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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин: «У нас с Кузей одна школа хоккея». Цитаты после матча

Цитаты игроков и тренеров после третьего матча финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Вегас».

Источник: Спорт-Экспресс

Александр ОВЕЧКИН, капитан «Вашингтона»:

— Мы старались, чтобы шайба была как можно ближе к чужим воротам. Мы стремились активно играть в отборе, — говорит Овечкин. — Нам удалось задать тон всему матчу, мы создали много моментов в первом периоде. «Вашингтон» придерживался плана на игру и добился результата. — Атмосфера была невероятной. Все болельщики с огромным интересом следят за этой серией. Конечно, болельщики очень рады, что мы победили, но мы пока выиграли только вторую игру, надо двигаться дальше и не позволять себе задумываться об общей победе. Самое главное — выиграли. Идем дальше, важная игра впереди.

У нас с Кузей одинаковая школа хоккея, тем более разговариваем на одном языке. Для меня неважно, с кем играть, — с Бэки (Бэкстремом — прим. «СЭ») или с Кузей, у нас хорошее взаимопонимание. Все понимают, что нужно делать.

Какой гол был ключевым? Все важно было — и гол Диво (Деванте Смит-Пелли — прим. «СЭ»), как гора с плеч слетела, мы понимали, что они ничего не смогут сделать, потому что мы будем сражаться и биться.

Евгений КУЗНЕЦОВ, нападающий «Вашингтона»:

— Игра через боль? Это все эмоции. Это как Майкл Джордан. Он играл лучше, когда получил травму. Тогда он набрал 53 очка. Когда ты травмирован, то всегда играешь лучше, — считает Кузнецов. — Пожалуй, сегодня нам удалось провести одну из лучших игр в плей-офф. — Мне особенно понравилось, как мы сыграли в средней зоне. Вообще, этот плей-офф — весь о большинстве, меньшинстве и игре между синими линиями. Сегодня мы не допускали потерь, часто забрасывали шайбу в их зону. Вообще, бросок — не мой конек, так что я хотел отдать пас Бигсу (Джею Биглу — прим. «СЭ»), — сказал Кузнецов. — Всегда хочется найти передачей партнера, который проделывает много черновой работы, играет в меньшинстве и на вбрасываниях. Гол в таком матче для него значил бы очень многое. Но он был закрыт, так что пришлось бросать самому.

Деванте СМИТ-ПЕЛЛИ, нападающий «Вашингтона»:

— Овечкин так играет на протяжении всего плей-офф. Мы очень хотели выиграть. Александр тоже очень хотел выиграть, а когда он так хочет, то это помогает всей команде.

Барри ТРОТЦ, главный тренер «Вашингтона»:

— Овечкин задавал тон своей самоотдачей и силовой манерой игры. В своем роде, правильно, что в первом домашнем матче финала, в котором мы победили, Алекс забил гол. Я бы сказал, что ему воздалось за все тяжелые времена.

Жерар ГАЛЛАН, главный тренер «Вегаса»:

— Мы теперь должны подготовиться к следующему матчу. На протяжении всего года мы повторяем, что мы тут же забываем про сегодняшний матч и уже думаем про следующий. «Вашингтон» сыграл сегодня лучше, они заслужили победу. Мы же двигаемся дальше.

Джеймс НИЛ, нападающий «Вегаса»:

— Нам нужно немного спокойствия при владении шайбой. Мы должны принимать правильные решения и облегчить друг другу задачу. Мы слишком торопимся. Нужно играть спокойнее. Нам необходимо вернуться к тому, что принесло нам успех.

Райан РИВЗ, нападающий «Вегаса»:

— Нам нужно быть готовыми играть с самого начала матча, сегодня нам это не удалось. С первых минут «Вашингтон» стал нас переигрывать. Это финал Кубка Стэнли, так что никому не хочется отыгрываться. Именно плохое начало предопределило результат. Можно пережить поражение, если в твою сторону не играют отскоки, но то, как мы играли, для данного времени года неприемлемо.

Вашингтон Кэпиталз 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Вегас Голден Найтс
3.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Жерар Галлан
Вратари
Брэйден Холтби Марк-Андре Флери 57:23
1-й период
05:04 Деванте Смит-Пелли
Райлли Смит 11:21
2-й период
21:10 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Эрик Хаула 29:55
32:50 Евгений Кузнецов (Дж. Бигл, Ти.Дж. Оши)
38:34 Деванте Смит-Пелли
Марк-Андре Флери 39:38
3-й период
Томаш Носек (П-Э. Белльмар) 43:29
Дерик Энгелланд 47:35
53:53 Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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