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11:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Легендарная «птичка» вернулась! Кузнецов и Овечкин показали «Вегасу» высший класс

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Вашингтон» благодаря шайбам Евгения Кузнецова и Александра Овечкина победил «Вегас» (3:1) и повел в счете в серии — 2−1. «СЭ» представляет обзор главных событий этой встречи.

Источник: AP 2018

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Уже с первой смены ведущего звена «Вашингтона», которая должна была окончиться шайбой Александра Овечкина (вмешался Марк-Андре Флери), стало понятно — с Евгением Кузнецовым все хорошо.

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Хоккеисты «Вегаса» и лично Брэйден Макнэбб поначалу пытались продолжить «охоту» на россиянина, втыкаясь в него при каждом удобном случае — но не помогло. Если в первой игре Кузнецова более-менее получилось прикрыть, во второй — просто убрать со льда, то сегодня Евгений оказался причастен как минимум к половине (если не больше) голевых моментов «Кэпиталз».

Великолепная подкидка на Овечкина — раз. Участие в голевой комбинации Ови — два. Идеальный бросок под щитки Флери — три. Отличный выход из своей зоны на скорости и пас Тому Уилсону (канадцу не хватило резкости и мощи броска) — четыре. И это только ключевые моменты.

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Не так заметен был герой прошлого матча Ларс Эллер, тройка Никласа Бэкстрема тоже редко выходила на первый план — зато Овечкина и особенно Кузнецова «Вегасу» остановить не удалось.

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Капитана «Кэпс» тоже стоит похвалить: с привычных позиций пробить Флери не вышло, зато он прекрасно отработал на добивании.

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ИГРА

По сравнению с матчами в «Вегасе» хоккей подуспокоился: чуть меньше нерва, что было на руку «Вашингтону». Были ли у гостей моменты? И не один. Но практически каждый создавался благодаря индивидуальным действиям: проходы Джонатана Маршессо, Алекса Така и Коди Икина (в двух случаях из трех был обыгран Дмитрий Орлов) были хороши, но даже не завершились опасными бросками. А вот командных действиях в духе первого матча, в котором игроки «Вегаса» четырежды выводили партнеров на пустой угол ворот Брэйдена Холтби, не было и близко.

Если во второй встречи серии «Вегас», уступая в счете в две шайбы (а потом в одну), хотя бы перехватил инициативу и забрал территориальное преимущество, прилично прижав «Кэпс», то сегодня «Вашингтон» отоборонялся довольно спокойно. Все могло бы закончиться и без нервотрепки вовсе, если бы не Холтби — голкипер хозяев вернул «Голден Найтс» должок за сумасшедший сэйв в концовке прошлого матча.

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Но даже эта ужасная ошибка голкипера не смогла перевернуть течение игры. На косяк Холтби аналогичным действием ответил защитник «Вегаса» Ши Теодор. В обоих случаях отличились форварды четвертых звеньев — Томаш Носек и Деванте Смит-Пелли. И как свой момент исполнил последний!

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СУДЕЙСТВО

Когда показалось, что хотя бы этот матч пройдет без грубых ошибок судей, случилось … это. Фантомные удаления — настоящий бич этого плей-офф. Теперь пострадал «Вегас» и защитник Дерек Энгелланд — к счастью, «Вашингтон» провально провел это большинство, и на ход игры недоработка арбитров не повлияла.

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ПОТЕРЯ

Единственная неприятность «Вашингтона» — проблемы со здоровьем у защитника Брукса Орпика, неудачно столкнувшегося с форвардом «Вегаса» Джеймсом Нилом. Орпик сыграл три смены в третьем периоде, но во второй половине двадцатиминутки не выходил на лед, как и его партнер по обороне Кристиан Юус — «Кэпс» пришлось доигрывать матч в две пары.

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БУДУЩЕЕ

«Вашингтон» наконец вернул себе неформальное звание фаворита серии. Счет в пользу «Кэпс», Кузнецов вернулся и в большом порядке, а «Вегас» без поддержки домашних трибун (не факт, правда, что именно это сыграло роль) смотрелся и в половину не столь агрессивным, жестким и быстрым, как в городе из штата Невада. А вот банального мастерства «Голден Найтс» не хватает, в том числе и лидерам — и резервов для его пополнения нет.

ЦИФРА

Овечкин стал четвертым действующим игроком (и 34-м в истории), забросившим 60 шайб в плей-офф — в его случае в 119 матче. Больше из тех, кто продолжает карьеру, только у Патрика Марло (72 в 184), Сидни Кросби (66 в 160) и Евгения Малкина (62 в 158). Заодно Овечкин с 14 голами повторил снайперский рекорд в плей-офф, добравшись до показателя Джона Дрюса (1990 год).

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Вашингтон Кэпиталз 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Вегас Голден Найтс
3.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Жерар Галлан
Вратари
Брэйден Холтби Марк-Андре Флери 57:23
1-й период
05:04 Деванте Смит-Пелли
Райлли Смит 11:21
2-й период
21:10 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Эрик Хаула 29:55
32:50 Евгений Кузнецов (Дж. Бигл, Ти.Дж. Оши)
38:34 Деванте Смит-Пелли
Марк-Андре Флери 39:38
3-й период
Томаш Носек (П-Э. Белльмар) 43:29
Дерик Энгелланд 47:35
53:53 Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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