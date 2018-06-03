Овечкин: «У нас с Кузей одна школа хоккея». Цитаты после матча
Цитаты игроков и тренеров после третьего матча финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Вегас».
Цитаты игроков и тренеров после третьего матча финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Вегас».
Александр ОВЕЧКИН, капитан «Вашингтона»:
— Мы старались, чтобы шайба была как можно ближе к чужим воротам. Мы стремились активно играть в отборе, — говорит Овечкин. — Нам удалось задать тон всему матчу, мы создали много моментов в первом периоде. «Вашингтон» придерживался плана на игру и добился результата. — Атмосфера была невероятной. Все болельщики с огромным интересом следят за этой серией. Конечно, болельщики очень рады, что мы победили, но мы пока выиграли только вторую игру, надо двигаться дальше и не позволять себе задумываться об общей победе. Самое главное — выиграли. Идем дальше, важная игра впереди.
У нас с Кузей одинаковая школа хоккея, тем более разговариваем на одном языке. Для меня неважно, с кем играть, — с Бэки (Бэкстремом — прим. «СЭ») или с Кузей, у нас хорошее взаимопонимание. Все понимают, что нужно делать.
Какой гол был ключевым? Все важно было — и гол Диво (Деванте
Евгений КУЗНЕЦОВ, нападающий «Вашингтона»:
— Игра через боль? Это все эмоции. Это как Майкл Джордан. Он играл лучше, когда получил травму. Тогда он набрал 53 очка. Когда ты травмирован, то всегда играешь лучше, — считает Кузнецов. — Пожалуй, сегодня нам удалось провести одну из лучших игр в
Деванте
— Овечкин так играет на протяжении всего
Барри ТРОТЦ, главный тренер «Вашингтона»:
— Овечкин задавал тон своей самоотдачей и силовой манерой игры. В своем роде, правильно, что в первом домашнем матче финала, в котором мы победили, Алекс забил гол. Я бы сказал, что ему воздалось за все тяжелые времена.
Жерар ГАЛЛАН, главный тренер «Вегаса»:
— Мы теперь должны подготовиться к следующему матчу. На протяжении всего года мы повторяем, что мы тут же забываем про сегодняшний матч и уже думаем про следующий. «Вашингтон» сыграл сегодня лучше, они заслужили победу. Мы же двигаемся дальше.
Джеймс НИЛ, нападающий «Вегаса»:
— Нам нужно немного спокойствия при владении шайбой. Мы должны принимать правильные решения и облегчить друг другу задачу. Мы слишком торопимся. Нужно играть спокойнее. Нам необходимо вернуться к тому, что принесло нам успех.
Райан РИВЗ, нападающий «Вегаса»:
— Нам нужно быть готовыми играть с самого начала матча, сегодня нам это не удалось. С первых минут «Вашингтон» стал нас переигрывать. Это финал Кубка Стэнли, так что никому не хочется отыгрываться. Именно плохое начало предопределило результат. Можно пережить поражение, если в твою сторону не играют отскоки, но то, как мы играли, для данного времени года неприемлемо.
|Вашингтон Кэпиталз
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3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
|Вегас Голден Найтс
|Барри Тротц
|Жерар Галлан
|Брэйден Холтби
|Марк-Андре Флери 57:23
|1-й период
|05:04
|Деванте Смит-Пелли
|Райлли Смит
|11:21
|2-й период
|21:10
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
|Эрик Хаула
|29:55
|32:50
|Евгений Кузнецов (Дж. Бигл, Ти.Дж. Оши)
|38:34
|Деванте Смит-Пелли
|Марк-Андре Флери
|39:38
|3-й период
|Томаш Носек (П-Э. Белльмар)
|43:29
|Дерик Энгелланд
|47:35
|53:53
|Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)