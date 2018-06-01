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15:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин — главный претендент на «Конн Смайт Трофи» по версии NBC

По окончании финальной игры плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» будет определён обладатель награды самому ценному хоккеисту плей-офф Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи».

Источник: AP 2018

По версии крупнейшего североамериканского портала NBC Sports главным претендентом является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в топ-5 также входят голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, а также нападающие «Вегаса» и «Вашингтона» соответственно — Джонатан Маршессо и Евгений Кузнецов.

Это единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.

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