Смертельный удар «Вашингтона». Художник Кузнецов превратился в былинного героя

Источник: Спорт-Экспресс

«Вегас» пропустил смертельный удар. Веры в то, что он сможет перевернуть ход серии, почти не осталось. Суровая статистика на стороне его соперника. Команда, которая выигрывает третий матч финала при счете 1−1, становится обладателем Кубка Стэнли в 78 процентах случаев. Но дело совсем не в цифрах.

Возвращение Евгения Кузнецова показало, что «Кэпиталз» в этом плей-офф превратились в суперменов. Локальную победу они одержали еще до начала третьей игры. Россиянину было необязательно забивать и набирать очки. На глазок он испытывает серьезные проблемы с левой кистью и не может бросать в полную силу. Сам факт его выхода на лед одновременно вдохновил партнеров по «Вашингтону» и припугнул «Вегас».

Кузнецова сложно отнести к классическому типажу кубкового игрока. Эта роль в команде лежит на его старшем товарище Александре Овечкине, который лезет на чужой пятак с одержимостью камикадзе, с охотой вминает зазевавшихся соперников в борта и блокирует броски с решительностью человека, не готового упускать главный шанс в жизни.

Челябинец в отличие от партнера по манере скорее художник и поэт, чем боец и рубака. На льду он не работает, а творит. Когда такой представитель хоккейного искусства ведет себя с мужеством былинного героя, то «Вашингтон» становится почти неуязвимым. А если он еще забивает победную шайбу, бросая изо всех сил, несмотря на тяжелое повреждение руки? Банальный, но вместе с тем очень жизненный сценарий, давно встречающийся на киноэкранах в различных версиях.

Нашлось место и для маленькой мести. Кузнецов не упустил возможности двинуть клюшкой по шее своему обидчику по второй игре Брэйдену Макнэббу, в столкновении с которым и повредил кисть. В третьем матче защитник «Вегас» опять беспредельничал и безнаказанно бросил россиянина на борт. Форвард ответил в полном соответствии с библейской формулой возмездия «око за око». Смотрелся эпизод, положа руку на сердце, грязновато, но в белых перчатках Кубок Стэнли переносят только его хранители. Игрокам надо отдавать на льду все и даже больше. Такого Кузнецова ранее никогда видеть не доводилось. Как и «Вашингтона» в целом.

Даже катастрофическая ошибка вратаря Брэйдена Холтби, который привез единственную шайбу своими руками, нисколько не поколебала уверенности игроков столичной команды в своих силах. «Вегасу» при всем старании козырять было нечем. Разве что отличной игрой голкипера Марка-Андре Флери. Но не может он еще и забивать.

Самые отчаянные посетители портала «СЭ» часто упрекают авторов в предвзятости. Дескать, никто не переживает за главную сенсацию Кубка Стэнли, а «Вашингтон» постоянно возносится на трон по поводу и без повода. Но найти хотя бы пару серьезных аргументов в пользу «Золотых Рыцарей» мы не сможем при всем желании и в принудительном порядке.

Встречу, который надо было брать во чтобы то ни стало, финалист от «Запада» провел невнятно. Сил, чтобы носиться как заведенный все 60 минут, в первые дни лета, когда в сезоне проведено под сотню матчей, не осталось, чтобы кто ни говорил о самых современных методиках восстановления.

Без огромного объема движения принцесса из Вегаса превращается обратно в золушку. Действует команда в простой манере, где все слишком предсказуемо и читаемо. Отдельные всплески — следствие индивидуальных действий ряда игроков. Но звезды первой величины среди полевых хоккеистов в рядах «Вегаса» отсутствуют.

Джонатана Маршессо еще можно сравнить с Ти Джеем Оши, но ответить Овечкину, Джону Карлсону и Никласу Бэкстрему уже некем. Что уж говорить про Кузнецова. Равных ему фигур в нынешнем плей-офф по игре в НХЛ почти нет. Да и те уже в отпуске.