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13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смертельный удар «Вашингтона». Художник Кузнецов превратился в былинного героя

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Вегас» (3:1) и повел в серии со счетом 2−1. Корреспондент «СЭ» анализирует итоги встречи.

Источник: Спорт-Экспресс

«Вегас» пропустил смертельный удар. Веры в то, что он сможет перевернуть ход серии, почти не осталось. Суровая статистика на стороне его соперника. Команда, которая выигрывает третий матч финала при счете 1−1, становится обладателем Кубка Стэнли в 78 процентах случаев. Но дело совсем не в цифрах.

Возвращение Евгения Кузнецова показало, что «Кэпиталз» в этом плей-офф превратились в суперменов. Локальную победу они одержали еще до начала третьей игры. Россиянину было необязательно забивать и набирать очки. На глазок он испытывает серьезные проблемы с левой кистью и не может бросать в полную силу. Сам факт его выхода на лед одновременно вдохновил партнеров по «Вашингтону» и припугнул «Вегас».

Кузнецова сложно отнести к классическому типажу кубкового игрока. Эта роль в команде лежит на его старшем товарище Александре Овечкине, который лезет на чужой пятак с одержимостью камикадзе, с охотой вминает зазевавшихся соперников в борта и блокирует броски с решительностью человека, не готового упускать главный шанс в жизни.

Челябинец в отличие от партнера по манере скорее художник и поэт, чем боец и рубака. На льду он не работает, а творит. Когда такой представитель хоккейного искусства ведет себя с мужеством былинного героя, то «Вашингтон» становится почти неуязвимым. А если он еще забивает победную шайбу, бросая изо всех сил, несмотря на тяжелое повреждение руки? Банальный, но вместе с тем очень жизненный сценарий, давно встречающийся на киноэкранах в различных версиях.

Нашлось место и для маленькой мести. Кузнецов не упустил возможности двинуть клюшкой по шее своему обидчику по второй игре Брэйдену Макнэббу, в столкновении с которым и повредил кисть. В третьем матче защитник «Вегас» опять беспредельничал и безнаказанно бросил россиянина на борт. Форвард ответил в полном соответствии с библейской формулой возмездия «око за око». Смотрелся эпизод, положа руку на сердце, грязновато, но в белых перчатках Кубок Стэнли переносят только его хранители. Игрокам надо отдавать на льду все и даже больше. Такого Кузнецова ранее никогда видеть не доводилось. Как и «Вашингтона» в целом.

Даже катастрофическая ошибка вратаря Брэйдена Холтби, который привез единственную шайбу своими руками, нисколько не поколебала уверенности игроков столичной команды в своих силах. «Вегасу» при всем старании козырять было нечем. Разве что отличной игрой голкипера Марка-Андре Флери. Но не может он еще и забивать.

Самые отчаянные посетители портала «СЭ» часто упрекают авторов в предвзятости. Дескать, никто не переживает за главную сенсацию Кубка Стэнли, а «Вашингтон» постоянно возносится на трон по поводу и без повода. Но найти хотя бы пару серьезных аргументов в пользу «Золотых Рыцарей» мы не сможем при всем желании и в принудительном порядке.

Встречу, который надо было брать во чтобы то ни стало, финалист от «Запада» провел невнятно. Сил, чтобы носиться как заведенный все 60 минут, в первые дни лета, когда в сезоне проведено под сотню матчей, не осталось, чтобы кто ни говорил о самых современных методиках восстановления.

Без огромного объема движения принцесса из Вегаса превращается обратно в золушку. Действует команда в простой манере, где все слишком предсказуемо и читаемо. Отдельные всплески — следствие индивидуальных действий ряда игроков. Но звезды первой величины среди полевых хоккеистов в рядах «Вегаса» отсутствуют.

Джонатана Маршессо еще можно сравнить с Ти Джеем Оши, но ответить Овечкину, Джону Карлсону и Никласу Бэкстрему уже некем. Что уж говорить про Кузнецова. Равных ему фигур в нынешнем плей-офф по игре в НХЛ почти нет. Да и те уже в отпуске.

Никогда не хочется, чтобы финальная серия заканчивалась досрочно. Но разве у «Вегаса» есть, чем ответить? Кажется, свое счастье он упустил еще во второй игре, когда клюшка Холтби остановила шайбу после броска Алекса Така в упор. ​

Вашингтон Кэпиталз 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Вегас Голден Найтс
3.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Жерар Галлан
Вратари
Брэйден Холтби Марк-Андре Флери 57:23
1-й период
05:04 Деванте Смит-Пелли
Райлли Смит 11:21
2-й период
21:10 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Эрик Хаула 29:55
32:50 Евгений Кузнецов (Дж. Бигл, Ти.Дж. Оши)
38:34 Деванте Смит-Пелли
Марк-Андре Флери 39:38
3-й период
Томаш Носек (П-Э. Белльмар) 43:29
Дерик Энгелланд 47:35
53:53 Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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