623 дня. Именно столько времени прошло с того момента, как российская суперзвезда ворвалась в НХЛ в 2005 году.

Этим вечером Александра Великого остановить было невозможно. Это был человек-машина. Лучший образец Александра Овечкина.

Это был его момент славы. И даже в «Вегасе» понимали это.

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The Athletic: «Какой момент вам больше всего запомнился?»

Какой момент вам больше всего запомнился?

Это потрясающий полет Александра Овечкина в погоне за шайбой?

Или это удивительно эмоциональная реакция все того же Овечкина на второй гол «Вашингтона», который забил Евгений Кузнецов?

Для нас это несколько иное. Может, не столь заметное, но зато столь важное и показательное. За пару минут до окончания первого периода величайший снайпер своего поколения и будущий член Зала хоккейной славы бросился под бросок бывшего партнера Нэйта Шмидта.

Многие сейчас пытаются понять, что изменилось в Овечкине, что изменилось в команде? Почему «Кэпиталз» стали такими?

И все ответы вы можете найти в этом моменте. В этой ситуации Овечкин бился на льду, как игрок четвертого звена. Это признак великого игрока. И это олицетворение нынешней игры Овечкина.

Sportsnet: «Даже после своей шайбы Овечкин не радовался так сильно, как после гола Кузнецова»

Они ждали этого 20 лет. 13 лет их умчали сомнения и один и тот же вопрос: способны ли мы на это?

Но вот этот момент настал. Финал Кубка Стэнли вернулся в Вашингтон. И он был ознаменован голом, который войдет в историю «Кэпиталз». Голом, который, естественно, забить мог только один человек.

Но даже после своей шайбы Овечкин не радовался так сильно, как после второго гола в матче в исполнении Евгения Кузнецова. Это был невероятно эмоциональный момент. Для главной звезды команды, для всех игроков, для всего города.

«Вашингтону» предстояло провести одну из главных игр в своей истории. И в ней команда сумела продемонстрировать свои лучшие качества. Можно сказать, что на льду была «Большая красная машина». Победа со счетом 3:1 и теперь уже «Вашингтон» выходит вперед в серии. Да заветной мечты осталось два шага.

ESPN: «Сколько было разговоров о здоровье Кузнецова»

Сколько было разговоров о здоровье Евгения Кузнецова, когда он не смог закончить второй матч серии? Главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц сразу после игры заявил, что у нападающего не такое серьезное повреждение. Сам Евгений уверенно заявлял, что сможет выйти на лед в третьем матче.

«Думаю, смогу принести пользу команду».

Как же он был прав. Именно Кузнецов ассистировал Овечкину в моменте с первым голом, а потом отличился и сам, как оказалось, забив победную шайбу.

В тот моменте передачу нападающему отдавал Джей Бигл. Если шайба у лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша плей-офф, то это уже можно считать гарантированным голом?

«Конечно, нет. Но если выбор стоит между мной и им, то я постараюсь как можно скорее отдать шайбу Кузнецову», — подтверждает Бигл.

SBNation: «Защита “Вегаса” проваливалась раз за разом»

Мы давно не использовали словосочетание «команда с драфта расширения». Но именно такой предстал перед нами «Вегас» этим вечером.

«Голден Найтс» уступили в третьем матче серии со счетом 1:3 и продемонстрировали несвойственный им низкий уровень игры.

Если в первом периоде команда еще выдержала натиск «Вашингтона», то во втором уже дважды капитулировала перед нападением «Столичных».

В этой игре Марк-Андре Флери отразил 23 из 26 бросков, что не является каким-то выдающимся результатом. Но стоит признать, что он много раз выручал партнеров и исправлял ошибки защиты, которая в этом матче проваливалась раз за разом.

В общем, «Вегас» не был похож сам на себя. За счет каких качеств «Рыцари» пробились в финал? Трудолюбие, малое количество ошибок и дисциплинированность. Да, и выдающаяся игра их голкипера. Но мы не увидели почти ничего из этого в третьем матче серии.

Las Vegas Review-Journal: «Рыцари» почти не побеспокоили Холтби

Где-то за три минуты до конца третьего периода лучший снайпер «Вегаса» Джонатан Маршессо оказался абсолютно неприкрытым. У него был отличный момент для броска.

Но форвард не попал в ворота.

Через полторы минуты вингер «Голден Найтс» Алекс Так прорвался к воротам и создал неплохой момент. Но шайба прошла выше перекладины.

Эти упущенные возможности — олицетворение игры «Вегаса» в третьем матче финала Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» с огромным трудом преодолевали вязкую оборону «Кэпиталз», а если им и удавалось ее пройти, то финальные броски не несли практически никакой угрозы. «Рыцари» почти не побеспокоили серьезно Брэйдена Холтби в этот вечер.

The Washington Post: «Вегас» дрогнул

Не было никакого постоянного давления, не было голевого пиршества, которое могло бы потрясти хозяев льда.

Вместо этого «Вегас» сделал то, что мы практически не видели в этом сезоне. «Вегас» дрогнул. На протяжении всех 60 минут команда пыталась найти себя через ошибки, неточные передачи и броски, но так и не смогла сделать этого. Как итог, поражение со счетом 1:3.