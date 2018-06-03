СКА в официальном Твиттере объявил о трех "трансферных бомбах".
Овечкин — 4-й действующий игрок НХЛ, забросивший 60 шайб в плей-офф
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года.
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года.
Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2−1 в пользу подопечных Барри Тротца.
Счёт открыл капитан хозяев Александр Овечкин на 22-й минуте матча, удачно сыграв на добивании после броска Джона Карлсона. Российский игрок добрался до отметки в 60 шайб в матчах
Первое место занимает Патрик Марло с 72 шайбами в 184 матчах, на втором месте Сидни Кросби — 66 шайб в 160 играх, третье место занимает Евгений Малкин — 62 шайбы в 158 встречах.