Овечкин — 4-й действующий игрок НХЛ, забросивший 60 шайб в плей-офф

Источник: AP 2018

Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2−1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Счёт открыл капитан хозяев Александр Овечкин на 22-й минуте матча, удачно сыграв на добивании после броска Джона Карлсона. Российский игрок добрался до отметки в 60 шайб в матчах плей-офф, став четвёртым действующим игроком, кому покорилась эта отметка. Овечкину потребовалось провести 119 матчей.