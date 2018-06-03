Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии с «Вегасом» в финале плей-офф НХЛ

Источник: AP 2018

У хозяев шайбы забросили российские форварды Александр Овечкин (22-я минута) и Евгений Кузнецов (33), также отличился Деванте Смит-Пелли (54). В составе гостей шайба на счету Томаша Носека (44).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Вашингтона».

Кузнецов, который из-за травмы пропустил большую часть предыдущего матча, все-таки смог выйти на лед. Он также отметился передачей, укрепив свое лидерство в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф — 27 очков (12 шайб + 15 передач).

Овечкин забросил 14-ю шайбу в нынешнем плей-офф, повторив клубный рекорд Джона Дрюса, установленный в 1990 году. В списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли он идет на втором месте с 25 (14+11) очками. Среди российских хоккеистов больше шайб в одном розыгрыше плей-офф забивал только Павел Буре в 1994 году в составе «Ванкувера» (16).