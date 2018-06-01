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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук: НХЛ — лучшая лига в мире, все лучшие игроки выступают здесь

Российский форвард Илья Ковальчук объяснил, почему принял решение вернуться в НХЛ.

Источник: РИА "Новости"

«НХЛ — лучшая лига в мире, а Кубок Стэнли очень трудно выиграть. Дважды я выигрывал Кубок Гагарина в КХЛ. Но в НХЛ играют больше матчей в регулярном чемпионате, все лучшие хоккеисты выступают здесь — это серьёзный вызов.

Я играл в этой лиге в течение долгого времени, поэтому знаю, что нужно, чтобы добраться до финала, но у меня никогда не было возможности стать обладателем кубка. Сейчас смотрю финал Кубка Стэнли и вижу, насколько это важно игрокам и болельщикам. Это очень здорово.

Если бы возникло какое-то сомнение, я бы не решился на переход. Хочу быть продуктивным, играть за команду, которая мне доверяет. И я дам этой команде всё, что только смогу. У меня осталось три-четыре года на пике формы, когда я могу играть на самом высоком уровне, поэтому хочу подписать контракт в НХЛ, — цитирует Ковальчука TSN.

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