СКА в официальном Твиттере объявил о трех "трансферных бомбах".
Контракт Макса Пачьоретти с «Монреалем» может быть продлён
Нападающий Макс Пачьоретти и «Монреаль Канадиенс» ведут переговоры о продлении контракта, информирует телеканал TSN.
Нападающий Макс Пачьоретти и «Монреаль Канадиенс» ведут переговоры о продлении контракта, информирует телеканал TSN.
Стороны заинтересованы друг в друге.
Нынешний шестилетний контракт капитана «Канадиенс» заканчивается 1 июля 2019 года. После этого нападающий может стать неограниченно свободным агентом.
Пачьоретти выступает за «Монреаль» с 2008 года. В минувшем сезоне он сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 37 (17+20) результативных баллов. «Канадиенс» не попали в