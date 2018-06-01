Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону
Овечкин — главный претендент на «Конн Смайт Трофи» по версии NBC
По окончании финальной игры
По окончании финальной игры
По версии крупнейшего североамериканского портала NBC Sports главным претендентом является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в топ-5 также входят голкипер «Вегаса»
Это единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.