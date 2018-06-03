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10:46 (мск), источник: ТАСС

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии с «Вегасом» в финале плей-офф НХЛ

ТАСС, 3 июня. «Вашингтон» дома победил «Вегас» со счетом 3:1 в третьем матче финальной серии плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

У хозяев шайбы забросили российские форварды Александр Овечкин (22-я минута) и Евгений Кузнецов (33), также отличился Деванте Смит-Пелли (54). В составе гостей шайба на счету Томаша Носека (44).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Вашингтона».

Кузнецов, который из-за травмы пропустил большую часть предыдущего матча, все-таки смог выйти на лед. Он также отметился передачей, укрепив свое лидерство в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф — 27 очков (12 шайб + 15 передач).

Овечкин забросил 14-ю шайбу в нынешнем плей-офф, повторив клубный рекорд Джона Дрюса, установленный в 1990 году. В списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли он идет на втором месте с 25 (14+11) очками. Среди российских хоккеистов больше шайб в одном розыгрыше плей-офф забивал только Павел Буре в 1994 году в составе «Ванкувера» (16).

Следующий матч пройдет в ночь на 5 июня на льду «Кэпиталз». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.

Вашингтон Кэпиталз 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Вегас Голден Найтс
3.06.2018, 03:00 Плей-офф: Финал Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Жерар Галлан
Вратари
Брэйден Холтби Марк-Андре Флери 57:23
1-й период
05:04 Деванте Смит-Пелли
Райлли Смит 11:21
2-й период
21:10 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Эрик Хаула 29:55
32:50 Евгений Кузнецов (Дж. Бигл, Ти.Дж. Оши)
38:34 Деванте Смит-Пелли
Марк-Андре Флери 39:38
3-й период
Томаш Носек (П-Э. Белльмар) 43:29
Дерик Энгелланд 47:35
53:53 Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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