«Евгений — наш лучший хоккеист в плей-офф». Сыграет ли Кузнецов с «Вегасом»?

Источник: AFP 2018

Ключевая интрига перед началом встречи — вернется ли в строй российский форвард «Столичных» Евгений Кузнецов, получивший травму во второй игре после столкновения с защитником «Голден Найтс» Брэйденом Макнэббом.

Каждого хоккеиста «Вашингтона», который выходил на лед на тренировке команды в пятницу, встречали аплодисментами — множество болельщиков собралось на занятие после возвращения «Кэпиталз» из Вегаса. А затем из раздевалки в красном свитере вышел Евгений Кузнецов, получивший травму два дня назад во втором матче серии. Аплодисменты прервались — скорее всего, от неожиданности.

Журналистам было запрещено разговаривать с Кузнецовым — по словам пресс-службы, пока неизвестно, сможет ли хоккеист восстановиться от повреждения и сыграть в третьем матче. В среду Евгений покинул лед с гримасой боли на лице, держась за левую кисть. Он не вернулся на лед, и хотя «Кэпиталз» определили его возвращение как «со дня на день», прогнозы выглядели неутешительными.

Но Кузнецов присоединился к партнерам на пятничной тренировке, бросая и владея шайбой с некоторыми ограничениями. Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц отменил, что решение по россиянину будет принято перед матчем, но, скорее всего, он сможет сыграть. Это будет серьезным подспорьем для успеха хозяев.

— Он один из наших лучших игроков, — отметил Александр Овечкин. — Конечно, очень важно увидеть, как он катается, и я уверен, что он сможет сыграть.

— Кузнецов — удивительно сильный парень, — говорит защитник Мэтт Нисканен. Он очень стройный, при этом жилистый. То, что он вышел на лед, — это хорошие новости.

Продолжает нападающий Джей Бигл:

— Кузнецов хотел вернуться во время второго матча, но, наверное, это было повредить ему, и в результате медицинская служба приняла правильное решение. Евгений говорит, что чувствует себя лучше сегодня, и это хороший знак.

— Несмотря на нашу победу во второй игре без Кузнецова, это наш лучший игрок в плей-офф на данный момент, — заявляет Никлас Бэкстрем.

После 27 голов и 56 передач в регулярном чемпионате, Кузнецов — первый бомбардир Кубка Стэнли — 25 (11+14) очков в 21 матче.

— У Кузнецова высочайший хоккейный интеллект, — рассказывает Ларс Эллер. — Он очень умный игрок — такие хоккеисты обычно умудряются избегать ситуаций, когда их могут травмировать.

Если Евгений не сыграет в третьем матче, ожидается, что «Вашингтон», как и прошлой встрече, выставит такой топ-6 атаки:

Овечкин — Бэкстрем — Уилсон

Врана — Эллер — Оши.

В финале Кубка Стэнли играют «Вегас» и «Вашингтон».