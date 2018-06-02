«Евгений — наш лучший хоккеист в плей-офф». Сыграет ли Кузнецов с «Вегасом»?
Сегодня ночью в Вашингтоне состоится третий матч финальной серии Кубка Стэнли между местными «Кэпиталз» и «Вегасом» (счет 1−1).
Сегодня ночью в Вашингтоне состоится третий матч финальной серии Кубка Стэнли между местными «Кэпиталз» и «Вегасом» (счет 1−1).
Ключевая интрига перед началом встречи — вернется ли в строй российский форвард «Столичных» Евгений Кузнецов, получивший травму во второй игре после столкновения с защитником «Голден Найтс» Брэйденом Макнэббом.
Каждого хоккеиста «Вашингтона», который выходил на лед на тренировке команды в пятницу, встречали аплодисментами — множество болельщиков собралось на занятие после возвращения «Кэпиталз» из Вегаса. А затем из раздевалки в красном свитере вышел Евгений Кузнецов, получивший травму два дня назад во втором матче серии. Аплодисменты прервались — скорее всего, от неожиданности.
Журналистам было запрещено разговаривать с Кузнецовым — по словам
Но Кузнецов присоединился к партнерам на пятничной тренировке, бросая и владея шайбой с некоторыми ограничениями. Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц отменил, что решение по россиянину будет принято перед матчем, но, скорее всего, он сможет сыграть. Это будет серьезным подспорьем для успеха хозяев.
— Он один из наших лучших игроков, — отметил Александр Овечкин. — Конечно, очень важно увидеть, как он катается, и я уверен, что он сможет сыграть.
— Кузнецов — удивительно сильный парень, — говорит защитник Мэтт Нисканен. Он очень стройный, при этом жилистый. То, что он вышел на лед, — это хорошие новости.
Продолжает нападающий Джей Бигл:
— Кузнецов хотел вернуться во время второго матча, но, наверное, это было повредить ему, и в результате медицинская служба приняла правильное решение. Евгений говорит, что чувствует себя лучше сегодня, и это хороший знак.
— Несмотря на нашу победу во второй игре без Кузнецова, это наш лучший игрок в
После 27 голов и 56 передач в регулярном чемпионате, Кузнецов — первый бомбардир Кубка Стэнли — 25 (11+14) очков в 21 матче.
— У Кузнецова высочайший хоккейный интеллект, — рассказывает Ларс Эллер. — Он очень умный игрок — такие хоккеисты обычно умудряются избегать ситуаций, когда их могут травмировать.
Если Евгений не сыграет в третьем матче, ожидается, что «Вашингтон», как и прошлой встрече, выставит такой топ-6 атаки:
Овечкин — Бэкстрем — Уилсон
Врана — Эллер — Оши.
В финале Кубка Стэнли играют «Вегас» и «Вашингтон».
Первый матч закончился со счетом 6:4 в пользу «Голден Найтс», второй — 3:2 в пользу «Кэпиталз». Все игры серии начинаются в 20.00 по американскому времени (3.00 следующего дня по Москве). Третья игра состоится 2 июня в Вашингтоне (в ночь на воскресенье по Москве), четвертая — 4 июня в Вашингтоне. Пятая встреча — 7 июня в