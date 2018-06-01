Хоккеисты «Вашингтона» два часа не могли выйти из самолета из-за угрозы удара молнии

Команда, за которую выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в среду провела в Парадайсе (пригород Лас-Вегаса) второй матч финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс», в котором «Кэпиталз» одержали победу со счетом 3:2 и сравняли счет в противостоянии — 1−1.

Как сообщается, после игры хоккеисты и персонал «Вашингтона» вылетели из Лас-Вегаса, и в четверг в 17:00 по местному времени самолет приземлился в аэропорту Вашингтона. Однако в американской столице началась гроза, и персонал воздушной гавани не мог подойти к лайнеру и произвести высадку пассажиров из-за угрозы удара молнии. Команда вышла из самолета только в 19:00 по местному времени.