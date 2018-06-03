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12:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Контракт Макса Пачьоретти с «Монреалем» может быть продлён

Нападающий Макс Пачьоретти и «Монреаль Канадиенс» ведут переговоры о продлении контракта, информирует телеканал TSN.

Источник: Reuters

Стороны заинтересованы друг в друге.

Нынешний шестилетний контракт капитана «Канадиенс» заканчивается 1 июля 2019 года. После этого нападающий может стать неограниченно свободным агентом.

Пачьоретти выступает за «Монреаль» с 2008 года. В минувшем сезоне он сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 37 (17+20) результативных баллов. «Канадиенс» не попали в плей-офф.

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