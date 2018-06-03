Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии с «Вегасом» в финале плей-офф НХЛ
ТАСС, 3 июня. «Вашингтон» дома победил «Вегас» со счетом 3:1 в третьем матче финальной серии плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 июня. «Вашингтон» дома победил «Вегас» со счетом 3:1 в третьем матче финальной серии плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев шайбы забросили российские форварды Александр Овечкин (22-я минута) и Евгений Кузнецов (33), также отличился Деванте
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Вашингтона».
Кузнецов, который
Овечкин забросил 14-ю шайбу в нынешнем
Следующий матч пройдет в ночь на 5 июня на льду «Кэпиталз». «Вашингтон» до этого лишь раз играл в финале Кубка Стэнли — в 1998 году столичная команда проиграла «Детройту» со счетом 0−4 в серии. «Вегас» является дебютантом лиги, таким образом, в этом сезоне одна из команд впервые завоюет Кубок Стэнли.
|Вашингтон Кэпиталз
|
3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
|Вегас Голден Найтс
|Барри Тротц
|Жерар Галлан
|Брэйден Холтби
|Марк-Андре Флери 57:23
|1-й период
|05:04
|Деванте Смит-Пелли
|Райлли Смит
|11:21
|2-й период
|21:10
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
|Эрик Хаула
|29:55
|32:50
|Евгений Кузнецов (Дж. Бигл, Ти.Дж. Оши)
|38:34
|Деванте Смит-Пелли
|Марк-Андре Флери
|39:38
|3-й период
|Томаш Носек (П-Э. Белльмар)
|43:29
|Дерик Энгелланд
|47:35
|53:53
|Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)