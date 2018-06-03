Овечкин: «У нас с Кузей одна школа хоккея». Цитаты после матча

Источник: Спорт-Экспресс

Александр ОВЕЧКИН, капитан «Вашингтона»:

— Мы старались, чтобы шайба была как можно ближе к чужим воротам. Мы стремились активно играть в отборе, — говорит Овечкин. — Нам удалось задать тон всему матчу, мы создали много моментов в первом периоде. «Вашингтон» придерживался плана на игру и добился результата. — Атмосфера была невероятной. Все болельщики с огромным интересом следят за этой серией. Конечно, болельщики очень рады, что мы победили, но мы пока выиграли только вторую игру, надо двигаться дальше и не позволять себе задумываться об общей победе. Самое главное — выиграли. Идем дальше, важная игра впереди.

У нас с Кузей одинаковая школа хоккея, тем более разговариваем на одном языке. Для меня неважно, с кем играть, — с Бэки (Бэкстремом — прим. «СЭ») или с Кузей, у нас хорошее взаимопонимание. Все понимают, что нужно делать.

Какой гол был ключевым? Все важно было — и гол Диво (Деванте Смит-Пелли — прим. «СЭ»), как гора с плеч слетела, мы понимали, что они ничего не смогут сделать, потому что мы будем сражаться и биться.

Евгений КУЗНЕЦОВ, нападающий «Вашингтона»:

— Игра через боль? Это все эмоции. Это как Майкл Джордан. Он играл лучше, когда получил травму. Тогда он набрал 53 очка. Когда ты травмирован, то всегда играешь лучше, — считает Кузнецов. — Пожалуй, сегодня нам удалось провести одну из лучших игр в плей-офф. — Мне особенно понравилось, как мы сыграли в средней зоне. Вообще, этот плей-офф — весь о большинстве, меньшинстве и игре между синими линиями. Сегодня мы не допускали потерь, часто забрасывали шайбу в их зону. Вообще, бросок — не мой конек, так что я хотел отдать пас Бигсу (Джею Биглу — прим. «СЭ»), — сказал Кузнецов. — Всегда хочется найти передачей партнера, который проделывает много черновой работы, играет в меньшинстве и на вбрасываниях. Гол в таком матче для него значил бы очень многое. Но он был закрыт, так что пришлось бросать самому.

Деванте СМИТ-ПЕЛЛИ, нападающий «Вашингтона»:

— Овечкин так играет на протяжении всего плей-офф. Мы очень хотели выиграть. Александр тоже очень хотел выиграть, а когда он так хочет, то это помогает всей команде.

Барри ТРОТЦ, главный тренер «Вашингтона»:

— Овечкин задавал тон своей самоотдачей и силовой манерой игры. В своем роде, правильно, что в первом домашнем матче финала, в котором мы победили, Алекс забил гол. Я бы сказал, что ему воздалось за все тяжелые времена.

Жерар ГАЛЛАН, главный тренер «Вегаса»:

— Мы теперь должны подготовиться к следующему матчу. На протяжении всего года мы повторяем, что мы тут же забываем про сегодняшний матч и уже думаем про следующий. «Вашингтон» сыграл сегодня лучше, они заслужили победу. Мы же двигаемся дальше.

Джеймс НИЛ, нападающий «Вегаса»:

— Нам нужно немного спокойствия при владении шайбой. Мы должны принимать правильные решения и облегчить друг другу задачу. Мы слишком торопимся. Нужно играть спокойнее. Нам необходимо вернуться к тому, что принесло нам успех.

Райан РИВЗ, нападающий «Вегаса»: