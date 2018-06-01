Ковальчук: НХЛ — лучшая лига в мире, все лучшие игроки выступают здесь

Источник: РИА "Новости"

«НХЛ — лучшая лига в мире, а Кубок Стэнли очень трудно выиграть. Дважды я выигрывал Кубок Гагарина в КХЛ. Но в НХЛ играют больше матчей в регулярном чемпионате, все лучшие хоккеисты выступают здесь — это серьёзный вызов.

Я играл в этой лиге в течение долгого времени, поэтому знаю, что нужно, чтобы добраться до финала, но у меня никогда не было возможности стать обладателем кубка. Сейчас смотрю финал Кубка Стэнли и вижу, насколько это важно игрокам и болельщикам. Это очень здорово.