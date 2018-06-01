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21:42 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Вашингтона» два часа не могли выйти из самолета из-за угрозы удара молнии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» провели лишние два часа в самолете в аэропорту столицы США из-за угрозы удара молнии, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команда, за которую выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в среду провела в Парадайсе (пригород Лас-Вегаса) второй матч финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс», в котором «Кэпиталз» одержали победу со счетом 3:2 и сравняли счет в противостоянии — 1−1.

Как сообщается, после игры хоккеисты и персонал «Вашингтона» вылетели из Лас-Вегаса, и в четверг в 17:00 по местному времени самолет приземлился в аэропорту Вашингтона. Однако в американской столице началась гроза, и персонал воздушной гавани не мог подойти к лайнеру и произвести высадку пассажиров из-за угрозы удара молнии. Команда вышла из самолета только в 19:00 по местному времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ребята в порядке. Это очередные трудности, через которые мы должны пройти… Мы всегда смеемся над подобными случаями», — прокомментировал инцидент главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц.

Ранее «Вашингтон» потерял из-за травм нескольких форвардов: Андре Бураковски, Никласа Бекстрёма и Кузнецова.

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