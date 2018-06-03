Смертельный удар «Вашингтона». Художник Кузнецов превратился в былинного героя
В третьем матче финала Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Вегас» (3:1) и повел в серии со счетом 2−1. Корреспондент «СЭ» анализирует итоги встречи.
В третьем матче финала Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Вегас» (3:1) и повел в серии со счетом 2−1. Корреспондент «СЭ» анализирует итоги встречи.
«Вегас» пропустил смертельный удар. Веры в то, что он сможет перевернуть ход серии, почти не осталось. Суровая статистика на стороне его соперника. Команда, которая выигрывает третий матч финала при счете 1−1, становится обладателем Кубка Стэнли в 78 процентах случаев. Но дело совсем не в цифрах.
Возвращение Евгения Кузнецова показало, что «Кэпиталз» в этом
Кузнецова сложно отнести к классическому типажу кубкового игрока. Эта роль в команде лежит на его старшем товарище Александре Овечкине, который лезет на чужой пятак с одержимостью камикадзе, с охотой вминает зазевавшихся соперников в борта и блокирует броски с решительностью человека, не готового упускать главный шанс в жизни.
Челябинец в отличие от партнера по манере скорее художник и поэт, чем боец и рубака. На льду он не работает, а творит. Когда такой представитель хоккейного искусства ведет себя с мужеством былинного героя, то «Вашингтон» становится почти неуязвимым. А если он еще забивает победную шайбу, бросая изо всех сил, несмотря на тяжелое повреждение руки? Банальный, но вместе с тем очень жизненный сценарий, давно встречающийся на киноэкранах в различных версиях.
Нашлось место и для маленькой мести. Кузнецов не упустил возможности двинуть клюшкой по шее своему обидчику по второй игре Брэйдену Макнэббу, в столкновении с которым и повредил кисть. В третьем матче защитник «Вегас» опять беспредельничал и безнаказанно бросил россиянина на борт. Форвард ответил в полном соответствии с библейской формулой возмездия «око за око». Смотрелся эпизод, положа руку на сердце, грязновато, но в белых перчатках Кубок Стэнли переносят только его хранители. Игрокам надо отдавать на льду все и даже больше. Такого Кузнецова ранее никогда видеть не доводилось. Как и «Вашингтона» в целом.
Даже катастрофическая ошибка вратаря Брэйдена Холтби, который привез единственную шайбу своими руками, нисколько не поколебала уверенности игроков столичной команды в своих силах. «Вегасу» при всем старании козырять было нечем. Разве что отличной игрой голкипера
Самые отчаянные посетители портала «СЭ» часто упрекают авторов в предвзятости. Дескать, никто не переживает за главную сенсацию Кубка Стэнли, а «Вашингтон» постоянно возносится на трон по поводу и без повода. Но найти хотя бы пару серьезных аргументов в пользу «Золотых Рыцарей» мы не сможем при всем желании и в принудительном порядке.
Встречу, который надо было брать во чтобы то ни стало, финалист от «Запада» провел невнятно. Сил, чтобы носиться как заведенный все 60 минут, в первые дни лета, когда в сезоне проведено под сотню матчей, не осталось, чтобы кто ни говорил о самых современных методиках восстановления.
Без огромного объема движения принцесса из Вегаса превращается обратно в золушку. Действует команда в простой манере, где все слишком предсказуемо и читаемо. Отдельные всплески — следствие индивидуальных действий ряда игроков. Но звезды первой величины среди полевых хоккеистов в рядах «Вегаса» отсутствуют.
Джонатана Маршессо еще можно сравнить с Ти Джеем Оши, но ответить Овечкину, Джону Карлсону и Никласу Бэкстрему уже некем. Что уж говорить про Кузнецова. Равных ему фигур в нынешнем
Никогда не хочется, чтобы финальная серия заканчивалась досрочно. Но разве у «Вегаса» есть, чем ответить? Кажется, свое счастье он упустил еще во второй игре, когда клюшка Холтби остановила шайбу после броска Алекса Така в упор.
|Вашингтон Кэпиталз
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3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
|Вегас Голден Найтс
|Барри Тротц
|Жерар Галлан
|Брэйден Холтби
|Марк-Андре Флери 57:23
|1-й период
|05:04
|Деванте Смит-Пелли
|Райлли Смит
|11:21
|2-й период
|21:10
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
|Эрик Хаула
|29:55
|32:50
|Евгений Кузнецов (Дж. Бигл, Ти.Дж. Оши)
|38:34
|Деванте Смит-Пелли
|Марк-Андре Флери
|39:38
|3-й период
|Томаш Носек (П-Э. Белльмар)
|43:29
|Дерик Энгелланд
|47:35
|53:53
|Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)