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10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин — 4-й действующий игрок НХЛ, забросивший 60 шайб в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года.

Источник: AP 2018

Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2−1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Счёт открыл капитан хозяев Александр Овечкин на 22-й минуте матча, удачно сыграв на добивании после броска Джона Карлсона. Российский игрок добрался до отметки в 60 шайб в матчах плей-офф, став четвёртым действующим игроком, кому покорилась эта отметка. Овечкину потребовалось провести 119 матчей.

Первое место занимает Патрик Марло с 72 шайбами в 184 матчах, на втором месте Сидни Кросби — 66 шайб в 160 играх, третье место занимает Евгений Малкин — 62 шайбы в 158 встречах.

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